5. Yaratıcı bir şeyler yapın

Her ne kadar sol beyin sağ beyin baskınlık teorisi çürütülmüş de olsa, dünya hala sol beyine atfedilen mantık ve ölçüm gibi faaliyetleri daha çok önemsiyor. Çoğu iş kolu analitik düşünmeyi, yaratıcı düşünmeye tercih ediyor. Ve çoğu insan da yaratıcı düşünmenin pratik olmadığına karar veriyor ve gözden çıkarıyor. İşiniz ne olursa olsun, yaratıcı niteliklerinizden vazgeçmemelisiniz. Bir çalışan ya da işveren olarak, daha çok müşteri için, daha çok iş çıkarmak ve daha çok pazarlama için yaratıcı olmalısınız. Kanınızın nasıl pompalandığını ve adrenalininizin nasıl yükseldiğini fark edin. Sadece sağ beyin aktiviteleri ve yaratıcılık hayatlarınızı etkiler. Daha da önemlisi, vizyonunuzun gelişmesine ve iş ve sosyal hayatınız için yeni imkanlar yaratmaya açılan yol da yaratıcılıktan geçer. Eğer sanatçı yönünüz ağır basıyor ise, resim yapmak, müzik, animasyon, edebiyat gibi aktivitelere daha çok zaman ayırmalısınız; hatta belki kendinize bir blog açmayı bile düşünebilirsiniz. Bu sizin uzun ve monoton bir ‘sol- beyin’ ağırlıklı günden sonra, hayatınızda denge kurmanıza, hayatınıza renk katmanıza yardımcı olacaktır.