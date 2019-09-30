Evde yetişebilen etobur bitki çeşitleri

Evde yetişebilen bakımı kolay 5 etobur bitki çeşitleri ile evinize farklı bir hava katabilirsiniz.

  • 1
    6

    Etobur bitki bakımı

    Etobur bitki yetiştirirken dikkat etmeniz gereken üç  önemli unsur vardır; sulama, toprak ve ışık. Bu üç unsura gereken özeni gösterdiğiniz sürece etobur bitkiniz sağlıkla gelişir. 

     

    Sulama: Etobur bitkiler için çeşme suyu kullanmamalısınız. İçinde çözünmüş mineral olmayan saf su, klima suyu, yağmur suyu ya da RO suyu kullanmanız yeterlidir.

     

    Toprak: Etobur bitkiler için peat moss adı verilen besin değeri fakir ve asidik toprak kullanılmalıdır. Normal bahçe toprağı kullanmanız bitkinizin köklerini yakar ve bitkinin ölümüne sebep olur. Peat moss toprağın içine farklı malzemeler de karıştırılır ve toprağın hava alması sağlanır.

     

    Işık: Türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, etobur bitkiler güneş ışığını çok sever. Bol bol güneş ışığı alabileceği bir yere koymanız gerekir.

  • 2
    6

    Sinekkapan

    Etobur bitkiler arasında en çok bilinendir. Avını salgıladığı cazibeli koku sayesinde kendine çeker, kapanın içine girdiğinde yapraklarını hızlıca kapatır.

  • 3
    6

    Sarracenia

    Derin ve dar bir kuyu şeklinde olan bu bitki, avını bu kuyuya düşmesiyle onu yavaş yavaş sindirir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Evinizin havasını temizleyen 9 bitki

Evinizin havasını temizleyen 9 bitki

Buzdolabınızı düzenlemenin 10 yolu

Buzdolabınızı düzenlemenin 10 yolu

Sonbahar yaprakları kâse oldu

Sonbahar yaprakları kâse oldu

Evinizi sonbahara hazırlayın!

Evinizi sonbahara hazırlayın!

Bu bitkiler kedilere zarar vermiyor!

Bu bitkiler kedilere zarar vermiyor!

Televizyonun yeri aile hayatınızı belirliyor!

Televizyonun yeri aile hayatınızı belirliyor!

Evde yetiştirmesi kolay bitkiler

Evde yetiştirmesi kolay bitkiler

Penceresiz bir odayı dekore etmenin 7 yolu

Penceresiz bir odayı dekore etmenin 7 yolu

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X