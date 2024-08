Sakin kalabilmenin yolları

Çoklu görevlere veda edin

Artık günümüzde aynı anda birkaç işi yapmak bir marifet gibi gösterilse de bunun gerçekçi bir hedef olmadığını kabul eden insan sayısı da artmaya başladı. İnsanlar trendeyken, yürürken, araba kullanırken birbirlerine whatsapp mesajları atıyor. Sosyal medya hesaplarında geziniyor, e-posta gönderiyorlar, haberleri okuyorlar, işleri hallederken video izliyorlar, yemek yerken TV izliyorlar, ev işlerini yaparken günlerini planlıyorlar. Bu, yaptığınız her şeyde belli bir düzeyde kaygı yaratır çünkü her zaman daha fazlasını yapmanız ve bir şey yaparken başka bir şey yapmanız gerektiği konusunda endişe doğurur. Peki ya bunun yerine sadece tek bir şey yapsaydınız ve başka hiçbir şey yapmamanız gerektiğine güvenmeyi öğrenseydiniz? Bunu, yemek yerken yapmayı deneyebilirsiniz. Sadece çiğneyin. Sadece tabağınızı yıkayın. Sadece yürüyün. Sadece bir makale veya kitabı okuyun. Sadece yazın. Gelen kutunuz boşalana kadar e-postanızı birer birer kontrol edin. Sadece tek bir şeyi yapmanın ve diğer her şeyi bırakmanın huzurunu hissedeceksiniz.