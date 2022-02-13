Sevgililer Günü hediyesi için fikirler

Hem kadın hem erkek için "Sevgililer Günü hediyesi ne alınır?" diye araştırıyorsanız, işte 500 TL altı hediye fikirleri...

İlişki
13 Şubat 2022 Pazar

  • Eşsiz deneyimlerle tanıştırın

    Alışverişe çıkmaya zamanınız yoksa ve internetten sipariş vermek için de geç kaldıysanız, sevgilinize deneyim hediye edebilirsiniz! Nasıl mı? 14 Şubat'tan daha ileri bir zamanda, sevgilinizin seçeceği bir tarihte kullanmak üzere ona hediye edebileceğiniz çeşitli aktiviteler bulunuyor. Örneğin, bir at çiftliğinde binicilik deneyimi, serbest biniş veya atlı safari... Kastamonu'da yer alan İksir Resort Town Daday Tesisleri, kadın-erkek fark etmeksizin sevgilinize sunabileceğiniz en özel hediyelerden birine imkan tanıyor.

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  • İçeceği hep yanında olsun

    Outdoor aktivitelerden bahsetmişken, doğadan şehre inen bir aksesuar da Sevgililer Günü için iyi bir hediye seçeneği olabilir. Termos, çelik matara veya çelik bardak gibi ürünler şehir içindeki outdoor yaşam şartları için de gayet uygun!

    Görseldeki ürün: Laken (Kutupayısı)

    Fiyatı: 110 TL

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  • Beden-zihin-ruh bütünlüğü...

    Sevdiğiniz kişiye atölye, online ders ve kişisel gelişim deneyimleri sunmak onu yıl boyunca destekleyecek ruhsal ve bedensel bir hediye olabilir. Manifestosunda "Bütünün içinde Sen varsın, Ben varım, Biz Varız. Bizi birbirimize bağlayan, bizi Bütünde tutan ise saf mayamız; SEVGİ." diyen Bir.one platformu, Şubat ayındaki birinci yaş haftasına özel olarak %50 indirimli üyelik şansı sunuyor.

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  • Klasik kahve lezzeti hediye edin

    Gerçek kahve tutkunları "Moka Pot nedir?" diye pek sormaz. Eğer sevgiliniz de öyleyse, geleneksel şekilde espresso pişirmesini sağlayacak bu özel cezveyi ona hediye edebilirsiniz.

    Görseldeki ürün: Bialetti (EnPlus)

    Fiyatı: 360 TL

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  • Bağış yaparak kalbine dokunun

    Dünyanın daha iyi bir yer olması için birlikte bir şey yapmak, unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir. Sevdiğiniz kişi için sivil toplum kuruluşları ve derneklere bağış yapabilir veya sevgililer günü hediyenizi bu derneklerden satın alabilirsiniz. İlginç ve anlamlı bir hediye arıyorsanız seçeneklere bu linkten göz atabilirsiniz.

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  • "Hep pilot olmak isterdim" diyen sevgilinize...

    Dream Flight'ın bünyesinde bulunan Boeing 737 NG simülatörü, pilot olma hayali kuran ama bu hayale kavuşamayan sevgiliniz için harika bir hediye olabilir.

    Fiyatı: 2 kişi 1 saat 400 TL

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  • Arabası doğallıkla ferahlasın

    Görseldeki ürün: Homemade Aromaterapi Araba Spreyi

    Fiyatı: 146 TL

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  • Hayvanseverler için...

    Görseldeki ürün: Bonvagon

    Fiyatı: 220 TL

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  • Işığınızla aydınlansın

    Görseldeki ürün: Bella Maison

    Fiyatı: 350 TL

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  • Gamer sevgiliniz için...

    Görseldeki ürün: Corsair

    Fiyatı: 499 TL

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  • "Dünyadan uzak"

    Görseldeki ürün: Bacover

    Fiyatı: 90 TL

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  • Birlikte serinleyin

    Görseldeki ürün: Paşabahçe

    Fiyatı: 175 TL (ikili)

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  • Açıkhavada çok zaman geçiriyorsa...

    Görseldeki ürün: Zippo el ısıtıcısı ve powerbank

    Fiyatı: 330 TL

    "Sevgililer Günü'nde gidilecek mekanlar" içeriğimize de göz atmayı unutmayın!

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  • Birbirinize masaj yapın

    Görseldeki ürün: Misbahçe

    Fiyatı: 310 TL

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  • Zamanı sizinle takip etsin

    Görseldeki ürün: Mudo

    Fiyatı: 480 TL

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  • Sanatsever sevgiliye...

    Görseldeki ürün: Pandora charm

    Fiyatı: 489 TL

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  • Aşktaki "suç ortağınıza"

    Görseldeki ürün: Penti

    Fiyatı: 230 TL

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  • "Sana aldım. Ben de giyerim"

    Görseldeki ürün: Pull and Bear

    Fiyatı: 450 TL

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  • Hassas tenine "yumuşak bir öpücük" kondurun

    Görseldeki ürün: Remington

    Fiyatı: 529 TL

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  • Müzik keyfine renk katın

    Görseldeki ürün: Grundig

    Fiyatı: 224 TL

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  • Bakırın şifası ile buluşturun

    Görseldeki ürün: Mesele Design

    Fiyatı: 350 TL

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  • "Somewhere over the rainbow"

    Görseldeki ürün: Zuhal Müzik

    Fiyatı: 405 TL

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  • Işıltı sevenlere...

    Görseldeki ürün: So Chic

    Fiyatı: 449 TL

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  • Mışıl mışıl uyusun

    Görseldeki ürün: English Home

    Fiyatı: 360 TL

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  • Burçlara meraklıysa...

    Görseldeki ürün: Swarowski

    Fiyatı: 380 TL

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  • Evindeyken sizi hatırlasın

    Görseldeki ürün: Bonvagon

    Fiyatı: 136 TL

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  • Mekanına şıklık katın

    Görseldeki ürün: Paşabahçe

    Fiyatı: 105 TL

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