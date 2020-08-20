Saç uzatan besinler nelerdir?

Sağlığınıza uygun miktarda günlük beslenmenize ekleyeceğiniz bu yiyeceklerle saçlarınızın daha hızlı uzaması mümkün! Saçları dökülenler için de bu besinler oldukça faydalı.

Sağlık
20 Ağustos 2020 Perşembe

  • Avokado Avokado, harika bir sağlıklı yağ kaynağı olmanın yanında, saç büyümesini teşvik edebilecek mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. C vitamini gibi, E vitamini de serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olan bir antioksidandır. Bir orta boy avokado (yaklaşık 200 gram) günlük E vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %21'ini karşılar. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin sekiz ay boyunca E vitamini takviyesi aldıktan sonra % 34,5 oranında daha fazla saç uzaması yaşadıklarını tespit eden bir bilimsel çalışma yapılmıştır. E vitamini ayrıca kafa derisi gibi cilt bölgelerini oksidatif stres ve hasardan korur. Saç derisindeki hasar görmüş cilt, zayıf saç kalitesine ve daha az saç folikülüne neden olabilir. Dolayısıyla E vitamini, saç derisi için iyi bir destek sayılabilir. Dahası, avokado harika bir esansiyel yağ asitleri kaynağıdır. Bu yağlar vücut tarafından üretilemez, ancak hücrelerinizin temel yapı taşlarıdır. Esansiyel yağ asitlerindeki eksikliğin saç dökülmesine bağlı olabildiğini gösteren çalışmalar vardır.

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  • Yumurta Yumurta, saç uzamasını teşvik eden protein ve biotin kaynağıdır. Yeteri kadar protein almak saç büyümesi için önemlidir çünkü saç kökleri çoğunlukla proteinden oluşur. Beslenmede protein eksikliği olursa saç dökülmesi yaşanma ihtimalinin arttığı bilimsel çalışmalarla da desteklenmiştir. Biotin ise, keratin adı verilen saç proteinin üretimi için gereklidir. Saç dökülmesini önleme ve azaltmada Biotin takviyeleri bu sebeple sıkça tercih edilir. Dengeli beslenmek, biotin eksikliği yaşama ihtimalini azaltır. Yumurta ayrıca harika bir çinko ve selenyum kaynağıdır. Bunlar da saç sağlığı için önemli maddelerdir.

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  • Çilek türü meyveler Meyveler, saç uzamasını destekleyen faydalı bileşikler ve vitaminlerle yüklüdür. Çilek ve dut gibi küçük meyveler, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini içerir. Antioksidanlar, saç köklerini serbest radikaller adı verilen zararlı moleküllerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. C vitamini, vücudun demir emilimime yardımcı olarak da saç sağlığına etki eder. C vitamini ayrıca, saçın kırılgan hale gelmesini ve kırılmasını önleyen, bunun yanı sıra güçlendirilmesine yardımcı olan bir protein olan kolajen üretmek için kullanılır.

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  • Ispanak Ispanak; folat ve demir gibi mineraller ile A ve C vitamini gibi faydalı besinler içeren bir yeşil sebzedir. Bunların tümü, saç büyümesini destekler. A vitamini, cilt bezlerinin sebum üretmesine yardımcı olur ki bu yağlı madde, saç derisini nemlendirerek saçı sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bir fincan (30 gram) ıspanak, günlük A vitamini ihtiyacınızın %54'ünü karşılar. Ispanak ayrıca saç büyümesi için gerekli olan bitki bazlı harika bir demir kaynağıdır. Demir, kırmızı kan hücrelerinin metabolizmayı güçlendirmek ve büyüme ile onarıma yardımcı olmak için vücuttaki oksijen taşıma işlevlerine yardımcı olur. Demir eksikliği, saç dökülmesiyle doğrudan ilişkili gösterilir.

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  • Kuruyemişler Kuruyemişler lezzetli ve yemesi kolay yiyecekler olarak saç büyümesini teşvik edebilecek çeşitli besinler içerirler. Örneğin, 28 gram badem günlük E vitamini ihtiyacınızın % 37'sini karşılar. Kuruyemişler; çeşitli B vitaminleri, çinko ve esansiyel yağ asitleri sağlayarak saç dökülmesiyle bağlantılı besin eksikliklerini gidermede önemli rol oynarlar. Kabuklu yemişlerin saç büyümesinin yanı sıra, iltihaplanmanın azalması ve kalp hastalıkları riskini azaltma ile bağlantılı olduklarını gösteren birçok bilimsel çalışma mevcuttur.

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  • Yağlı balıklar Somon, ringa ve uskumru gibi yağlı balıklar saç uzamasını teşvik edebilecek besinlere sahiptir. Yağlı balıklar, saç büyümesiyle bağlantılı gösterilen omega-3 yağ asitlerinin doğal kaynaklarıdır. 120 kadında yapılan bir araştırma, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin yanı sıra antioksidan içeren bir takviye almanın saç dökülmesini azalttığını ve saç yoğunluğunu arttırdığını tespit etmiştir. Saçları incelen kadınlarda balık yağı takviyesi almanın saç dökülmesini önemli ölçüde azalttığını ve saç büyümesini artırdığını tespit eden çalışmalar vardır. Yağlı balıklar aynı zamanda saçların güçlü ve sağlıklı kalmasını destekleyen protein, selenyum, vitamin D3 ve B vitaminleri içerir.

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  • Dolmalık biber Dolmalık biber ve diğer tatlı biber çeşitleri, saç uzamasına yardımcı olabilecek mükemmel C vitamini kaynağıdır. Bir adet sarı biber, bir portakalın yaklaşık 5,5 katı kadar C vitamini sağlar. C vitamini, saç tellerinizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek kolajen üretimini teşvik etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, saç tellerini oksidatif strese karşı koruyabilen güçlü bir antioksidandır. Oksidatif stres, serbest radikaller vücudun antioksidan savunma sistemini baskıladığında ortaya çıkar. Saç dökülmesi ve saç grileşmesi ile ilişkili kabul edilir. Dahası, tatlı biberler mükemmel bir A vitamini kaynağıdır.

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  • Fasulye Kuru fasulye ve diğer fasulye çeşitleri, saç büyümesi için gerekli olan gerçek bir protein kaynağıdır. İçerdiği çinko ile saç uzamasına ve onarım döngüsüne yardımcı olur. Özellikle de siyah fasulyenin 100 gramı, günlük çinko ihtiyacının %7'sini karşılar. Ayrıca demir, biyotin ve folat dahil olmak üzere saç için sağlıklı besinler sağlarlar. Saç dökülmesini önlemenin ucuz bir yolu olarak beslenmenize daha fazla fasulye katabilirsiniz.

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  • Karides Saç uzatmanın ekonomik olmayan ancak lezzetli bir yolu da beslenmeye karidesi daha fazla dahil etmek. Kabuklu deniz ürünlerinden biri olan karides, saç büyümesini destekleme potansiyeli olan birçok besin maddesi içerir. Karides harika bir protein, B vitamini, çinko, demir ve D vitamini kaynağıdır. Karidesin içerdiği D3 vitamininin eksikliğini saç dökülmesiyle bağlantılı gösteren araştırmalar vardır. Dolayısıyla karides iyi bir kaynaktır. Genel yağ oranı çok düşük olan karides, az miktarda da olsa Omega-3 yağ asitleri içerir. Bu da saç uzamasını teşvik eder.

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