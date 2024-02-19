Sigarayı bırakma döneminde beslenme nasıl olmalı?

Tütün kullanımını bırakmak için mücadele ediyorsanız beslenme döneminizde dikkat etmeniz gereken şeyler var! Konu hakkında gerekli bilgileri Uzm. Dyt. Damla Demirtürk Albayrak verdi.

Sigarayı bırakma döneminde beslenme nasıl olmalı?
Sağlık
Giriş: 19 Şubat 2024 13:49
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Bu içerik Uzm. Dyt. Damla Demirtürk Albayrak, tarafından kaleme alınmıştır.


Epidemik salgına dönüşerek küresel bir sorun haline gelen sigara tüketimi ve buna bağlı hastalıklar, dünyada en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bazı sigara bağımlıları sigaranın kilo almalarını engellediğini söylemektedirler. Araştırmalar da sigara bıraktıktan sonraki ilk aylarda kilo artışı olabileceğini gösteriyor. Bunun asıl sebebi, nikotinin vücudumuzdan uzaklaşması nedeniyle metabolik hızda yavaşlama olmasıdır. Kilo artışındaki diğer bir sebep ise, sigara içmenin bir alışkanlık haline dönüşmesi (el alışkanlığı) ve yerine atıştırmalık besinlerin eklenmesidir. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk zamanlar zor olsa da, kiloyu korumak hiç de zor değil…


Sigarayı bırakma döneminde aşağıdaki noktalara dikkat etmenizi öneririm:


Bol su tüketimi: Su içmek, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur ve nikotinin vücuttan atılmasına destek sağlar. Ayrıca, su içmek ağızda oluşan tat ve koku duyularının düzelmesine yardımcı olabilir.


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Dengeli bir diyet: Vitamin ve mineral açısından zengin bir diyet benimsemek önemlidir. Taze meyve, sebze, tam tahıl ürünleri ve protein kaynakları içeren bir diyet bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve genel sağlığı destekleyebilir.


Antioksidanlardan zengin beslenme: Sigara içmek, vücutta serbest radikallerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, antioksidanlarla zengin besinleri tercih etmek hücre hasarını azaltabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kuruyemiş gibi antioksidan içeren besinleri tüketebilirsiniz.


Düşük kalorili ara öğünler: Sigarayı bıraktıktan sonra bazen iştah artabilir. Bu durumu kontrol altında tutmak için düşük kalorili, sağlıklı ara öğünler ekleyebilirsiniz. Süt, yoğurt, ayran, meyve gibi besinler iyi seçenekler olabilir.


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Kafein ve alkol tüketimi: Kafein ve alkol nikotin bırakma sürecini zorlaştırabilir. Aşırı miktarda kafein ve alkol tüketiminden kaçının, özellikle uyku düzenini olumsuz etkilemesi nedeniyle uzak durmalısınız.


Egzersiz: Egzersiz yapmak sigarayı bırakma sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak yardımcı olabilir. Egzersiz endorfin salgılar, stresi azaltır ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.


Uzman desteği: Sigarayı bırakma sürecinde bir destek sistemi oluşturabilirsiniz. Aileden, arkadaşlardan veya profesyonel olarak yardım almak, zor anlarda sizi motive edebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmenize yardımcı olabilir.


Bu önerilere ek olarak, bireysel ihtiyaçlarınıza göre beslenme düzeninizi ayarlamak da önemlidir. Eğer özel bir sağlık durumunuz veya diyet değişiklikleri konusunda endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek faydalı olabilir.


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