Enerji bedenini bozan unsurları biliyor musunuz?

İnsanoğlu yalnızca fizik bedeninden oluşmuyor. Bir de enerji bedenimiz var. Enerji bedenimizin olumsuz etkilenmesi hücresel strese, hücresel stres ise kansere kadar birçok hastalığa sebep olur. İşte enerji dengemizi bozan unsurları ve neler yapabileceğimize ilişkin bazı öneriler...

1- Elektormanyetik kirlilik

Elektromanyetik dalgalar, kullandığımız elektronik alet çokluğu nedeniyle günlük yaşamımızda giderek artarken, bunun yol açtığı rahatsızlıklara ilişkin araştırmalar da artıyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçsüz düşürdüğü ve bu nedenle de birçok hastalığa davetiye çıkardığı bilinen elektromanyetik kirliliğin en önemli kaynakları yüksek gerilim hatları, kablosuz İnternet ağları, cep telefonları, mikrodalga fırınlar, saç kurutma makinaları, elektrikli ulaşım ağları…