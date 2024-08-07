Sakin kalabilmenin yolları

Stresle başa çıkma alışkanlıkları oluşturun
Çoğu zaman, stresle karşı karşıya kaldığımızda sağlıksız tepkiler veririz - öfke, bunalmış hissetme ve içine kapanma, abur cubur yemek, zararlı alışkanlıklara eğilim göstermek, alışveriş yapmak veya başka bir şekilde bir şeyler satın almak, zaman kaybettiren sitelere gitmek, ertelemek vb. gibi... Bunun yerine, kaçınılmaz olarak gelecek olan stresle baş etmenin sağlıklı yollarına ihtiyacımız vardır. Stresi fark ettiğinizde, onunla nasıl başa çıktığınızı izleyin ve ardından sağlıksız başa çıkma alışkanlıklarını daha sağlıklı olanlarla değiştirin. Sağlıklı stresle başa çıkma alışkanlıkları en basitiyle sıcak bir şey içmek, egzersiz yapmak, yoga yapmak, meditasyon yapmak, boynunuza ve omuzlarınıza masaj yapmak, yürüyüşe çıkmak, biraz su içmek, değer verdiğiniz biriyle konuşmaktır.
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