7. Ulaşmak, geri vermek ya da ileriye dönük ödemek için bir şey yapın
Şu anda hangi başarının tadını çıkarıyor olursanız olun, ona kendi kendinize sahip olmadınız. Aileniz, geçmişiniz, farklı koşullar, tanıştığınız insanlar gibi farklı etkenlerin payı büyük. Başarı, bireysel değildir. Başarılı olmak için pek çok fırsat verilir. Maalesef, herkes sizin yakaladığınız fırsatları yakalayamıyor. O insanlardan birinin umudu olun. Size sunulan fırsatlara benzer olanlardan birini, bir başkası için yaratın. Nasıl yardım ettiğiniz önemli değil, eğitim, iş ya da finansla ilgili olabilir, vermekten kaçınmayın. Çok büyük olmasına gerek yok, imkanlarınız dahilinde, hatta bazen sadece manevi destek vererek insanların hayatını değiştirebilirsiniz.