Sıla Türkoğlu kimdir?

S\u0131la T\u00fcrko\u011flu, 18 Nisan 1999'da \u0130zmir'de do\u011fdu.. \u0130lk dizi 2018 y\u0131l\u0131ndaki A\u011flama Anne dizisi oldu.. Ard\u0131ndan 2019-2020 y\u0131llar\u0131nda yemin dizisinde Suna rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131.. 2020 y\u0131l\u0131nda Emanet dizinde rol almaya ba\u015flad\u0131ktan sonra 2022 y\u0131l\u0131nda ayr\u0131ld\u0131.. 2022 y\u0131l\u0131ndan beri K\u0131z\u0131lc\u0131k \u015eerbeti dizinde Do\u011fa rol\u00fcne hayat veren oyuncu b\u00fcy\u00fck bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yakalamay\u0131 ba\u015fard\u0131.. \u0130\u015fte oyuncunun di\u011fer payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . . . . . . . . .
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