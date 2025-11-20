Günlük burç yorumları: 21 Kasım 2025 Cuma

Merkür ile Güneş'in aşağı kavuşumu bu sabah gerçekleşiyor ve bize geçmişin geleceğimizi nasıl etkileyebileceğine dair benzersiz bir pencere açıyor. Bu, son olayları ve fikirleri değerlendirmek, sorunlara veya meselelere yeni bir bakış açısıyla ve yeni bir anlayışla yaklaşmaya başlamak için iyi bir zamandır; özellikle de ortak kaynaklar, yakın ilişkiler ve borçlarla ilgili konularda. Bu dönemde önemli yeni fikirler doğar ve bunlar hayatımızda kalıcı bir öneme sahip olma eğilimindedir. Şu anda söylediklerimiz veya yazdıklarımız, iyi ya da kötü, etki yaratır. Ancak sağlam bir sonuca varmak için gerekli tüm bilgilere sahip olmayabiliriz ve daha sonra planları veya kararları gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Ayrıca, Akrep burcunda Yeni Ay meydana geliyor ve yeni bir başlangıcı tetikliyor. Önümüzdeki haftalarda, öz-disiplin ve öz-ustalık becerilerimiz üzerinde çalışabiliriz. Hayatımızda bizi kontrolsüz hissettiren bağımlılıklar veya borçlar gibi şeyleri saptamak ve bu duygusal yüklerden kurtulmaya yönelmek için güzel bir zaman. Hem maddi hem de ruhsal anlamda hayatımızdaki fazla "yüklerden" kurtulabiliriz. Statükoyla yetinmek yerine çevremizdeki sırların derinine inmeye çekilebiliriz. Başkalarının motivasyonlarını anlamak için zaman ayırmak, yakınlık duygularımızı zenginleştirebilir. Bu döngüyü, hayatımıza amaç ve derinlik katacak belirli bir projeyi veya ilişkiyi geliştirmek için kullanabiliriz. Ayrıca yüzleşme ve ağır duygusal durumlar korkumuzu serbest bırakmanın yollarını aramak için de bir zamandır. Bu durumların, rahatsız edici olsa bile bizi psikolojik iyileşmeye götürebileceğini keşfediyoruz. Bu Yeni Ay, retro Merkür ile sıkı bir hizalanma içinde ve yolumuzu görmek zor olabilir; ancak geçmişle ilgili rahatsızlığımız bugün çok gerçek olabilir ve bu da yeni başlangıçlara motive eder. Bu Yeni Ay'ın Uranüs'e karşıtlığıyla birlikte, acelecilik, ani değişiklikler veya isyan etme eğilimine karşı dikkatli olmalıyız. Yine de cesur, proaktif bir zaman olabilir. Hayatımızı değiştirme ve iyileştirme arzusu yoğundur. Bu Yeni Ay, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Plüton'un desteğini de içine alarak birçok gezegen ve önemli gök cismiyle etkileşime giriyor. Ayrıca bugün Uranüs ve Neptün kesin bir altıgen açı oluşturuyor. Bu, serideki beş açıdan ilki. Birçok dış gezegen transitinde olduğu gibi, bu açı da aylar boyunca birkaç kez tekrarlanır. Bu dış gezegen transitinin uzun vadeli etkilerinin hakim olduğu dönemde, aydınlanma arıyor (ve buluyor) olacağız. Yaşama, inanma ve kendini ifade etmenin alternatif yollarına daha açık bir zamandır. Farklı veya sıra dışı deneyim ve fikirlere karşı alıcıyız. Aynı zamanda, dayatılmış herhangi bir ruhaniyete veya inanç sistemine karşı isteksiziz; sezgimizi takip etme özgürlüğünü tercih ediyoruz. Şefkati ifade etme, dezavantajlı olanlara bakım gösterme, hayallerimizi kovalamak, kaçış arayışlarımız ve sanat ya da yaratıcılıkla meşgul olma biçimimizi yenileme ve güncelleme zamanıdır. Ancak uyarıcılara karşı daha hassas da olabiliriz.