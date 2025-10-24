Günlük burç yorumları: 25 Ekim 2025 Cumartesi

25 Ekim 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 24 Ekim 2025 00:03
ABONE OL

  • Ay bugün çok erken saatlerde Akrep burcundan çıkarak Yay burcuna geçiyor. Güneş bu sabah Plüton ile kare açı yapıyor ve havada bir güvensizlik ya da ağırlık hissi olabilir. Geçici olarak, kişisel hedeflerimizle kişilerarası ihtiyaçlarımız birbiriyle çelişiyor gibi hissedebiliriz. Şu anda yaşanan olaylar, güvenle ilgili sorunları ön plana çıkarma eğiliminde, başkalarına (ya da hayata/sürece) güvenmek kolay değildir. Gerçek gücümüzü, insanları istediğimizi yapmaya yönlendirmekten değil, güçlü bir benlik duygusundan gelen içsel bir güçle bulmayı hedefleyebiliriz. Bu geçiş, aşırı bağlılık gösterdiğimiz alanları fark etmemize yardımcı olabilir; ancak bırakmak ve rahatlamak zor olabilir. Şu anda özdenetim göstermeye çalışmak en iyisidir. Bu enerji, Merkür ile Şiron arasındaki quincunx açıyla karmaşıklaşır, çünkü geri bildirimi eleştiri olarak algılama olasılığı vardır. Ancak, Merkür sabahın ilerleyen saatlerinde Jüpiter ile üçgen açı kurar ve bu, özgüvenimizi ve inancımızı artırmaya yardımcı olur. Sohbetler ya da içsel düşünceler aracılığıyla olumlu bir bakış açısı veya umut hissi ortaya çıkabilir. Geleceğe daha fazla güven duyarız, projelerimizde ve deneyimlerimizde biraz daha anlam ararız ve büyük resmi görmeyi sağlayan düşüncelerden faydalanabiliriz. Fikirlerimiz büyük, niyetlerimiz asil olur ve gerçeği öğrenme ve paylaşma isteğimiz artar. Şu anda iyi haberler ya da teklifler alabiliriz. Başkalarıyla bağ kurmak daha kolay gelir ve merakımızı takip ederiz. Bu, iyi geri bildirimlerin, ilginç soruların, önemli tartışmaların, ilham verici mesajların, genişleyen teorilerin ve adalet ya da hukuki sonuçlara dair haberlerin zamanı olabilir. Gün ilerledikçe, Yay burcu Ay enerjisine daha kolay uyum sağlarız; harekete geçmek ve hayatı deneyimlemek için eskisi kadar teşvike ihtiyacımız olmaz.

    1 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün erken saatlerde Güneş ve Plüton karşı karşıya gelirken, bir durumu fazla derinlemesine okumamaya dikkat et. Şu anda ortaya çıkan zorluklar seni savunmasız yönlerinle yüzleştirebilir, bu yüzden bunlara dikkat etmek en iyisidir. Korku, suçluluk ya da endişe gibi duygularla yönlendirilen hızlı kararlar almaktan kaçın. Şu anda yüzeye çıkan gerçekleri ve derin duyguları ayıklamak faydalı olabilir. Yine de, karmaşık bir konuyu veya bastırılmış bir hayal kırıklığını aydınlatmak mümkün. Bu duygular nihayet ele alabilmen için yüzeye çıkabilir; ancak eksik olana odaklanmak yerine özdeğerini, güvenlik duygunu ve içsel rahatlığını güçlendirecek yollar aramaya çalış. Bu geçiş sırasında fazla düşünmeye ve olumsuz sonuçlara atlamaya meyilliyiz. Neyse ki Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, bakış açını aydınlatarak seni bu ruh halinden çıkarabilir. Bu etki, düşünce ve fikir akışına hoş ve yumuşak bir enerji getirir. Özellikle zihinsel düzeyde destek bulman olasıdır. Biriyle tatmin edici bir anlaşmaya varabilir ya da özel bir konuşma paylaşabilirsin. Geçişler, olayları mantıkla ele almanı ve duygusal ile psikolojik yenilenmeye ekstra özen göstermen gerektiğini teşvik ediyor. Okuduklarından, duyduklarından ve paylaştıklarından ilham almak, öğrenmek ve kendini geliştirmek için iyi bir zaman.

    2 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde gerginlik olasılığı yüksek, ancak tetiklenen alanlar aydınlatıcı olabilir. Hayatında kontrolünün dışında hissettiğin konulara odaklanma eğilimindesin. Baskının davranışlarını yönlendirmesine ya da seni ele geçirmesine izin vermemeye çalış. Aslında şu anda, özellikle ilişkilerinde, kendi ihtiyaçlarına uyanış yaşadığın önemli bir döngüdesin. Hayatındaki diğer insanlara gösterdiğin ekstra ilgi faydalı olsa da, bunu fazla kaçırmak kendi ihtiyaçlarını ve arzularını göz ardı etmene neden olabilir. Kurallar, başarılar, performans ölçütleri veya mesleki konularla ilgili endişeler baskın gelebilir. Elbette kaygılarını ele almalısın, ancak kendini gereksiz yere strese soktuğunu da göz önünde bulundur. Eğer ufukta sorunlar varsa, kendine gereksiz baskı uygulamadan iyileştirmeler yapmaya odaklan. En iyi sonuçlar için her şeyi ölçülü tut. Neyse ki bugün Merkür ile Jüpiter arasında uyumlu bir üçgen açı oluşuyor ve özellikle gün ilerledikçe olayların iyi tarafına bakmanı teşvik ediyor. Bu, sorunları geride bırakmak veya özel biriyle konuşarak rahatlamak için uygun bir zaman. Ortak hedeflere yönelme ve iş birliği yapma isteğin arttıkça, küçük sorunların üstesinden gelmek kolaylaşır. Sohbetler yaratıcı çözümlere ve yeni fikirlere yol açabilir.

    3 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün erken saatlerde Güneş ve Plüton karşı karşıya gelirken gerginliklere dikkat et. Görüş veya yöntem farklılıkları her zamankinden daha fazla hayal kırıklığı yaratabilir. Endişeler, günlük düzenini, işini veya her şeyi kontrol altında tutma hissini bozabilir. İş yükünle ya da ilişkilerindeki dinamiklerle ilgili sorunlar varsa, şu anda doruk noktasına ulaşabilir. Güç mücadelelerine kapılmaktan kaçın, ancak tetiklenen noktaların aydınlatıcı olabileceğini unutma; çünkü bunlar, zihninde ekstra özen göstermen gereken alanlardır. Bu geçiş sırasında küçük şeyleri büyütmek çok kolaydır. Kendini pişmanlık dolu bir ruh halinde bulursan, hayatta kontrol edebileceğin tek şeye, tutumuna, odaklanmayı hatırla. Bu enerjiyi, süregelen sorunlara çözüm üretmek için kullanmaya çalış. Neyse ki Merkür bugün Jüpiter ile üçgen açı yapıyor ve özellikle gün ilerledikçe düşüncelerini ve iletişimini hafifletiyor. Fikir alışverişi yapmak ve sorun çözmek için güzel bir zaman. Para, iş ve sağlıkla ilgili planlar yapmaktan hem fayda hem keyif elde edebilirsin.

    4 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün erken saatlerde Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, seni gergin ya da kararsız, ya da her ikisini birden, hissettirebilir. Kendi yolundan gitme ve istediğini yapma isteğin bu günlerde oldukça güçlü, ancak bir şeyi kendi haline bırakmaktan veya denetimsiz kalmasından da korkabilirsin. İlişkilerde ve maddi konularda aşırı uçlarda düşünmek, sağduyunu zayıflatabilir. Zaman zaman biraz duygusal mesafe koymak sana iyi gelebilir. Bu içsel gerginliğin davranışlarını yönlendirmesine izin verme; bunun yerine, bir adım geri çekilerek duruma farklı bir açıdan bakmaya çalış. Bu konuda sana yardımcı olan Merkür-Jüpiter üçgeni, olumlu konulara odaklanmanı teşvik ediyor. Kendini değerli hissediyor ve değer gördüğünü biliyorsun; bu da seni motive ediyor ve ilham veriyor. Jüpiter şu anda burcundan geçerken genel olarak özgüvenin artıyor ve bugün kişisel etki alanın ile yaratıcı ifadelerin açısından özellikle güçlü bir gün. Sorunları konuşarak çözmek ve olumlu bir düşünce yapısına girmek için mükemmel bir konumdasın.

    5 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün erken saatlerde Güneş ile Plüton karşı karşıya gelirken duygularında aşırılıklar yaşayabilirsin ya da endişelerin her zamankinden daha güçlü hissedilebilir. İlişkiler ağırlaşmış gibi görünebilir. Ancak yoğun duygular, çıkarlarını daha etkili bir şekilde koruman için seni motive edebilir; bu nedenle bu duyguları hissetmene izin ver, ama sorunu hemen çözme baskısını üzerinden al. Senin ya da hayatındaki birinin bir inanca ya da yönteme fazla sıkı tutunması gerginlik yaratabilir. İster kontrolü elinde tutmaya çalışan kişi sen ol, ister biri seni kontrol etmeye çalışsın, temeldeki sorun değişim korkusudur; ve bunu kökünden çözmek isteyebilirsin. Yolun, gereksiz endişe ve suçluluk duygusunu bırakıp daha büyük bir plana güvenmekten geçiyor. Tetikleyici durumlar sana en çok onarılması ve iyileştirilmesi gereken noktaları gösterebilir, bu yüzden onlardan ders al. Duygular şu anda karmaşık olsa da, bağlantı kurmak için güzel bir enerji de seninle. Bugünkü Merkür-Jüpiter üçgeni, kişisel ya da ailevi konularla ilgili konuşmalar için olumlu bir etki getiriyor; insanlar daha makul ve iyimser yaklaşıyor. İstek ve çabanın neredeyse her sorunu çözebileceğine inanman, moralini ve ilişkilerini güçlendiriyor. Küçük sorunların üzerine çıkabildiğini, büyük resme odaklandığında ailevi ya da kişisel meselelerin uyum bulduğunu fark edebilirsin. İletişimin güçlü ve etkileyici, insanlar seni dikkatle dinliyor.

    6 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, günün ilk bölümünde Güneş ve Plüton'un çatışmasıyla gerginlikler yaşanabilir. Rutinlerine ve yöntemlerine o kadar bağlı olabilirsin ki bu durum başkalarıyla sürtüşmelere yol açabilir ya da çok fazla şey başarma baskısını kendine yükleyerek stres oluşturabilirsin. Bu geçiş, endişeleri ve belki biraz da kuruntuyu büyütebilir. Şu anda önemli olan, aşırıya kaçmamak; çünkü bu, gereksiz bir baskı yaratabilir. Kendini fazla zorlamamaya çalış. Anın karışık algılarına dayanarak karar vermekten kaçın. Bir sorundan geçici olarak uzaklaşman gerekebilir. Bugünkü Merkür-Jüpiter üçgeni ise durumu hafifletiyor; özellikle arkadaşlar, gruplar ya da seni gelecekle ilgili heyecanlandıran uzun vadeli planlar konusunda ilerleme ve olumlu düşünme enerjisini harekete geçiriyor. Fikir alışverişinde bulunmak iyi hissettirir ve yeni anlayışlara, dostluk ve destek duygusunun güçlenmesine yol açabilir.

    7 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün erken saatlerde atmosfer biraz gergin olabilir. Güneş'in Plüton ile yaptığı kare açının yarattığı gerilimin davranışlarını yönlendirmesine izin verme. Uzun süredir devam eden sorunları bir anda çözmeye çalışmak gerçekçi olmayacaktır; adım adım ilerlemek en iyisidir. Para ve aşk konularında endişeler ortaya çıkabilir ya da güvenlik ve heyecan arasındaki çelişkili arzular, her iki ihtiyacı da tatmin etmeyi zorlaştırabilir. Para meseleleri ya da karmaşık güç dinamikleri hassas bir nokta olabilir ve ifade etmesi zor duyguların patlak verdiğini hissedebilirsin. Ancak şu anda ortaya çıkan her şey, büyüme ve daha iyi bir anlayışa zemin hazırlayabilir. Savunmacı davranmaya veya her şeyi fazla kontrol etmeye çalışmaya karşı dikkatli ol. Bugünkü Merkür-Jüpiter üçgeni seni hayal kırıklığı içeren ruh halinden çıkarabilir. Bu etki, müzakereleri ve karşılıklı fayda sağlayan anlaşmalara ulaşmayı destekler. İşini, itibarını veya gelirini artıracak fikirler şimdi aklına gelebilir. Özellikle kariyer, itibar, finans veya pratik-mekanik konularda problem çözme becerin güçlenir. Bir meseleye geniş bir perspektiften bakabildiğinde, planlarının detayları daha kolay yerine oturur.

    8 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün sabırsızca söylenen sözlere dikkat et, ancak hayatını ve geleceğini güçlendiren, iyileştiren aktiviteler aracılığıyla kendini güçlendirme fırsatlarını da gözden kaçırma. Bugün erken saatlerde Güneş ile Plüton arasındaki kare açı endişeleri büyütebilir. Kişisel konulara dair kaygılar özgüvenini zayıflatabilir ve geçmişten gelen çözümlenmemiş meseleler eski yaraları ya da kırgınlıkları yeniden tetikleyebilir. Kendine fazla baskı yapmamaya ve değiştiremeyeceğin şeyler üzerinde fazla durmamaya çalış. Henüz gerçekleşmemiş olaylar hakkında aşırı endişelenmek sana hiçbir fayda sağlamaz. Ev ya da kişisel meselelerle ilgili kaygılar özgüvenini sarsabilirken, bağımsızlık arzusu ve sorumluluklardan kaçma isteği yoğun olabilir. Bu açı, geçmişte bastırılmış kırgınlıkları yeniden "gün yüzüne çıkarıyor" gibi görünebilir. Ancak şu anda ortaya çıkan şeyler, kendini geçmişin olumsuz kalıplarından kurtarmana yardımcı olabilir. Ölçülü hareket etmek en iyisidir. Neyse ki Merkür-Jüpiter üçgeni, fazla düşünmenin yarattığı ağırlıktan kurtulmana yardımcı oluyor. Bugünkü konuşmalar, düşünceler ve içsel farkındalıklar olumlu bir enerji yaratma potansiyeline sahip. İlham verici fikirler alabilir ya da zihnini canlandıran sağlıklı bir tartışmaya katılabilirsin. Öğrenme, yayıncılık ve ulaşım konuları bugün destekleniyor.

    9 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün erken saatlerde Güneş ile Plüton karşı karşıya gelirken, başkalarının sözlerini ve davranışlarını fazla analiz etmek sürtüşmelere yol açabilir. En kötüsünden korkuyorsan, hazırlıksız yakalanmamak için bunu arar hâle gelmen çok kolay olabilir. Duygusal tatmin, başkalarıyla derin bir düzeyde gerçekten bağ kurmaktan gelir; savunmacı ya da kuşkucu bir tutum ise seni ne onlara ne de kendine yaklaştırır. Gün ilerledikçe, bazı şeyleri şimdilik olduğu gibi bırakmaya çalış. Bu konuda sana yardımcı olan Merkür-Jüpiter üçgeni, doğana daha uygun bir enerji getirerek seni olumlu olana odaklı tutar. Bu etki aynı zamanda özellikle geçmişle ilgili konular ve onlardan öğrenip ilerleme üzerine harika fikirleri harekete geçirir. Fikirler kendiliğinden ve kolaylıkla aklına gelir, her şey yerine oturur. Tavsiye ve bilgi alışverişi doğal ve parlak bir şekilde akar.

    10 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün erken saatlerde, hayatındaki olumsuz unsurlara fazla takılma eğilimini dizginle, yoksa sorunlu alanlar üzerinde gerçekten bir şey yapmaya hazır olmalısın. Sen veya yakın çevrenden biri, olası değişimlerden dolayı biraz tehdit altında hissedebilir; bu doğal bir tepki olabilir, ancak konuşarak durumu netleştirmek zihnini sakinleştirebilir. Bu geçişle birlikte, kendimize sormak en iyisi: Gerçekten gerçeği mi arıyoruz, yoksa sadece güç kullanmaya mı çalışıyoruz? Geçmiş hatalar üzerinde durmak yerine hayatını iyileştirmek için planlar yap. Neyse ki, engeller gün ilerledikçe daha az önemli görünebilir veya ortadan kalkabilir. Merkür-Jüpiter etkisi devreye girdiğinde, bir proje veya uğraş konusunda özellikle heyecanlı hissedebilirsin. Bazı engeller artık sorun olmaktan çıkar veya kaybolur ve düşünce seviyen yükselir. Şimdi keyifli bir sohbet gerçekleşebilir veya motive edici ve heyecan verici uzun vadeli bir plan yapabilirsin. Güvendiğin bir arkadaşla konuşmak tatmin edici olabilir. İlişkilerle ilgili üretilen fikirler başarılıdır. Sana yardımcı olacak yeni bilgiler gelebilir veya bir ilişki hakkında, işleri olumlu çerçeveleyen bir şey keşfedebilirsin. Ayrıca, bir konuşma sana yeni kapılar açabilir.

    11 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün erken saatlerde, Güneş'in burcundaki Plüton ile çatışması nedeniyle bir iş projesi veya görevle ilgili endişeler artabilir. Dışlanma korkusundan kaynaklanan pişmanlık yaratabilecek davranışlara dikkat et. Başkalarının gizli bir amacı olduğunu düşündüğün için hayal kırıklığına uğrasan da, üstesinden gelme gücüne sahipsin ve elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanabilirsin. Başkalarını kontrol edemezsin, ama enerjini nereye yönlendireceğini kontrol edebilirsin. Hayatını daha verimli yönetme kararlılığıyla ilerlemeye çalış; zayıf alanları belirleyip güçlendirmek buna dahil olabilir. Neyse ki Merkür, Jüpiter ile üçgen açı yapıyor ve pratik düşünceyi destekliyor. İş ve kariyer konuları, olumlu tavır ve bakış açınla gelişebilir. İş, ticaret ve sağlıkla ilgili fikirler ve yöntemler en iyi seviyede. Sorunları, kendi fikirlerinle veya başkalarının katkılarıyla çözebileceğini hissediyorsun.

    12 / 13

  • 25 EKİM 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, günün ilk yarısında, geçmiş sorunlar veya bitmemiş işler üzerinde fazla düşünmemeye ve takılmamaya dikkat et. Bu eğilim, ruhunu ağırlaştırabilir veya moralini düşürebilir. Güneş ve Plüton'un çatışmasıyla birlikte, fazla bağlı olduğun alanlar ortaya çıkabilir. Bu geçiş, korkularından özgürleşmek için hangi adımları atabileceğini netleştirir. Farklı inançlar ve değerler, bastırılmış kırgınlıkları tetikleyebilir. Şu anda bir sorunu aşırı kontrol etmeye veya takıntı hâline getirmeye çalışmanın kendine zarar verebileceğini unutma. Günün erken saatlerinde zihnini meşgul eden bir meseleyi bırakmak zor olsa da, gün hızla olumlu ve moral verici bir hâl alır. Gün ilerledikçe konuşmaların daha destekleyici ve faydalı hâle gelir ve insanlar tavsiyen için sana yönelir. Merkür-Jüpiter üçgeni bakış açını canlandırır, fikirlerini sunmak, kendini ifade etmek ve geleceğe dair trendleri iyi sezmek için harika bir enerji sağlar. Uzun vadeli planlar yapmak hem başarılı hem keyifli olabilir. Zihinsel olarak normalden daha fazla bir şekilde, hayattan bir şeyler arzuluyor ve bu ihtiyacını karşılayacak fikirler, projeler ve durumlara yöneliyorsun.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.