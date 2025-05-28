Şahika Ercümen'den Marmara'ya umut dalışı

Ercümen:"Çok enteresan bir dokusu var. Kaygan, sabun köpüğü gibi... Deniz salyası gibi de adlandırabiliriz belki ama ondan kurtulmak çok mümkün değil. Yani elimle temizlemeye çalıştıkça onlar daha çok ve tekrar bir araya geliyor sanki yok etmesi mümkün olmayan bir organizma gibi suyun içinde ve tüm canlılığın üzerini kaplamış durumda. Suyun altı ve denizlerimiz can çekişiyor ve boğuluyor aslında. Umarım çok acil bir şekilde eylem planlarını uygulayıp denizimizi kurtarabiliriz" açıklamasında bulundu.