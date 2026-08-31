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Giyim

Uygun fiyatlı parçalarla stilinizi yükseltmenin incelikleri

Premium ve lüks bir tarz yakalamak yalnızca pahalı parçalar kullanmakla değil; doğru kumaş, kalıp ve bakım detaylarını uygulayabilmekle de ilgilidir. İşte uygun fiyatlı ürünlerle stilinizi bir üst aşamaya çıkarmanın incelikleri...

Giriş: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 14:57
Güncelleme: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 14:58
1

Sadece daha iyi kararlar alarak şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Önemli olan çok fazla parçaya ya da fazla "marka"lı ürünlere sahip olmak değil onları doğru kullanmak… Önden bi ipucu verelim bazen "yanlış" kombinasyon aslında doğru olandır. Örneğin spor şortlarla topuklu ayakkabı veya terliklerle giyilen şık pantolonlar da iyi hissettirebilir. Peki, fazla para harcamadan iyi bir görünüme nasıl sahip olabiliriz?

 

 

2

Dikkat çeken tek bir parça kullanın

En temel kombini –basic tişört ve kot pantolon- bile üst seviyeye taşıyacak trend bir ayakkabı, çanta veya kolyeden birini tercih ederek işe başlayabilirsiniz. Kıyafetin kendisi kasıtlı olarak sad eve hatta neredeyse gösterişsiz olabilir ancak biraz cesur bir şey eklediğiniz anda, tüm görünüm değişir. Burada önemli olan tercih ettiğiniz parçanın görünümü taşımasına izin vermektir…

3

Ütüleyin

Giydiğiniz şey adeta "jilet" gibi ütülenmiş olmalı. Ve tabii ki beyazların gerçek beyaz, siyahların ise rengi solmamış olanı makbul. Doğru kullanım ve bakım sağladığınız kıyafetler sizin görünümünüze verdiğiniz özeni yansıtır. Bu da stilinizi yükseltmenin pratik bir yoludur.

4

Kumaş seçiminde doğru içeriklere yönelin

Sentetik ve polyester ağırlıklı parlak kumaşlar ürünün fiyatını direkt belli eder. Uygun fiyatlı markalardan alışveriş yaparken etiket kontrolü yapıp pamuk, keten, viskoz ve yün karışımlı parçaları tercih etmeniz görünümünüzü şıklaştıracaktır. Ayrıca bilinmelidir ki doğal dokular her zaman daha mat, zengin ve kaliteli bir duruş sergiler.

5

Monokrom stil oluşturun

Kararsız kaldığınızda tek renk giyin. Baştan aşağı beyaz, siyah veya yumuşak nötr tonlar her zaman daha şık görünür. Görsel olarak her şeyi basitleştirir ve fazla çaba harcamadan kıyafetin uyumlu görünmesini sağlar. Son zamanlarda özellikle tamamen beyaz giyinmek oldukça trend.

6

Giysileri terziye götürün

Hızlı moda markalarından alınan standart bir pantolon veya ceket, terzide vücudunuza göre daraltıldığında ya da paça boyu tam ayarlandığında özel dikim (haute couture) hissi verir. Uygun bir parçayı premium gösteren en kestirme yol üzerinize tam oturmasıdır.

 

 

7

Düğme değişimi yapın

Kıyafet üreticileri maliyeti düşürmek için genellikle hafif, plastik ve ucuz görünen düğmeler kullanır. Satın aldığınız bir ceket, hırka veya gömleğin ucuz görünen düğmelerini sedefli veya metal görünümlü düğmelerle değiştirmek parçanın havasını anında değiştirir.

 

 

8

Yapılı çantalar kullanın

Yumuşak ve sarkan çantalar yerine sert hatlı, formunu koruyan deri/suni deri çantaları tercih edin. Üzerinde büyük logosu olmayan minimalist çantalar ve zamansız renkteki deri kemerler, tüm kombinin algısını "üst segment" seviyesine taşır.

 

Referanslar

Sara Walker. "5 Outfit Tweaks That Make My Outfits Look More Expensive". Şuradan alındı: https://www.whowhatwear.com/fashion/shopping/style-tips-for-an-expensive-outfit

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