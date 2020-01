Probiyotikler hakkında bilmeniz gerekenler

Probiyotik nedir? Probiyotik ne işe yarar?

Sindirim sistemi için olduğu kadar, bağışıklık ve sinir sistemimiz için de hayati önem taşıyan probiyotikler hakkında merak edilenler...

Probiyotik nedir?

Bütün çok hücreli organizmalarda (bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda) çeşitli mikroorganizma toplulukları yaşar. Çeşitli organlarda bulunan bakteri, virüs ve mantar benzeri toplulukların yaşadığı ekosistemlere mikrobiyata adı verilir. Probiyotikler ise, bu mikrobiyatada yaşayan sağlıklı bakterileri destekleyen bakterilerdir. Canlı mikrobiyel gıda katkıları olarak da tanımlanırlar. Mikrobiyatanın sağlıklı ve dengeli çalışabilmesi için bu probiyotiklere ihtiyacı vardır.

Probiyotik çeşitleri nelerdir?

Lactobacillus: En sık bulunan probiyotiklerden biridir. Yoğurtta ve fermente gıdaların tümünde bolca bulunur. Farklı çeşitleri farklı rahatsızlıklara iyi gelmekle beraber, çoğunlukla bağırsak florasının sağlıklı bir şekilde yenilenmesi için önerilir. Bazı türleri vajinal mantarların yok edilmesinde ve vajina florasının iyileştirilmesinde de etkilidir.

Bifidobacterium: Bazı süt ürünlerinde bulunan bu probiyotikler, rahatsız bağırsak sendromu (IBS) ve benzeri rahatsızlıkların giderilmesinde, ayrıca rota virüs ishalini iyileştirmeye yardımcı olarak kullanılırlar.

Escherichia coli: İnflamatöz bağırsak hastalıklarına karşı etkili olan bir probiyotiktir.

Probiyotiklerin faydaları nelerdir?

1- Bağırsak sağlığı ve sindirim

Probiyotiklerin bilinen en büyük faydası, bağırsak mikrobiyomu üzerindeki düzenleyici etkileridir. Tükettiğimiz besinlerin bazıları, özellikle paketli ve işlenmiş gıdalar bağırsaklardaki doğal bakteri dengesini bozarak hem bağışıklık sistemimiz üzerinde hem de sindirim sistemimizde çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Sağlıklı bir bağırsakta faydalı bakteriler ve zararlı olanlar, mantarlar ve parazitler birbirlerini dengeleyecek şekilde var olabilirler. Bu denge bozulduğunda, zararlı bakteriler kontrolü ele geçirir. Probyotik takviyesi almak, sağlıklı bakterilerin nüfusunu artıracağından, doğal dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olur.

2- Kilo kontrolü

Bağırsak bakterileri sindirimi etkilediği kadar metabolizmanın genel işleyişini ve vücuttaki enerji depolarını da etkiler. Sağlıklı bir bakteri florası, fazlalıkların vücuttan atılmasını da kolaylaştırarak doğal bir kilo kontrolü sağlar. Yapılan araştırmalar probiyotik takviyesi alan obez kişilerde kilo ve yağ kaybının desteklendiğini gösteriyor.

3- Cilt sağlığı

Tüm sistemimizde olduğu gibi cildimizde de doğal bir bakteri dengesi mevcuttur. Bu denge bozulduğunda egzema, akne, alerjik iltihaplanma ve aşırı hassasiyet gibi cilt sorunları ortaya çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar, oral yolla sindirilen probiyotikler kadar cilt üzerine uygulanan probiyotik takviyesinin de çeşitli cilt sorunlarını hafiflettiğini doğruluyor.

4- Ruh sağlığı

Probiyotikler bedenin stres tepkileri üzerinde de etkili olarak bilişsel işlevlerimizi düzenlemeye yardımcı oluyor. Araştırmalara göre, sistemimizde görev yapan iyi bakterilerin sayısının artması, ruh halimizi dengeleyen seratonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin sayısının da artmasına yardımcı oluyor. Merkezi sinir sistemimiz üzerindeki etkileri ise, vücuttaki en büyük sinir olan vagus siniri üzerinde yoğun olarak görülüyor. Daha iyi çalışan bir vagus siniri, ruh halimizin daha iyi ve daha dengeli olması için çok önemli.

5- Kalp sağlığı

Yapılan bir araştırmada düzenli probiyotik takviyesi alan 30 kişinin total kolesterol seviyelerinde önemli değişiklikler görüldüğü doğrulandı. Aynı zamanda tıpkı tuzsuz beslenmenin etkileri gibi, probiyotik ağırlıklı beslenme de kan basıncını dengelemeye yardımcı olarak tansiyon sorunlarını önlemede etkili olarak kalp sağlığımızı destekliyor.

PROBİYOTİKLERİN FAYDALARI NELERDİR? Sağlıklı bir sindirim ve bağışık... MİKROBİYOTA HAKKINDA HER ŞEY! Bağırsak bakterileri ruh sağlığı...

Referanslar:

Mario Roxas. "6 Science-Backed Benefits of Probiotics & Who Should Take Them". (14.01.2020). Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/science-backed-benefits-of-probiotics