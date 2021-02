Saçlarınızın dökülmesi normal mi?

Günde 50-100 tel saçımız dökülür, her sabah kalktığınızda yastığınızda birkaç tel saç görmeniz ve duş giderinde de bir miktar saçınızın birikmesi normaldir. Saçınızın dökülme miktarı uzunluğuna ve kalınlığına bağlıdır. İlginç bir şekilde bunun yastık kılıfınızla da ilgisi bulunur. Ancak saçlarınızın çok fazla dökülmeye başladığını fark ediyorsanız endişelenmekte haklı olabilirsiniz.

Peki saç dökülmenizin normal olup olmadığını nasıl anlarsınız?

1- Saçınızı çekin

Saçınızın normalden fazla döküldüğünden şüpheleniyorsanız, parmaklarınızı saçınıza dolayın (avucunuzda en az 50-60 tel olduğundan emin olun) ve çekin. Elinizde 3 telden fazla saç kalmıyorsa endişelenmenize gerek yok.

2- Duş giderinize dikkat edin

Duş alırken bir miktar saçınızın dökülmesi normaldir. Saçınızı taradıktan sonra bu miktarın artması da sizi korkutmasın. Ancak duş aldığınızda saçınızın aşırı derecede döküldüğünü fark ediyorsanız bu bir soruna işaret ediyor olabilir.

3- Dökülen telleri sayın

Saçınızın normalde fazla dökülüp dökülmediğini anlamanın bir başka yolu da kaç tel döküldüğünü saymaktır. Saçlarınızı yaklaşık 60 saniye boyunca tarayın ve kaç tel döküldüğüne bakın. 10 tele kadar dökülmesi normaldir ve endişelenmemeniz gerektiğini gösterir.

4- Saçınızın gürlüğüne bakın

Saçınızın gürlüğünün azaldığını düşünüyorsanız bunu anlamanın en iyi yolu saçınızı at kuyruğu yapmaktır. Eğer saçınızın gürlüğünde büyük bir değişiklik fark ediyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir.

5- Saç derinizi kontrol edin

Saçınız normalden fazla dökülüyorsa, saç derinizde bazı bölgelerin kelleştiğini fark edebilirsiniz. Eğer saç derinizde küçük ama tamamen saç olmayan bölgeler varsa bu saçınızın dökülme potansiyelinin fazla olduğunun bir göstergesidir.

6- Saçınızı ayırdığınız yere dikkat edin

Eğer saçlarınızı iki yana ya da ortadan ayırdığınızda saç deriniz kolaylıkla görünüyorsa bu da saçlarınızın olması gerekenden fazla döküldüğüne dair bir işarettir.

7- Yastığınıza bakın

Özellikle pamuklu bir yastık kılıfınız varsa her gece 5-20 saç telinizin dökülmesi gayet normaldir. Pamuklu yastık kılıflarının saç nemini emdiği bilinir ve bu da saçınızın kurumasına, kolay dökülür hâle gelmesine neden olur. Ancak yastık kılıfınızda çok fazla saç teline rastlıyorsanız bu da aşırı saç dökülmesi yaşadığınız anlamına gelebilir.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Her saç kendine özgü bir bakıma ihtiyaç duyar. Kimisi kepek probleminden yakınırken, kimisi elektriklenme sorunu yaşar. Her sorunun başka bir çözümü vardır. Saç problemleri ile nasıl başa çıkabileceğinize dair çözümler hepsi bu yazıda. 5 Nem kaybı Yazın sıcaktan ve güneşten, kışın ise soğuklardan dolayı saçlar nem kaybedebilir. Saçların çok nem kaybetmemesi için krem ve yağ kullanmak önemli. Kış aylarında hindistancevizi yağından ziyade shea yağı saçlara daha fazla yararlı olur. Nem kaybını önlemek için maskelerden ve kremlerden yararlanabilirsiniz. Saç dökülmesi Özellikle mevsim geçişlerinde bu sorun daha çok artsa da her mevsim karşılaşılabilecek bir problemdir. Sardunya sabunu ile saçlarınızı yıkayıp durularken mutlaka saç diplerinize tırnaklarınızı değdirmeden parmak uçlarınızla masaj yapabilirsiniz. Bu saç diplerinizdeki kan dolaşımını hızlandıracak ve saç köklerinizi güçlendirecektir. Ayrıca bir tutam biberiyeyi 20 dakika kaynattıktan sonra süzüp saçlarınızı bu suyla duruladığınızda biberiye yeni saç oluşumunu sağlayacaktır. Kepek Kepek sorunu saçlarda nemin azalması ve kuruyan saç diplerinin pul pul dökülmesi sonucu olur. Kepek sorununu saçlarınızı nemlendirerek giderebilirsiniz. Özellikle seçtiğiniz şampuan saç derinizin kurumasına ve kepeklenmesine neden olabilir bu nedenle şampuanınızı iyi seçmenizde fayda var. Saçlarınızı çok iyi duruladığınızdan da emin olmanız gerekir. Daha sonra zeytinyağı bal ve yumurtadan yapabileceğiniz maskeyi haftada 1 kez uyguladığınızda saçlarınızın daha çok nem kazandığını ve ve kepek sorununuzun ortadan kalktığını göreceksiniz. Elektriklenme Özellikle sentetik malzemeler bunun yanında yün, pamuk gibi tekstil ürünleri saçın daha çok elektriklenmesine neden olur. Eğer saçlarınız elektriklenmesin istiyorsanız ipek bir eşarp kullanabilirsiniz. Ya da saten kumaşlardan yararlanabilirsiniz. Berelerinizin içine yastık kılıfınızın üzerine ipek ya da saten koyduğunuzda saçlarınızın daha az elektriklendiğini göreceksiniz. Saçların kırılması Cansız ve güçsüz saçlar kırılmaya daha müsaittir. Özellikle kuru bir yapıya sahiplerse uçlardan çatallaşmaya başlarlar. Eğer saçlarınızda kırıklar cirit atıyorsa önce onlardan kurtulmanız gerekir bu nedenle saçlarınızdaki kırıkları aldırmak doğru bir seçenek olcaktır. Daha sonraysa saçlarınız kırılmasın diye saç uçlarınızı argan yağı ile nemlendirmenizi öneririr. Kuru saçlar elastikiyetlerini kaybettikleri için çok daha çabuk kırılacaklardır.

Referans: Bright Side. 7 Ways to Tell If You’re Losing Too Much Hair. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-health/7-ways-to-tell-if-youre-losing-too-much-hair-800535/