Profesyonel bir yalancı olduğunu anlamanın yolları

İlişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız ama bir türlü emin olamıyorsanız karşınızdaki kişi profesyonel bir yalancı olabilir. Peki, profesyonel bir yalancı olduğunu nasıl anlarsınız? İşte işinizi kolaylaştıracak birkaç öneri…

1- Gerçek olamayacak kadar iyi hissettirirler

Patolojik yalancılar sizi kelimenin tam anlamıyla aşk bombardımanına tutarlar. Partnerlerine henüz çok erken dönemde yoğun sevgi gösterilerinde bulunurlar. Cömert hediyeler, son dakika hafta sonu kaçamakları, sizi yükseltecek pek çok hareketi peş peşe yaparlar. Takdir edersiniz ki ilk görüşte aşk mümkün olsa da genelde yaşanan ilişkilerde sıralama bu şekilde gitmez. Direkt yüksekten başlıyorsa bir şeyler dikkat etmenizde fayda var.

2- Kendileri hakkında anlattıklarını doğrulamak imkansızdır

Patolojik yalancıların neredeyse her zaman çok iyi bir özgeçmişe ve aileye sahiptir. Mutlaka iyi bir üniversitede okurlar hatta okudukları bir bölüm yetmez başka bölümlerde de aktif olarak çalışmalar yaparlar. Ve mutlaka çok iyi aileye sahiplerdir, maddi durumları standartların çok üstündedir. Bunların hepsi çok etkileyici ve bunları üniversite arkadaşlarıyla veya ebeveynleriyle tanışmadığınız için doğrulamak çok zor. Hikâyeler duyuyorsunuz ancak gerçek ilişkileri görmüyorsanız ve hatta kendileriyle veya geçmişleriyle ilgili diğer ayrıntılarla ilgili sorulardan bile kaçınıyorsa bunlar çok önemli ipucu olabilir.

3- İçinizde bir şeyler yolunda gitmez

Partnerinizin size söylediklerini tekrar düşündüğünüzde, bir şeyler içinizde oturmuyor ve yanlış mı geliyor? Bazen yaşamlarımızda bir şeyler ters gittiğinde kelimenin tam anlamıyla midemizin bulandığını hissederiz. Bu gibi durumlarda iç güdülerinize güvenmelisiniz. Vücudumuz bize sürekli tehlike ve güvenlik sinyalleri gönderir ve bu sinyaller genellikle midemizde başlar. Midemizde bulantı, hazımsızlık ve diğer rahatsız edici hisler olarak ortaya çıkar ve sadece dikkat ederseniz size çok şey anlatabilir.

4- Yalanlarından biri söylendiğinde savunmaya geçerler, hatta sinirlenirler

Patolojik yalancılar, kendilerinin yarattığı bir fantezi dünyasında yaşama eğilimindedirler. Bu yüzden yalanları konusunda onlarla yüzleştiğinizde dünyalarını ve benlik duygularını sarsarsınız. Hayatınızdaki kişi profesyonel yalancysa ve yalanını delillerle ortaya çıkarırsanız genellikle savunmacı bir tavırla tepki verirler, hatta şiddet içeren hareketlerde bulunabilirler.

5- Sizin duygularınızı göz ardı ederler

Patolojik yalancılarla yalan söylemenin duygusal anlamda sizdeki karşılığını ifade ettiğinizde sizin ne hissettiğinizle ilgilenmezler. Nadiren pişmanlık gösterirler çoğunlukla bu davranıştan nasıl etkilendiğinizi önemsemezler ve hatta küçümserler.

