Manevi yönden güçlü olmak

Ruhunuzun derinliklerine inerek manevi yanınızı keşfetmeniz için birkaç küçük öneri...

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    1- İçinize bakın

    Manevi yolculuk kişisel bir iştir. Öncelikli yapmanız gereken kendinize dönmeniz ve hayattan ne beklediğinizi sormanız olmalı. Neden buradayım, benim amacım ne? Maneviyatın sizin için ne demek olduğunu ve hayatta hangi rolü benimsediğinizi öğrendiğinizde, izlemeniz gereken yolu daha kolay bulacaksınız.

  • 2
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    2- Anı yaşayın

    Geçmişte debelenmek ya da gelecek için kaygılanmak yerine, yavaşlayın ve anın güzelliğini keşfedin. Gözlerinizi ve kalbinizi açın, etrafınızdaki olaylar ve insanlarla bağlantınızı hissedin ve çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu fark edin.

  • 3
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    3- Bırakın gitsin

    Bilinmeyene karşı inançlı olun ve hayatınızı kontrol altında tutmaya çalışmaktan vazgeçin. Manevi tarafınızı kucakladığınızda, Tanrı’ya, evrene ya da aklınızdaki ilahi çıkarlara inanmayı tercih edersiniz. Zor zamanlarda bile bulunmayı bekleyen pozitif bir şey olduğuna inanın ve her şeyin olması gerektiği gibi gerçekleştiğine…

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