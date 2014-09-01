Ruhsal yaşam hayatımı nasıl değiştirecek?

Maneviyatı kucaklamanız daha mutlu hissetmenize ve daha az stresli olmanıza yarayacaktır. Eğer hayat içine arkadaşlar, aile, kariyer, sevgi ve hobilerin doldurulduğu bir tabaksa, maneviyat da tabağınız olmalıdır. Ne olursa olsun elinizden alınamayacak katı kısım. Eğer maneviyattan destek alıyorsanız, ne olursa olsun başa çıkabilirsiniz.





Aklım tarafından yönetilmektense ruhumun bana yol göstermesini nasıl sağlayabilirim?

Davranmadan önce düşünen sabırlı ve nazik yüksek özünüze varmalısınız. İnanların içlerindeki iyiliğe yönelin: Eğer bu insanı sadece ruh olarak görseydim, onu eşsiz kılan ne görürdüm diye düşünün.





Karşılaşabileceğin zorluklar neler?

Uzun ömürlü inançları sorgulamak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Kazanacağınız iç görüşler, zararlı ilişkilerinizi kesip atmaya, duymak istemediğiniz şeyleri dinlemeye ve hatta hayatınızın yönünü değiştirmeye sebep olabilir. Ama diğer yandan, huzur ve memnuniyet duygularını yeniden keşfedeceksiniz.