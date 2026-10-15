HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa İyi Yaşam 100'ü devirenlerin ortak sırrı ortaya çıktı: Her gün yapmadan duramadıkları o alışkanlık!
İyi Yaşam

100'ü devirenlerin ortak sırrı ortaya çıktı: Her gün yapmadan duramadıkları o alışkanlık!

Bir asrı geride bırakan insanların yaşam öykülerinde dikkat çeken ortak noktalar var. Kimi yıllarca spor yaptı, kimi günlük yürüyüşlerinden vazgeçmedi. Uzun yaşamın tek bir sırrı olmasa da bu insanların alışkanlıkları, sağlıklı yaşlanmak isteyenlere önemli ipuçları veriyor.

Giriş: 15 Ekim 2026, Perşembe 13:03
Güncelleme: 15 Ekim 2026, Perşembe 13:04
1

100 yaşına ulaşmak pek çok kişinin hayali. Peki, bazı insanlar bir asrı geride bırakırken nasıl bir yaşam sürdü? 100 yaşını aşan kişilerin anlattıkları, uzun yaşamın yalnızca genetik özelliklerle açıklanamayacağını, günlük alışkanlıkların da önem taşıdığını gösteriyor. Özellikle hareketli kalmak, dengeli beslenmek ve sosyal ilişkileri sürdürmek dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

2

93 YAŞINA KADAR GOLF OYNADI

The Washington Post gazetesinin 2024 yılında 100 yaşını aşmış 14 kişiyle yaptığı röportajlarda, uzun yaşam deneyimleri dikkat çekti. Bu kişilerden Bikram Singh Grewal, 93 yaşına kadar golf oynadığını ve her gün beş porsiyon meyve ile beş porsiyon sebze tükettiğini anlattı.

3

Grewal'ın yaşam öyküsü, ileri yaşlarda bile hareketli kalmanın ve beslenme düzenine dikkat etmenin önemini ortaya koyan örneklerden biri oldu. Elbette bu alışkanlıklar tek başına uzun yaşamın garantisi değil, ancak sağlıklı yaşlanma açısından dikkat çekici ipuçları sunuyor.

4

103 YAŞINDA BİLE YÜRÜYÜŞLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Uzun yaşam öykülerinde öne çıkan bir diğer isim ise 103 yaşındaki Treasure Zimmerman oldu. Eski beden eğitimi öğretmeni Zimmerman, her gün köpeğiyle yürüyüş yaptığını anlattı.

5

Düzenli hareket, yalnızca genç yaşlarda değil, ilerleyen yaşlarda da önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktivitenin hareket kabiliyetini korumaya ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Üstelik hareketli bir yaşam için her zaman yoğun egzersizler yapmak gerekmiyor; kişinin durumuna uygun yürüyüşler de günlük rutinin bir parçası olabiliyor.

6

UZUN YAŞAMIN SIRRI SADECE BESLENMEDE Mİ?

Bir asrı geride bırakan insanların hikayeleri incelendiğinde, tek bir besinin ya da alışkanlığın uzun yaşamı açıkladığını söylemek mümkün değil. Genetik özellikler, yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi pek çok faktör yaşlanma sürecini etkiliyor.

Bununla birlikte dengeli beslenmek, düzenli hareket etmek, yeterli uyumak ve tütün ürünlerinden uzak durmak sağlıklı yaşamın temel unsurları arasında bulunuyor. Önemli olan, kısa süreli ve zorlayıcı değişiklikler yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek.

7

SOSYAL BAĞLAR DA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Uzun yaşamın dikkat çeken bir diğer boyutu da insan ilişkileri. Aileyle ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyal çevreyle bağları korumak ve günlük yaşamın içinde kendine bir yer bulmak, sağlıklı yaşlanmanın önemli parçaları arasında gösteriliyor.

8

Dünya Sağlık Örgütü de sosyal bağlantıların korunmasını sağlıklı yaşlanma açısından önemli görüyor. Bir başka deyişle, uzun bir yaşamın tek bir formülü bulunmasa da bedenin ihtiyaçlarına dikkat etmek kadar sosyal ilişkileri sürdürmek de önem taşıyor.

9

100 yaşına kadar yaşamanın kesin bir formülü yok. Ancak bir asrı geride bırakan insanların deneyimleri, sağlıklı alışkanlıkların yıllar içinde nasıl bir yaşam biçimine dönüşebileceğini gösteriyor.

*Kaynak: The Washington Post'un 100 yaşını aşan kişilerle yaptığı röportajlar ve Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı yaşlanma ve fiziksel aktiviteye ilişkin yayınları.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar