Sevgililer Günü'nde İstanbul'da gidilecek mekanlar

Atelier Real Food - The Ritz-Carlton
Sevgililer Gününü Boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isterseniz Ritz Carlton'da bulunan Atelier Real Food'u deneyebilirsiniz. Romantik ortamıyla Sevgililer Günü'ne özel menüsüyle unutulmaz bir gece için tercih edilebilecek bir mekan. Sevgililer Günü özel menüsünde trüf mantarlı yer elması çorbası, deniz ürünlü piramit ravioli, rezene cips ve sebze sosuyla servis edilen Bottarga gibi imza yemekler sunuluyor. Yılın en romantik gününde Burçin's Trio orkestrası romantik ezgileriyle yemeğe eşlik ediyor olacak.
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