Sağlıklı bir uyku için hangi pozisyonlarda uyumalısınız?

Kırışıklıkları engellemek için uygun bir pozisyon bulmak şart

Sırt üstü uyumaya alışmanız gerekiyor. İşin iyi yanı, bu pozisyonun birçok avantajı olması: Vücudunuz herhangi bir zorlanma veya baskı olmadan gevşerken omurganız düzelir. Çünkü boyun bölgesindeki ekstra gerginliğin baş ağrısına neden olabileceği bilinmektedir.

Ayrıca sırt üstü yatmak sadece sağlığınızı değil güzelliğinizi de korumanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, yüzünüz yastığın üzerindeyken uyumanın, sırt üstü yattığınızda meydana gelmeyen yerçekimi kırışıklıklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu kanıtlıyor. Bu pozda uyumayı daha rahat hale getirmek için ortopedik bir yastık kullanmanızda fayda var.