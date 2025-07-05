Günlük burç yorumları: 6 Temmuz 2025 Pazar

6 TEMMUZ 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugünün dengeleyici enerjisiyle birlikte, özellikle düzen, organizasyon ve netlik arayışındasın. İşlerini yoluna koymak ve başkalarıyla pratik yollarla bağlantı kurmak için ideal bir zaman; aynı zamanda ilham verici ve keyifli bir adanmışlık hissi de güçlü. Gün, istikrarlı ilerlemeyi, güvenilirliği ve gelecekteki girişimlerini güvence altına almak için atılacak küçük adımları destekliyor. İşle ilgili konularda muhakeme gücün şu anda oldukça güçlü. Aynı zamanda, duygularını tamamen paylaşmaya hazır olmayabilirsin ve hislerini anlamak için kendine zaman ayırmaktan ya da bir sırrı saklamaktan keyif alabilirsin. Ay, güneş haritanda beşinci evde ilerliyor ve bu, daha spontane tarafının yüzeye çıkmasını teşvik etse de, iç dünyana çekilme arzun da baskın olabilir.
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