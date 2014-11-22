Hayatınızda denge sağlamak için edinmeniz gereken 7 alışkanlık

Bu 7 basit alışkanlığı huy edinin...

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    Başarı takıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Pek çoğumuz ailemiz, ilişkilerimiz, sağlığımız ve maneviyatımızı ihmal etmek pahasına kariyer ya da iş başarısı peşinden koşuyoruz. Başarının bölümlere ayrılamayacağını anlama konusunda başarısızız. Hayatınızın bir bölümü iyi gitmiyorsa, diğerleri de gitmeyecektir. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, bu başarının peşine sadece kariyeriniz için değil, yaşamınızın tüm alanları için düşmelisiniz. İyi haber ise bunu aşağıdaki 7 basit alışkanlığı huy edinerek yapabilecek olmanız:

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    1. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlayın
    Hayatınızda denge kurmayı başarmak, yaşadığınız şekli değiştirmeye karar vermekle başlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için iyi bir tutum ve disipline ihtiyacınız var. Eğer hali hazırda olduğunuz insandan hoşlanmıyorsanız ya da nerede olduğunuzdan ya da ne yaptığınızdan, muhtemelen hayatınızdaki diğer şeylerden de pek hoşlandığınız söylenemez. Güne dua ederek yada meditasyon yaparak başlamayı bir huy haline getirin. Bu sizin kim olduğunuzu düşündüğünüzden daha fazlası olduğunuzu hissetmenize yardımcı olacak, böylece yapabileceğinizi düşündüğünüzden fazlasını yapabilecek ve hayatta şu anda bulunduğunuz noktadan farklı bir yerde olabileceğinizi gösterecektir. Kendinizle bağ kurun, kendinizi tanıyın, kendinize güvenin ve daha iyi şeyleri hak ettiğinizi anlayın.

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    2. Ailenizle birlikte olduğunuzda, tam olarak mevcut olun
    Aile hayatı, iş-yaşam dengesi ile en büyük ilişkili olan alandır. İyi bir aile hayatı sahibi olmak, bir nevi iş-yaşam dengesinin zirvesinde olmaktır. Sonuçta, aileniz iyi ve kötü gününüzde hep yanınızda olacaktır. Arkadaşlıklar bitebilir ama aile ilişkileri sürer. Hayatınızda değişiklik yapmaya, aile yaşamınızda yaparak başlayın. Onlarla kaliteli zaman geçirmeyi alışkanlık haline getirin. Fiziksel ve ruhsal olarak, onların yaşamının içinde daha fazla bulunun.

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