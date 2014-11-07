Patates kabuğunun faydaları

Patates kabuğunun da en az patates kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

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    Potasyum kaynağıdır

    Kabuğu ile birlikte pişirilmiş iri bir patates yaklaşık 1,600 miligram potasyum içerir, yani tüm bir gün için önerilen miktarın yarısı kadar ve potasyumuyla ünlü muzdan neredeyse 4 kat fazla. Potasyum sadece hidrasyon ve atletik performans için önemli bir elektrolit anahtarı değildir, aynı zamanda kan basıncını düşürücü bir rol oynayabilir.

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    Lif kaynağıdır

    Kabuğunu yerseniz, en azından. Yine iri bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar, kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önler.

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    C vitamini kaynağıdır

    Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur, yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır.

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Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    22 Mart 2019 Cuma 12:35

    patates kızartması canım çekti bu haberi okuyunca

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  • Misafir
     
    21 Mart 2019 Perşembe 22:37

    sen kabuğunu ye içini bize ver

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  • Misafir
     
    20 Mart 2019 Çarşamba 23:29

    Patatesin içinin hiç mi faydası yok. keramet kabukta ise kabuğu yiyip içini atalım. :)

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