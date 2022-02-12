Sevgililer Günü'nde İstanbul'da gidilecek mekanlar

Bosphorus Terrace Restaurant - Hilton İstanbul Bosphorus

Sevgililer Günü'nü Türkiye'nin ilk uluslarası beş yıldızlı otelinde kutlamaya ne dersiniz? Bu özel günü nefes kesici bir Boğaz manzarasıyla kutlamak isteyenler için mekanda, 19:30'da başlayacak özel bir akşam yemeği ve gece boyunca devam edecek canlı müzikle harika bir ziyafet yaşanacak.