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Kadınların en uzun yaşadığı 10 ülke belli oldu! Japonya ikinci sırada: Peki zirvede hangi ülke var?

Kadınların en uzun yaşadığı ülkeler belli oldu! Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkelerinin öne çıktığı listede zirve, 88,7 yıllık ortalama yaşam beklentisiyle beklenmedik bir ülkenin oldu. İlk 10'daki ülkelerde kadınların beklenen yaşam süresi 86 yıl ve üzerine çıkarken uzun yaşamı destekleyen koşullar da dikkat çekti. İşte kadınların en uzun yaşadığı 10 ülke ve sıralamadaki yerleri...

Giriş: 22 Ekim 2026, Perşembe 10:47
Güncelleme: 22 Ekim 2026, Perşembe 10:47
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Kadınların en uzun yaşadığı ülkeler sıralaması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Japonya ve Güney Kore gibi uzun yaşamla öne çıkan ülkelerin yer aldığı listede zirve, 88,7 yıllık ortalama yaşam beklentisiyle Monako'nun oldu. İlk 10 ülkenin tamamında kadınların beklenen yaşam süresi 86 yıl ve üzerinde gerçekleşirken sağlık hizmetleri, yaşam koşulları ve günlük alışkanlıklar arasındaki farklılıklar da öne çıktı.

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KADINLARIN EN UZUN YAŞADIĞI ÜLKELER BELLİ OLDU

Dünya genelinde kadınların ortalama yaşam beklentisinin en yüksek olduğu 10 ülke arasında Avrupa ve Asya ülkeleri dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında Monako bulunurken uzun yaşam denildiğinde akla gelen Japonya ikinci, Güney Kore ise üçüncü sırada yer alıyor.

Sıralamada sağlık hizmetlerine erişim, yaşam standartları, sosyal ilişkiler ve günlük hareketlilik gibi etkenler öne çıkıyor. Ancak ortalama yaşam beklentisi, tek bir alışkanlıktan çok sayıda sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili faktörden etkileniyor.

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10. İTALYA – 86,0 YIL

İtalya, kadınlarda 86 yıllık ortalama yaşam beklentisiyle listenin onuncu sırasında bulunuyor. Güçlü aile bağları ve aktif sosyal yaşam, ileri yaşlarda toplumsal ilişkilerin korunmasına katkı sağlayan unsurlar arasında gösteriliyor. Sağlık hizmetlerine erişim de ülkede yaşam kalitesini destekliyor.

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9. İSVİÇRE – 86,2 YIL

İsviçre'de kadınların ortalama yaşam beklentisi 86,2 yıl. Gelişmiş sağlık sistemi, güvenli yaşam koşulları ve temiz çevre öne çıkarken yaşlı bakımına verilen önem de ileri yaşlarda sağlık hizmetlerinden yararlanılmasını kolaylaştırıyor.

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8. FRANSA – 86,3 YIL

Fransa, 86,3 yıllık ortalamayla sekizinci sırada yer alıyor. Koruyucu sağlık uygulamaları, düzenli kontrollere erişim ve yaşlılara yönelik sosyal destek hizmetleri, kadınların ileri yaşlarda yaşam kalitesini korumasına yardımcı oluyor.

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7. ANDORRA – 86,4 YIL

Pireneler'de yer alan Andorra'da kadınların beklenen yaşam süresi 86,4 yıl. Yüksek yaşam standartlarının yanı sıra dağlık coğrafyanın açık hava etkinliklerine elverişli olması, aktif yaşamı destekleyen özellikler arasında bulunuyor.

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6. SİNGAPUR – 86,5 YIL

Singapur, 86,5 yıllık ortalamayla altıncı sırada. Erken teşhis uygulamaları, koruyucu sağlık politikaları ve yaşlanan nüfusa yönelik bakım hizmetleri, ülkede sağlıklı yaşlanmayı destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

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5. İSPANYA – 86,6 YIL

İspanya'da kadınların ortalama yaşam beklentisi 86,6 yıl. Özellikle Madrid çevresi ve bazı kıyı bölgeleri, ileri yaşlarda aktif yaşamla dikkat çekiyor. Günlük yürüyüş alışkanlığı ve güçlü sosyal ilişkiler, yaşam kalitesini destekleyen etkenler arasında sayılıyor.

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4. SAN MARİNO – 87,3 YIL

Avrupa'nın küçük ülkelerinden San Marino, 87,3 yıllık ortalamayla dördüncü sırada bulunuyor. Sakin yaşam temposu, güçlü toplumsal bağlar ve sağlık hizmetlerine erişim, ülkedeki kadınların ileri yaşlarda yaşam kalitesini korumasında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

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3. GÜNEY KORE – 87,4 YIL

Güney Kore'de kadınların ortalama yaşam beklentisi 87,4 yıla ulaşıyor. Toplu taşıma ve şehir altyapısının günlük hareketliliği desteklemesi dikkat çekerken yürüyüşün günlük yaşamın bir parçası olması da ileri yaşlarda aktif kalmaya katkı sağlıyor.

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2. JAPONYA – 88,0 YIL

Uzun yaşamla özdeşleşen ülkelerden Japonya, 88 yıllık ortalama yaşam beklentisiyle ikinci sırada bulunuyor. Düzenli sağlık taramaları, yaşlı bakım hizmetleri ve ileri yaşlarda bağımsız yaşamın korunmasına verilen önem, ülkede öne çıkan özellikler arasında gösteriliyor.

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1. MONAKO – 88,7 YIL

Listenin zirvesinde 88,7 yıllık ortalama yaşam beklentisiyle Monako yer alıyor. Yüksek gelir düzeyi, gelişmiş altyapı ve sağlık hizmetlerine kolay erişim, ülkede yaşam koşullarını destekleyen başlıca avantajlar arasında bulunuyor.

Küçük yüzölçümü sayesinde sağlık kuruluşlarına ve temel hizmetlere ulaşımın kolay olması da dikkat çekiyor.

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