Saç uzatan besinler nelerdir?

Çilek türü meyveler Meyveler, saç uzamasını destekleyen faydalı bileşikler ve vitaminlerle yüklüdür. Çilek ve dut gibi küçük meyveler, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini içerir. Antioksidanlar, saç köklerini serbest radikaller adı verilen zararlı moleküllerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. C vitamini, vücudun demir emilimime yardımcı olarak da saç sağlığına etki eder. C vitamini ayrıca, saçın kırılgan hale gelmesini ve kırılmasını önleyen, bunun yanı sıra güçlendirilmesine yardımcı olan bir protein olan kolajen üretmek için kullanılır.