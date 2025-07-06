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Evde yetişebilen etobur bitki çeşitleri

Evde yetişebilen bakımı kolay 5 etobur bitki çeşitleri ile evinize farklı bir hava katabilirsiniz.

Giriş: 06 Temmuz 2025, Pazar 12:00
Güncelleme: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 00:07
Etobur bitki bakımı
1

Etobur bitki yetiştirirken dikkat etmeniz gereken üç  önemli unsur vardır; sulama, toprak ve ışık. Bu üç unsura gereken özeni gösterdiğiniz sürece etobur bitkiniz sağlıkla gelişir. 

 

Sulama: Etobur bitkiler için çeşme suyu kullanmamalısınız. İçinde çözünmüş mineral olmayan saf su, klima suyu, yağmur suyu ya da RO suyu kullanmanız yeterlidir.

 

Toprak: Etobur bitkiler için peat moss adı verilen besin değeri fakir ve asidik toprak kullanılmalıdır. Normal bahçe toprağı kullanmanız bitkinizin köklerini yakar ve bitkinin ölümüne sebep olur. Peat moss toprağın içine farklı malzemeler de karıştırılır ve toprağın hava alması sağlanır.

 

Işık: Türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, etobur bitkiler güneş ışığını çok sever. Bol bol güneş ışığı alabileceği bir yere koymanız gerekir.

2

Sinekkapan

Etobur bitkiler arasında en çok bilinendir. Avını salgıladığı cazibeli koku sayesinde kendine çeker, kapanın içine girdiğinde yapraklarını hızlıca kapatır.

3

Sarracenia

Derin ve dar bir kuyu şeklinde olan bu bitki, avını bu kuyuya düşmesiyle onu yavaş yavaş sindirir.

4

Drosera

Yapraklarına böcek ya da sineğin konmasıyla yapışkan bir sıvı salgılar ve içe doğru kıvrılarak avının kaçmasını engeller.

5

Pinguicula

Yapraklarının tamamı yapışkan sıvı ile kaplıdır. Küçük sinek ve böcekleri yakalamakta başarılıdır.

6

Nepenthes

Derin kuyu biçimindedir ve içinde avını sindirebileceği, kokusuyla sinekleri çeken sıvısı vardır. Üzerine konan sinekler kayganlıktan dolayı bu kuyuya düşerler.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 14 Temmuz 2024, Pazar

Nerde sıparıs edebılırım