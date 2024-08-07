Sakin kalabilmenin yolları

Stresli durumlarda sakin kalabilen insanlar bunu yapmayı bir günde öğrenmezler. Onların bazı alışkanlıkları vardır. Bu 7 davranışı geliştirerek siz de zor zamanlarda soğukkanlı kalabilirsiniz.

Sağlık
Giriş: 07 Ağustos 2024 14:58 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 15:25
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  • Sakin bir sabah ritüeli uygulayın

    Pek çok insan sabahlarını koşuşturarak geçirir ve güne stresli bir telaşla başlar. Her zamanki saatinizden biraz daha erken uyanmak güne yayılan bir sabah stresinin önüne geçebilir. Uyandıktan sonra biraz esneme hareketleri yapmak, pencereden dışarıyı seyretmek, çiçeklerle ilgilenmek, sabah sayfaları yazmak gibi küçük alışkanlıklar günün telaşı başlamadan önce sakin bir zaman geçirmenizi sağlar. Her gün aynı şeyleri yapmanıza gerek yoktur ama sabahın sessizliğini bulup bundan en iyi şekilde yararlanmanız oldukça faydalıdır.

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  • Tepkilerinizi izlemeyi öğrenin

    Stresli bir şey olduğunda tepkiniz nedir? Bazı insanlar harekete geçer; ancak stresli durum başka bir kişiyse, bazen eylem zararlı olabilir. Diğerleri sinirlenir veya bunalıma girer. Bazıları ise kendilerine acımaya başlar, her şeyin kendilerinin aleyhine olduğunu düşünür ve hayatın daha farklı olmasını hayal eder. Halbuki o anki durum, çok daha farklı bir tepki ile ele alınabilir. Verdiğiniz tepki üzerine birkaç dakika düşünmeyi deneyin. İç dünyanıza yapacağınız yolculuk, sizi daha sakin bir hale getirecektir.

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  • Olayları kişisel algılamayın

    Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi, çoğu kez yaptığımız şey, olayları kişisel olarak almaktır. Birisi hoşlanmadığımız bir şey yaparsa, çoğu zaman bunu kişisel bir hakaret olarak yorumlama eğiliminde oluruz. Çocuklarımız odalarını temizlemiyor mu? Bize meydan okuyorlardır! Eşimiz bugün sevgi göstermiyor mu? Bizi umursamıyordur! Birisi iş yerinde kaba mı davranıyor? Bize nasıl bu şekilde davranabilirler? Hatta bazı insanlar evrenin kişisel olarak kendilerine karşı olduğunu bile düşünürler. Ancak gerçek şu ki, bunlar diğer kişilerin sorunudur. Herkes, aslında ellerinden gelenin en iyisini yapar. Olayları kişisel bir hakaret olarak yorumlamamayı öğrenebilir ve bunun yerine, stresli bir zihniyet olmadan yanıt verebileceğiniz veya yanıt vermenize gerek kalmadan, kişisel olmayan harici bir olay (bir yaprağın düşmesi, bir kuşun uçması gibi) olarak görmeyi öğrenebilirsiniz.

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  • Çoklu görevlere veda edin

    Artık günümüzde aynı anda birkaç işi yapmak bir marifet gibi gösterilse de bunun gerçekçi bir hedef olmadığını kabul eden insan sayısı da artmaya başladı. İnsanlar trendeyken, yürürken, araba kullanırken birbirlerine whatsapp mesajları atıyor. Sosyal medya hesaplarında geziniyor, e-posta gönderiyorlar, haberleri okuyorlar, işleri hallederken video izliyorlar, yemek yerken TV izliyorlar, ev işlerini yaparken günlerini planlıyorlar. Bu, yaptığınız her şeyde belli bir düzeyde kaygı yaratır çünkü her zaman daha fazlasını yapmanız ve bir şey yaparken başka bir şey yapmanız gerektiği konusunda endişe doğurur. Peki ya bunun yerine sadece tek bir şey yapsaydınız ve başka hiçbir şey yapmamanız gerektiğine güvenmeyi öğrenseydiniz? Bunu, yemek yerken yapmayı deneyebilirsiniz. Sadece çiğneyin. Sadece tabağınızı yıkayın. Sadece yürüyün. Sadece bir makale veya kitabı okuyun. Sadece yazın. Gelen kutunuz boşalana kadar e-postanızı birer birer kontrol edin. Sadece tek bir şeyi yapmanın ve diğer her şeyi bırakmanın huzurunu hissedeceksiniz.

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  • Gürültüyü azaltın

    Hayatlarımız her türlü gürültüyle doludur; görsel karmaşa, bildirimler, sosyal medya, haberler, okumamız gereken her şey. Ve doğrusu, bunların hiçbiri gerçekten gerekli değildir. Tüm bunları ve daha fazlasını azaltın ve hayatınızda biraz alan, biraz sessizlik yaratın.

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  • Minnettar olun

    Birçok insan şükreder ve şükretmeyi bildiğini söyler ama bunu günümüzün olaylarına ne sıklıkla uyguluyoruz? İşyerinde işler kötüye giderken, patronumuz size kızgınken, iş arkadaşlarımız kabayken, çocuklarımız yaramazlık yaparken ya da birisi bizi istediğimiz gibi sevmiyorken tüm bunlar öfkeye/endişeye/mutsuzluğa neden oluyor mu? Tüm bunlara rağmen şükran duygusu hissedebilir? Bir değişiklik yapın. Şikâyet etmeyi bırakın ve ne olursa olsun minnettar olmanın bir yolunu bulun. Ve sonra gülümseyin. Bu değişmez alışkanlık hayatınızı değiştirebilir.

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  • Stresle başa çıkma alışkanlıkları oluşturun

    Çoğu zaman, stresle karşı karşıya kaldığımızda sağlıksız tepkiler veririz - öfke, bunalmış hissetme ve içine kapanma, abur cubur yemek, zararlı alışkanlıklara eğilim göstermek, alışveriş yapmak veya başka bir şekilde bir şeyler satın almak, zaman kaybettiren sitelere gitmek, ertelemek vb. gibi... Bunun yerine, kaçınılmaz olarak gelecek olan stresle baş etmenin sağlıklı yollarına ihtiyacımız vardır. Stresi fark ettiğinizde, onunla nasıl başa çıktığınızı izleyin ve ardından sağlıksız başa çıkma alışkanlıklarını daha sağlıklı olanlarla değiştirin. Sağlıklı stresle başa çıkma alışkanlıkları en basitiyle sıcak bir şey içmek, egzersiz yapmak, yoga yapmak, meditasyon yapmak, boynunuza ve omuzlarınıza masaj yapmak, yürüyüşe çıkmak, biraz su içmek, değer verdiğiniz biriyle konuşmaktır.

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