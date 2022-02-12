Sevgililer Günü'nde İstanbul'da gidilecek mekanlar

Sevgililer Günü için mekan arayışındaysanız size İstanbul'un 6 romantik mekanını öneriyoruz...

İlişki
12 Şubat 2022 Cumartesi

  • Atelier Real Food - The Ritz-Carlton

    Sevgililer Gününü Boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isterseniz Ritz Carlton'da bulunan Atelier Real Food'u deneyebilirsiniz. Romantik ortamıyla Sevgililer Günü'ne özel menüsüyle unutulmaz bir gece için tercih edilebilecek bir mekan. Sevgililer Günü özel menüsünde trüf mantarlı yer elması çorbası, deniz ürünlü piramit ravioli, rezene cips ve sebze sosuyla servis edilen Bottarga gibi imza yemekler sunuluyor. Yılın en romantik gününde Burçin's Trio orkestrası romantik ezgileriyle yemeğe eşlik ediyor olacak.

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  • Bosphorus Terrace Restaurant - Hilton İstanbul Bosphorus

    Sevgililer Günü'nü Türkiye'nin ilk uluslarası beş yıldızlı otelinde kutlamaya ne dersiniz? Bu özel günü nefes kesici bir Boğaz manzarasıyla kutlamak isteyenler için mekanda, 19:30'da başlayacak özel bir akşam yemeği ve gece boyunca devam edecek canlı müzikle harika bir ziyafet yaşanacak.

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  • Kaen Sushi

    Partneriniz ve siz Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyorsanız, Kadıköy'de sushi ziyafeti harika fikir! Sevgilinizle birlikte farklı sushi'ler deneyerek eğlenceli ve lezzetli bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz. Ayrıca mekanda Uzak Doğu mutfağından birçok farklı lezzeti de deneyebilirsiniz.

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  • Monochrome

    Brasserie anlayışını kendine has bir yaklaşımla hayata geçiren Monochrome; Sevgililer Günü'nü keyifli bir ortamda ve özel lezzetlerle kutlamak isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. Monochrome, 14 Şubat akşamını Bomontiada'nın renkli atmosferinde geçirecek misafirlerini 2 kişilik Sevgililer Günü menüsüyle karşılıyor.

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  • Marmarion Teras Restaurant

    Sevgililer Günü için yeni nesil meyhane!

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  • Pera Palace

    Büyüleyici atmosferi ile İstanbul'un en romantik tarihi oteli Pera Palace Hotel'de Sevgililer Günü kutlaması harika bir fikir!

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