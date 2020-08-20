Saç uzatan besinler nelerdir?

Avokado Avokado, harika bir sağlıklı yağ kaynağı olmanın yanında, saç büyümesini teşvik edebilecek mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. C vitamini gibi, E vitamini de serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olan bir antioksidandır. Bir orta boy avokado (yaklaşık 200 gram) günlük E vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %21'ini karşılar. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin sekiz ay boyunca E vitamini takviyesi aldıktan sonra % 34,5 oranında daha fazla saç uzaması yaşadıklarını tespit eden bir bilimsel çalışma yapılmıştır. E vitamini ayrıca kafa derisi gibi cilt bölgelerini oksidatif stres ve hasardan korur. Saç derisindeki hasar görmüş cilt, zayıf saç kalitesine ve daha az saç folikülüne neden olabilir. Dolayısıyla E vitamini, saç derisi için iyi bir destek sayılabilir. Dahası, avokado harika bir esansiyel yağ asitleri kaynağıdır. Bu yağlar vücut tarafından üretilemez, ancak hücrelerinizin temel yapı taşlarıdır. Esansiyel yağ asitlerindeki eksikliğin saç dökülmesine bağlı olabildiğini gösteren çalışmalar vardır.