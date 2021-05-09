Sağlıklı bir uyku için hangi pozisyonlarda uyumalısınız?

Uyku düzeni ne kadar önemliyse uyku sırasında vücudumuzun girdiği pozisyonlar ve sağlıklı bir duruş da o kadar önemli. İşte uyku pozisyonlarınız sırasında dikkat etmeniz gerekenler...

Sağlık
09 Mayıs 2021 Pazar

  • Kırışıklıkları engellemek için uygun bir pozisyon bulmak şart

    Sırt üstü uyumaya alışmanız gerekiyor. İşin iyi yanı, bu pozisyonun birçok avantajı olması: Vücudunuz herhangi bir zorlanma veya baskı olmadan gevşerken omurganız düzelir. Çünkü boyun bölgesindeki ekstra gerginliğin baş ağrısına neden olabileceği bilinmektedir.

    Ayrıca sırt üstü yatmak sadece sağlığınızı değil güzelliğinizi de korumanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, yüzünüz yastığın üzerindeyken uyumanın, sırt üstü yattığınızda meydana gelmeyen yerçekimi kırışıklıklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu kanıtlıyor. Bu pozda uyumayı daha rahat hale getirmek için ortopedik bir yastık kullanmanızda fayda var.

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  • Omurgayı rahatlatmak ek yastıklar

    Sırt üstü uyumak hem güzel hem de sağlıklı. Ancak doğru pozisyonu korumak için oldukça sert bir yüzeye ihtiyacınız olabilir. Yükü daha da azaltmak için dizlerinizin altına küçük bir yastık yerleştirin. Bu, boyun ve sırt bölgelerinizdeki doğal kıvrımı korumanıza yardımcı olacaktır.

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  • Yastığınızı seviyor olabilirsiniz ama o olmadan uyumanız daha faydalı

    Yastık, uyku sırasında vücudu desteklemek için icat edildi ama yüz üstü uyumayı sevenlerin muhtemelen bundan vazgeçmesi gerekecek. Bilim insanları, yüz üstü uyumanın omurganın doğal olmayan bir pozisyon almasına neden olduğu ve bu durumda yastığın durumu daha da kötüleştirdiği sonucuna varmıştır. Bu pozisyonda uyurken gerginliği en aza indirmek için düz bir yüzeyde uykuya dalmak daha iyi bir seçenek olabilir. Alışmakta zorlanıyorsanız, alnınızın altına küçük bir yastık koyun, bu nefes almanızı kolaylaştıracaktır.

    Normalde yüz üstü uyumak vücut için en az sağlıklı pozisyon olarak kabul edilir. Ancak farklı bir pozisyonda uykuya dalmakta zorlananlar, omurganın doğal pozisyonunu korumaya yardımcı olacak şekilde göbek ve kalçaların altına yerleştirilen ince bir yastıktan yardım alabilirler. Ayrıca, başınız için düz bir yastık kullanmayı deneyin ve yastıksız uyumayı alışkanlık edinmeye çalışın.

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  • Sarılabileceğiniz bir yastığınız olsun

    Ek yastık kullanırak uyumak sizin için çok daha faydalı olacaktır. Muhtemelen hamile kadınlar için olan bu özel yastıkları görmüşsünüzdür. Vücut için ek destek oluştururlar, böylece kalça ve beldeki gerginliği giderirler. Bunu aslında herkes uygulayabilir. Gövde ile yatak arasındaki boşluğu dolduran yastık, omurganın doğal pozisyonunu geri kazandırır.

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  • Cenin pozisyonunu alın

    Ne zaman sıcak bir yatak düşünsek, anında kıvrılma arzumuz oluşur. Bu pozisyonun büyük avantajları var: Doğru kıvrımlar sayesinde eklemler açılır. Cenin pozisyonu, fıtıklaşmış intervertebral disklerden muzdarip kişiler için daha iyi olabilir. Tabii bu konu hakkında ilk başta doktorunuza danışmanızda fayda var.

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  • Sarılarak uyuyun

    Sevdiğiniz birine sarılıp uykuya dalmak her zaman güzeldir. Artık sağlığınız için de iyi olduğu söyleyebiliriz. Araştırmaya göre, ilişkisi olan insanlar daha güçlü ve daha sağlıklı uykuya dalıyorlar. Sarılmak, arteriyel basıncı azaltan oksitosin üretimini teşvik eder. Bu, kardiyovasküler hastalıklar için daha az risk oluştuğu anlamına gelir. Ve elbette, birlikte uyumak bir yakınlık hissi verir ve insanlar arasındaki güven düzeyini artırır. Tek yapmanız gereken sarılıp uykunun tadını çıkarmak!

    Kaynak: Brightside

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