Sisler arasından yükselen tarih: Afyonkarahisar Kalesi

Afyonkarahisar'ın simgelerinden Afyonkarahisar Kalesi, sabahın erken saatlerinde etkili olan sisle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sisler arasından yükselen tarih: Afyonkarahisar Kalesi
Giriş: 13 Ocak 2026, Salı 11:14
Güncelleme: 13 Ocak 2026, Salı 11:14
Sabahın erken saatlerinde Afyonkarahisar'da etkili olan sis, kentin simgelerinden Afyonkarahisar Kalesi'ni adeta gizemli bir siluete dönüştürdü.

Tarihi kale, sis bulutları arasından yükselen görüntüsüyle dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara izleyenlere görsel bir şölen sundu.

* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

