Sakin kalabilmenin yolları

Olayları kişisel algılamayın

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi, çoğu kez yaptığımız şey, olayları kişisel olarak almaktır. Birisi hoşlanmadığımız bir şey yaparsa, çoğu zaman bunu kişisel bir hakaret olarak yorumlama eğiliminde oluruz. Çocuklarımız odalarını temizlemiyor mu? Bize meydan okuyorlardır! Eşimiz bugün sevgi göstermiyor mu? Bizi umursamıyordur! Birisi iş yerinde kaba mı davranıyor? Bize nasıl bu şekilde davranabilirler? Hatta bazı insanlar evrenin kişisel olarak kendilerine karşı olduğunu bile düşünürler. Ancak gerçek şu ki, bunlar diğer kişilerin sorunudur. Herkes, aslında ellerinden gelenin en iyisini yapar. Olayları kişisel bir hakaret olarak yorumlamamayı öğrenebilir ve bunun yerine, stresli bir zihniyet olmadan yanıt verebileceğiniz veya yanıt vermenize gerek kalmadan, kişisel olmayan harici bir olay (bir yaprağın düşmesi, bir kuşun uçması gibi) olarak görmeyi öğrenebilirsiniz.