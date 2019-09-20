Enerji bedenini bozan unsurları biliyor musunuz?

Enerji bedeni nedir ve enerji bedenini neler bozar? Dr. Sinan Akkurt yanıtladı.

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    İnsanoğlu yalnızca fizik bedeninden oluşmuyor. Bir de enerji bedenimiz var. Enerji bedenimizin olumsuz etkilenmesi hücresel strese, hücresel stres ise kansere kadar birçok hastalığa sebep olur. İşte enerji dengemizi bozan unsurları ve neler yapabileceğimize ilişkin bazı öneriler...

    1- Elektormanyetik kirlilik
    Elektromanyetik dalgalar, kullandığımız elektronik alet çokluğu nedeniyle günlük yaşamımızda giderek artarken, bunun yol açtığı rahatsızlıklara ilişkin araştırmalar da artıyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçsüz düşürdüğü ve bu nedenle de birçok hastalığa davetiye çıkardığı bilinen elektromanyetik kirliliğin en önemli kaynakları yüksek gerilim hatları, kablosuz İnternet ağları, cep telefonları, mikrodalga fırınlar, saç kurutma makinaları, elektrikli ulaşım ağları…

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    2- Olumsuz zemin unsurları

    Bunun yanında enerji bedenimizi bozan başka unsurlar da var. Örneğin yer altı su damarları en çok bilinen zararlı ışınları yayar. Bilinen diğer olumsuz zemin unsurlarını jeolojik kırıklar, fay hatları, maden yatakları, kömür ocakları, petrol yatakları olarak sıralayabiliriz. Bunların tespiti için bir yapı biyoloğu ile görüşebilirsiniz. Sonuçta her insan hayatını sağlıklı bir evde geçirmek ister. Örneğin başta tarihi camii, kilise gibi ibadethaneler olmak üzere tarihi yerleşim yerlerine gittiğinizde ciddi bir sükûnet ve huzur hissedersiniz. İşte bu onların doğru zeminler üzerine kurulmasından kaynaklanıyor…

     

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    3- Bazı seramik yüzeyler ve granit

    Radyoaktivitenin hiç dikkat çekmeyen bir başka nedeni de evimizdeki seramik yüzeyler olabilir. Özellikle İtalya’dan gelen beyaz sırlı fayans ve seramiklerin oradaki maden bölgesinde çıkarılan hammaddeden kaynaklanan çok yüksek bir radyoaktif değere sahip olduğu biliniyor. Aynı şekilde granit mutfak tezgahlarının kullanımı da önerilmiyor.

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