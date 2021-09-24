Adet ağrılarına iyi gelen yoga pozisyonları

Eski çağlarda birçok toplumun adet gören insanları bu süre zarfında dinlenmeye teşvik ettiğinizi biliyoruz. Egzersiz yapan kadınlar da aynı şekilde, adet oldukları dönemde ara vermeye meyilli oluyorlar fakat yoga bu durumda bir istisna olabilir.
Adet sancısını hafifleten yoga pozları
Regl dönemi kişiye özel olduğundan, kimi insan yatağından çıkmamayı tercih edebilir fakat yoganın sakinleştirici gücüne inanlar için bazı önerilerimiz var. Menstrüasyon sırasında vücudun alt yarısı genellikle ağırlaştığından, bu dönemde oturma pozları odak noktası olmalıdır. Her pozda birkaç dakika kalabilirsiniz.
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