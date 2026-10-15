100'ü devirenlerin ortak sırrı ortaya çıktı: Her gün yapmadan duramadıkları o alışkanlık!

UZUN YAŞAMIN SIRRI SADECE BESLENMEDE Mİ?

Bir asrı geride bırakan insanların hikayeleri incelendiğinde, tek bir besinin ya da alışkanlığın uzun yaşamı açıkladığını söylemek mümkün değil. Genetik özellikler, yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi pek çok faktör yaşlanma sürecini etkiliyor.

Bununla birlikte dengeli beslenmek, düzenli hareket etmek, yeterli uyumak ve tütün ürünlerinden uzak durmak sağlıklı yaşamın temel unsurları arasında bulunuyor. Önemli olan, kısa süreli ve zorlayıcı değişiklikler yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek.