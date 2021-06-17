Romatoid artrit (RA) otoimmün hastalıklar grubuna girer. Vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklemlere saldırır, ağrıya, iltihaplanmaya ve eklem hareketliliğinin azalmasına neden olur. Romatoid artrit bazı hastalarda saç dökülmesine de yol açabilir.

Romatoid artrit özellikle eklemleri etkiler, dolayısıyla tüm vücudu etkileyen sistemik bir hastalıktır. Uzun süreli iltihaplanma, vücuttaki birden fazla sisteme ve organa zarar verebilir.

Romatoid artrit saç dökülmesine neden olur mu?

Romatoid artritli bazı kişiler, hastalığın bir belirtisi olarak saç dökülmesi yaşayabilir. Bazı hastalar içinse saç dökülmesi, RA tedavisinde kullanılan ilaçların bir yan etkisi olabilir. Öte yandan kalıtsal kelliğe sahip hastalarda, bazı RA ilaçlarının saç dökülmesini tetiklediği veya hızlandırdığı görülebilmektedir.

Romatoid artrite ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı saç dökülmeleri; erkeklerde saç çizgisi boyunca veya başın üst kısmında, kadınlarda ise kafa derisinin ön ve üst kısmında kalıcı saç seyrelmesi şeklinde oluşabilmektedir.

Romatoid artrit tedavisinde doktorların sıkça başvurduğu antiromatizmal ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak kronik iltihabı azaltırken saç dökülmesi de yan etkisi olabilmektedir. Yine romatoid artrit hastaları için sıkça reçete edilen metotreksat da vücuttaki hücrelerin büyümesini durdurarak çalışırken saç köklerini destekleyen hücrelerin büyümesini de durdurduğundan yine saç dökülmesine yol açabilmektedir. Metotreksat ayrıca vücutta sağlıklı saçı destekleyen B vitamini folatı tüketir.

Folik asit, romatoid artrit tedavilerinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Öte yandan biotin takviyesi almak da saç dökülmesine karşı koruyucu etki gösterebilir.

Saç dökülmesini en aza indirmeye yardımcı olabilecek diğer bazı ipuçları şunlardır:

Saçlarınızı yıkarken kafa derisini ovmaktan kaçının.

Duştan sonra saçınızı doğal olarak kurumaya bırakın, fön makinası kullanmayın.

Saçı yalnızca gerektiğinde tarayın. Tararken saçlarınızı çekmemeye özen gösterin.

İlaca bağlı saç dökülmesi yaşayan çoğu romatoid artrit hastası, ilaç almayı bıraktıktan sonra saçlarının yeniden uzadığını fark eder. Ancak doktora danışmadan kesinlikle ilaçlar bırakılmamalı ya da değiştirilmemelidir. Romatoid artrit tedavisinde etkili çözüm yollarından biri de herhangi bir kimyasal kullanılmayan, dolayısıyla herhangi bir yan etki riski taşımayan biorezonans metodudur.

Ani veya düzensiz saç dökülmesi, saçları yıkarken veya tararken avuca gelecek şekilde aşırı saç dökülmesi, yastıkta düzenli olarak saç bulmak gibi sorunlar yaşayan tüm hastalar mutlaka doktorlarına başvurmalıdır.