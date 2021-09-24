Adet ağrılarına iyi gelen yoga pozisyonları

3- Oturan Çatal (Upavistha Konasana)

Her iki bacağınızı da Upavistha Konasana'ya açın. Yine, bir destek veya battaniye ile kendinizi destekleyerek öne eğilebilirsiniz. Bu hareketle hamstringlere odaklanıyor, ama aynı zamanda iç uylukları esnetiyor ve omurgayı uzatıyorsunuz. Burada istediğiniz kadar derine inebilir veya dik oturabilirsiniz. Menstrüasyon döngünüz sırasında en ileri dönüşünüzü yapamayabilirsiniz fakat bunun bir önemi yok.