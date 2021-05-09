Sağlıklı bir uyku için hangi pozisyonlarda uyumalısınız?

Yastığınızı seviyor olabilirsiniz ama o olmadan uyumanız daha faydalı
Yastık, uyku sırasında vücudu desteklemek için icat edildi ama yüz üstü uyumayı sevenlerin muhtemelen bundan vazgeçmesi gerekecek. Bilim insanları, yüz üstü uyumanın omurganın doğal olmayan bir pozisyon almasına neden olduğu ve bu durumda yastığın durumu daha da kötüleştirdiği sonucuna varmıştır. Bu pozisyonda uyurken gerginliği en aza indirmek için düz bir yüzeyde uykuya dalmak daha iyi bir seçenek olabilir. Alışmakta zorlanıyorsanız, alnınızın altına küçük bir yastık koyun, bu nefes almanızı kolaylaştıracaktır.
Normalde yüz üstü uyumak vücut için en az sağlıklı pozisyon olarak kabul edilir. Ancak farklı bir pozisyonda uykuya dalmakta zorlananlar, omurganın doğal pozisyonunu korumaya yardımcı olacak şekilde göbek ve kalçaların altına yerleştirilen ince bir yastıktan yardım alabilirler. Ayrıca, başınız için düz bir yastık kullanmayı deneyin ve yastıksız uyumayı alışkanlık edinmeye çalışın.
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