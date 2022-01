Başarının anahtarı beklentilerinizi değiştirmekte saklı

Psikologlar, kendinizden ve dünyadan beklentilerinizin girişimlerinizin sonuçları üzerinde büyük etkileri olacağı düşüncesinin doğru olduğunu belirtirler. ABD’li psikolog Roseann Capanna-Hodge ise bu konuyu “Nörolojik bir açıdan ele aldığımızda beyniniz ona söylediğiniz her şeye, doğru ya da yanlış olsun inanmaktadır” ifadesiyle desteklemektedir. Araştırmalar bu olgunun önemli ya da zor bir göreve yaklaşırken büyük faydaları olabileceğini göstermektedir. Psikologlar daha çok çalışmak için beklentilerinizi yeniden şekillendirmenin öz farkındalık, öz şefkat ve esneklikle bağlantılı olduğu konusunda hemfikirler.

İşte başarıya ulaşmanızı sağlayacak bir zihniyete sahip olmanız için yapabilecekleriniz:

Olumsuz önyargılarınızı yok edin

Olumsuz beklentiler tehlikeyi önceden sezmemize ve kaçınmamıza yardımcı olsa da her zaman çevremizdeki duruma uyum sağlayacak kadar güncel olmayabilirler. Hatta tehlikeyi sezmemizi sağlayan önyargılarımız önümüzdeki durumu nasıl göreceğimizi bazen çarpıtabilir. University of Berkeley’den Emiliana Simon-Thomas, olumsuz düşüncelerin insanları hoş olmayan ya da olumsuz sonuçları deneyimlemekten çok daha savunmasız bir yere koyduğunu belirtmektedir.

Kendinizle iletişiminizi güçlendirin

ABD’li psikolog Cappana-Hodge daha olumlu beklentilere sahip olmanın ve bunun karşılığını almanın kendinizle konuşma şeklinizden başladığının altını çizmektedir. Bazı durumlarda ise bu olumsuz düşünseler otomatik olarak aklımıza gelir. Cappana-Hodge bu gibi durumlarda meditasyon yapmanın, günlük tutmanın ve görselleştirmenin hedeflerinizle bağlantı kurmanıza ve onlar hakkında nasıl düşüneceğinizi daha fazla kontrol etmenize yardımcı olabileceğini söylemektedir.

Zorluğa odaklanın

Simon-Thomas kendimizi ve engelleri iki şekilde gördüğümüzü söyler. Yeteneklerimiz ya sabittir ya da büyüyebilir ve engellerimiz de bir tehdit ya da zorluktur. Simon-Thomas, odağımızı yeteneklerimizi geliştirebileceğimize inanmaya yöneltir ve zorlukları da tehlike ve kaçınılacak durumlar olarak görmek yerine yüzleşilmesi gereken zorluklar olarak görürsek daha başarılı olacağımızı ifade eder.

Zihninizi esnetin

ABD’li psikolog Joan Rosenberg, olumlu beklentilerin kendinizi her zaman spesifik sonuçlara bağlamak anlamına gelmediğini belirtmektedir. Bunun yerine kendinize çok yüklenmeden olumlu sonuçlar doğuracak beklentilere sahip olmayı tavsiye eder.

Duygusal sonuçlarla yüzleşmeye hazırlanın

Yeni bir şey başarmanın peşinde olan insanların en az birkaç kez başarısızlığa uğradığı da üzücü bir gerçektir. Bu zorluklarla mücadele etmeye başlarken sahip olunması gereken en ideal düşünce yapısı ise kazanmak ya da kaybetmek olsun durumun duygusal sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olmaktır. Rosenberg bu durumda insanları kaçtığı şeyin kaybetmek olmadığını, bu kayıpla beraber gelen korku, öfke, kırılganlık, üzüntü ve utanç hissi olduğunu söyler. Güzel haber şu ki, araştırmalar bu hislerin 90 saniyeden uzun sürmediğini göstermektedir! Rosenberg bu durumda kendinizi bu olumsuz duyguyu hissetmeye ve bunun sizi karşınızdaki zorluğa karşı daha hazır bir hale getireceğine inandırmanız gerektiğini belirtir. Bu hisler kaybolmuyorsa da daha esnek olmaya çalışmanızı önerir.

Hayal kırıklığından ders çıkarın

Rosenberg bu olumsuz duyguların ya da kaybetme hissinin güzel derslere dönüşebileceğini belirtmektedir. İnsanlara bu hayal kırıklıklarından ders çıkarma imkânı bulmalarını önerir. Bu duyguların içinde kalmak yerine, bu durumdan hayatınızda daha iyi kararlar almanızı sağlayabilecek dersler çıkarabilirsiniz.

Uzmanlar bu konuda son olarak, gerçekçi olumlu beklentilere sahip olmanın hayattaki tüm hayal kırıklıkları ve kayıplar için çözüm olamayacağını ancak yeni zorluklara karşı daha deneyimli olmanıza yardımcı olacağının altını çizmektedir.

Çeviren: Dilara Koru

Referans:

CNN Health. What’s going on in your mind matters. Şuradan alınmıştır: https://edition.cnn.com/2022/01/20/health/expectations-optimism-mindset-wellness/index.html