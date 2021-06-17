Romatoid artrit saç dökülmesine neden olur mu?

Romatoid artrit ve saç dökülmesi arasında nasıl bir bağlantı var? Dr. Sinan Akkurt açıkladı.

Romatoid artrit saç dökülmesine neden olur mu?
Sağlık
17 Haziran 2021 Perşembe

Romatoid artrit (RA) otoimmün hastalıklar grubuna girer. Vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklemlere saldırır, ağrıya, iltihaplanmaya ve eklem hareketliliğinin azalmasına neden olur. Romatoid artrit bazı hastalarda saç dökülmesine de yol açabilir.


Romatoid artrit özellikle eklemleri etkiler, dolayısıyla tüm vücudu etkileyen sistemik bir hastalıktır. Uzun süreli iltihaplanma, vücuttaki birden fazla sisteme ve organa zarar verebilir.


Romatoid artrit saç dökülmesine neden olur mu?

Romatoid artritli bazı kişiler, hastalığın bir belirtisi olarak saç dökülmesi yaşayabilir. Bazı hastalar içinse saç dökülmesi, RA tedavisinde kullanılan ilaçların bir yan etkisi olabilir. Öte yandan kalıtsal kelliğe sahip hastalarda, bazı RA ilaçlarının saç dökülmesini tetiklediği veya hızlandırdığı görülebilmektedir.


Romatoid artrite ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı saç dökülmeleri; erkeklerde saç çizgisi boyunca veya başın üst kısmında, kadınlarda ise kafa derisinin ön ve üst kısmında kalıcı saç seyrelmesi şeklinde oluşabilmektedir.


Saçlarınızın dökülmesi normal mi?
Saçlarınızın dökülmesi normal mi?

Romatoid artrit tedavisinde doktorların sıkça başvurduğu antiromatizmal ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak kronik iltihabı azaltırken saç dökülmesi de yan etkisi olabilmektedir. Yine romatoid artrit hastaları için sıkça reçete edilen metotreksat da vücuttaki hücrelerin büyümesini durdurarak çalışırken saç köklerini destekleyen hücrelerin büyümesini de durdurduğundan yine saç dökülmesine yol açabilmektedir. Metotreksat ayrıca vücutta sağlıklı saçı destekleyen B vitamini folatı tüketir.


Folik asit, romatoid artrit tedavilerinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Öte yandan biotin takviyesi almak da saç dökülmesine karşı koruyucu etki gösterebilir.


Saç dökülmesini en aza indirmeye yardımcı olabilecek diğer bazı ipuçları şunlardır:

  • Saçlarınızı yıkarken kafa derisini ovmaktan kaçının.

  • Duştan sonra saçınızı doğal olarak kurumaya bırakın, fön makinası kullanmayın.

  • Saçı yalnızca gerektiğinde tarayın. Tararken saçlarınızı çekmemeye özen gösterin.

İlaca bağlı saç dökülmesi yaşayan çoğu romatoid artrit hastası, ilaç almayı bıraktıktan sonra saçlarının yeniden uzadığını fark eder. Ancak doktora danışmadan kesinlikle ilaçlar bırakılmamalı ya da değiştirilmemelidir. Romatoid artrit tedavisinde etkili çözüm yollarından biri de herhangi bir kimyasal kullanılmayan, dolayısıyla herhangi bir yan etki riski taşımayan biorezonans metodudur.


Ani veya düzensiz saç dökülmesi, saçları yıkarken veya tararken avuca gelecek şekilde aşırı saç dökülmesi, yastıkta düzenli olarak saç bulmak gibi sorunlar yaşayan tüm hastalar mutlaka doktorlarına başvurmalıdır.


Saç kurutma makinesi kullanırken yapılan 15 hata
Saç kurutma makinesi kullanırken yapılan 15 hata

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.