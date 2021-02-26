Saçlarınızın dökülmesi normal mi?

Günde 50-100 tel saçımız dökülür, her sabah kalktığınızda yastığınızda birkaç tel saç görmeniz ve duş giderinde de bir miktar saçınızın birikmesi normaldir. Saçınızın dökülme miktarı uzunluğuna ve kalınlığına bağlıdır. İlginç bir şekilde bunun yastık kılıfınızla da ilgisi bulunur. Ancak saçlarınızın çok fazla dökülmeye başladığını fark ediyorsanız endişelenmekte haklı olabilirsiniz.
Peki saç dökülmenizin normal olup olmadığını nasıl anlarsınız?
1- Saçınızı çekin
Saçınızın normalden fazla döküldüğünden şüpheleniyorsanız, parmaklarınızı saçınıza dolayın (avucunuzda en az 50-60 tel olduğundan emin olun) ve çekin. Elinizde 3 telden fazla saç kalmıyorsa endişelenmenize gerek yok.
2- Duş giderinize dikkat edin
Duş alırken bir miktar saçınızın dökülmesi normaldir. Saçınızı taradıktan sonra bu miktarın artması da sizi korkutmasın. Ancak duş aldığınızda saçınızın aşırı derecede döküldüğünü fark ediyorsanız bu bir soruna işaret ediyor olabilir.
3- Dökülen telleri sayın
Saçınızın normalde fazla dökülüp dökülmediğini anlamanın bir başka yolu da kaç tel döküldüğünü saymaktır. Saçlarınızı yaklaşık 60 saniye boyunca tarayın ve kaç tel döküldüğüne bakın. 10 tele kadar dökülmesi normaldir ve endişelenmemeniz gerektiğini gösterir.
4- Saçınızın gürlüğüne bakın
Saçınızın gürlüğünün azaldığını düşünüyorsanız bunu anlamanın en iyi yolu saçınızı at kuyruğu yapmaktır. Eğer saçınızın gürlüğünde büyük bir değişiklik fark ediyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir.
5- Saç derinizi kontrol edin
Saçınız normalden fazla dökülüyorsa, saç derinizde bazı bölgelerin kelleştiğini fark edebilirsiniz. Eğer saç derinizde küçük ama tamamen saç olmayan bölgeler varsa bu saçınızın dökülme potansiyelinin fazla olduğunun bir göstergesidir.
6- Saçınızı ayırdığınız yere dikkat edin
Eğer saçlarınızı iki yana ya da ortadan ayırdığınızda saç deriniz kolaylıkla görünüyorsa bu da saçlarınızın olması gerekenden fazla döküldüğüne dair bir işarettir.
7- Yastığınıza bakın
Özellikle pamuklu bir yastık kılıfınız varsa her gece 5-20 saç telinizin dökülmesi gayet normaldir. Pamuklu yastık kılıflarının saç nemini emdiği bilinir ve bu da saçınızın kurumasına, kolay dökülür hâle gelmesine neden olur. Ancak yastık kılıfınızda çok fazla saç teline rastlıyorsanız bu da aşırı saç dökülmesi yaşadığınız anlamına gelebilir.
İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru
Referans: Bright Side. 7 Ways to Tell If You’re Losing Too Much Hair. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-health/7-ways-to-tell-if-youre-losing-too-much-hair-800535/
Facebook Yorumları