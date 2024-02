Regl döneminde meditasyon yapmanın faydaları

Regl döneminde kramplardan ruh hali değişimlerine kadar birçok şey zor gelir. Ancak bu durum, adet döneminde seçeneksiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Aslında, bu süre zarfında meditasyon yaparak kazanabileceğiniz şaşırtıcı sayıda şey var: Daha iyi bir ruh hali, azalan stres seviyesi, güçlenen bağışıklık, daha iyi bir uyku, şiddeti azalmış kramplar...

Meditasyon birçok farklı biçimde olabilir ancak temel fikir dikkatinizi nefesiniz, ses veya görselleştirme gibi belirli bir nesneye odaklamaktır. Bunu yaparak zihninizin gevezeliğini susturabilir ve daha huzurlu ve merkezli bir varoluş durumuna bürünebilirsiniz.

Menstrual döngü sırasında meditasyon

Adet döngüsü sırasında birçok kişi kramplar, şişkinlik, baş ağrıları, ruh hali değişimleri ve yorgunluk gibi semptomlar yaşar. Bu semptomlar rahatsız edici olabilir ve günlük yaşamınızı aksatabilir. Meditasyon, stresi ve kaygıyı azaltarak, rahatlamayı ve derin nefes almayı teşvik ederek ruh halinizi iyileştirerek bu semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Adet döngüsü sırasında meditasyon yaparak, vücudunuzun doğal ritimlerine dair daha büyük bir farkındalık ve kabul duygusu geliştirebilirsiniz. İşte adet döneminde yapılan meditasyonun faydaları:

Krampları hafifletir

Adet döneminde meditasyon yapmak krampları hafifletmeye yardımcı olabilir. Kramplar, menstruasyon sırasında östrojen seviyelerinin düşmesiyle tetiklenen uterus kaslarının kasılmasından kaynaklanır. Ortaya çıkan acı hafif veya şiddetli olabilir ancak her iki durumda da keyif kaçırdığı kesin. Neyse ki meditasyonun bu durumu hafifletmeye yardımcı olabileceği birkaç yol var:

Nefes almaya odaklanarak ve ağrı ya da kaygı hakkındaki düşüncelerden kurtularak, rahatlayabileceğinizi ve normalde vücudunuzda hissedebileceğiniz, sinir bozucu adet krampları da dahil olmak üzere her türlü gerginliği bırakabileceğinizi göreceksiniz.

Meditasyon aynı zamanda ruh halinin düzenlenmesinden sorumlu bir nörotransmitter olan beyindeki serotonin seviyelerinin artmasına da yardımcı olur. Bu ise menstrüasyon döngüleri boyunca dalgalanan hormon seviyelerinden kaynaklı ruh hali değişimlerini daha az yaşayabileceğiniz anlamına geliyor.

Ruh halinizi iyileştirir

Unutulmaması gereken ilk şey, meditasyonun rahatlamanıza ve sakinleşmenize yardımcı olabileceğidir. Meditasyon yapmaya adet döneminde yaygın olan stres ve kaygıyı yönetmenin bir yolu olarak sıklıkla başvurulur. Pek çok insan meditasyon yaparken duygularını daha fazla kontrol edebildiklerini hissediyor. Öfke ya da üzüntü gibi güçlü duygular yaşarken bile sakin kalabiliyorlar. Meditasyon aynı zamanda insanların kendileri hakkında daha olumlu hissetmelerine de yardımcı olur: Kim olduklarına dair kendilerini daha güvende hisseder ve kendilerini veya etraflarındakileri daha az eleştirirler.

Aslında yakın zamanda yapılan bir araştırma, transandantal meditasyon uygulayan katılımcıların sadece iki ay içinde öz şefkat düzeylerini %50 oranında artırabildiklerini ileri sürdü. Bu kendine değer verme duygusu, başkalarıyla artan bir bağ kurma duygusunu da beraberinde getirir; Başka bir çalışma ise yalnızca sekiz hafta boyunca farkındalık meditasyonu yapmanın araştırma yapılan insanlar üzerindeki şefkat düzeylerinin %40 artırdığını gösterdi. Bu ilişki gayet mantıklı çünkü kendimizle bağlantı kurduğumuzda doğal olarak başkalarıyla da bağlantı kurmak isteriz ancak bazen bu bağlantıların hatırlatılması gerekir.

Uyku kalitenizi artırır

Muhtemelen uykunun sağlığınız açısından faydalarını biliyorsunuzdur. Daha enerjik ve daha az stresli hissetmenize ve hatta zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Peki meditasyonun daha iyi uyumanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?

Yapılan bir çalışma, yatmadan önce meditasyon yapan katılımcıların, hiç meditasyon yapmayanlara veya meditasyonu önceden yerine yattıktan sonra yapanlara kıyasla vücutlarında daha düşük kortizol seviyelerine (stresli olduğumuzda salgılanan bir hormon) sahip olduklarını öne sürüyor.

Stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur

Adet döneminde meditasyon yapmak rahatlamanıza, daha iyi uyumanıza ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Geceleri uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız veya sabahları sersemlemiş bir şekilde uyanıyorsanız meditasyon sizin için çözüm olabilir. Meditasyon, nefes alış veriş düzeninizi düzenlemeye yardımcı olur, bu da düşüncelerin sakinleşmesine ve vücudunuzun dinlendirici bir duruma gelmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda serotonin üretimini artırarak vücuttaki kortizol (stres hormonu) düzeyini azaltır, dolayısıyla geceleri uykuya dalmamızı kolaylaşır.

Meditasyon aynı zamanda kaygıyı azaltmaya da yardımcı olabilir çünkü bize strese neden olan veya kendimizi rahatsız hissetmemize neden olan olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulacağımızı öğretir. Bizi strese sokan şeyin yanı sıra adet döngüsü veya başka bir şeye odaklanarak, bu duygular daha sonra tekrar ortaya çıktığında daha kolay rahatlayabiliriz.

Bağışıklığınızı güçlendirir

Meditasyonun stresle mücadele ettiğini söylemiştik. Stres ise bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve vücudunuzun adet sırasında meydana gelen fiziksel değişikliklerden iyileşmesini zorlaştırabilir. Meditasyonun insanların daha iyi uyumasına da yardımcı olduğu gösterilmiştir, yine bu durum PMS veya adet krampları yaşayan kişiler için başka bir faydadır.

