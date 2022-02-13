Sevgililer Günü hediyesi için fikirler

Eşsiz deneyimlerle tanıştırın
Alışverişe çıkmaya zamanınız yoksa ve internetten sipariş vermek için de geç kaldıysanız, sevgilinize deneyim hediye edebilirsiniz! Nasıl mı? 14 Şubat'tan daha ileri bir zamanda, sevgilinizin seçeceği bir tarihte kullanmak üzere ona hediye edebileceğiniz çeşitli aktiviteler bulunuyor. Örneğin, bir at çiftliğinde binicilik deneyimi, serbest biniş veya atlı safari... Kastamonu'da yer alan İksir Resort Town Daday Tesisleri, kadın-erkek fark etmeksizin sevgilinize sunabileceğiniz en özel hediyelerden birine imkan tanıyor.
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