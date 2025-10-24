Günlük burç yorumları: 25 Ekim 2025 Cumartesi

Ay bugün çok erken saatlerde Akrep burcundan çıkarak Yay burcuna geçiyor. Güneş bu sabah Plüton ile kare açı yapıyor ve havada bir güvensizlik ya da ağırlık hissi olabilir. Geçici olarak, kişisel hedeflerimizle kişilerarası ihtiyaçlarımız birbiriyle çelişiyor gibi hissedebiliriz. Şu anda yaşanan olaylar, güvenle ilgili sorunları ön plana çıkarma eğiliminde, başkalarına (ya da hayata/sürece) güvenmek kolay değildir. Gerçek gücümüzü, insanları istediğimizi yapmaya yönlendirmekten değil, güçlü bir benlik duygusundan gelen içsel bir güçle bulmayı hedefleyebiliriz. Bu geçiş, aşırı bağlılık gösterdiğimiz alanları fark etmemize yardımcı olabilir; ancak bırakmak ve rahatlamak zor olabilir. Şu anda özdenetim göstermeye çalışmak en iyisidir. Bu enerji, Merkür ile Şiron arasındaki quincunx açıyla karmaşıklaşır, çünkü geri bildirimi eleştiri olarak algılama olasılığı vardır. Ancak, Merkür sabahın ilerleyen saatlerinde Jüpiter ile üçgen açı kurar ve bu, özgüvenimizi ve inancımızı artırmaya yardımcı olur. Sohbetler ya da içsel düşünceler aracılığıyla olumlu bir bakış açısı veya umut hissi ortaya çıkabilir. Geleceğe daha fazla güven duyarız, projelerimizde ve deneyimlerimizde biraz daha anlam ararız ve büyük resmi görmeyi sağlayan düşüncelerden faydalanabiliriz. Fikirlerimiz büyük, niyetlerimiz asil olur ve gerçeği öğrenme ve paylaşma isteğimiz artar. Şu anda iyi haberler ya da teklifler alabiliriz. Başkalarıyla bağ kurmak daha kolay gelir ve merakımızı takip ederiz. Bu, iyi geri bildirimlerin, ilginç soruların, önemli tartışmaların, ilham verici mesajların, genişleyen teorilerin ve adalet ya da hukuki sonuçlara dair haberlerin zamanı olabilir. Gün ilerledikçe, Yay burcu Ay enerjisine daha kolay uyum sağlarız; harekete geçmek ve hayatı deneyimlemek için eskisi kadar teşvike ihtiyacımız olmaz.