Evde yetişebilen etobur bitki çeşitleri

Etobur bitki bakımı

Etobur bitki yetiştirirken dikkat etmeniz gereken üç önemli unsur vardır; sulama, toprak ve ışık. Bu üç unsura gereken özeni gösterdiğiniz sürece etobur bitkiniz sağlıkla gelişir.

Sulama: Etobur bitkiler için çeşme suyu kullanmamalısınız. İçinde çözünmüş mineral olmayan saf su, klima suyu, yağmur suyu ya da RO suyu kullanmanız yeterlidir.

Toprak: Etobur bitkiler için peat moss adı verilen besin değeri fakir ve asidik toprak kullanılmalıdır. Normal bahçe toprağı kullanmanız bitkinizin köklerini yakar ve bitkinin ölümüne sebep olur. Peat moss toprağın içine farklı malzemeler de karıştırılır ve toprağın hava alması sağlanır.

Işık: Türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, etobur bitkiler güneş ışığını çok sever. Bol bol güneş ışığı alabileceği bir yere koymanız gerekir.