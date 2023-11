Popüler platformlardan film ve dizi önerileri

İzlenecek diziler ve filmler denildiğinde akla ilk olarak reyting listeleri geliyor olsa da çok çeşitli listeleri bir araya getirerek hangi diziyi veya filmi izleyeceğine karar veremeyenler için bir derleme oluşturduk.

Amazon'un Bihter filmi: Aşk-ı Memnu uyarlaması eleştiriliyor

Amazon Prime Video'nun son yapımı "Bihter", Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu'sundan ilham alıyor.

Yönetmen koltuğunda, Zenne, Çekmeceler ve Bergen gibi filmlerle tanınan Caner Alper ve Mehmet Binay’ın oturduğu “Bihter” filmi, tıpkı Aşk-ı Memnu televizyon dizisindeki gibi orijinal eserden esinlenerek yaratıldı . Bu iki yönetmen, özellikle Bergen filmindeki başarılarıyla dikkat çekmişler ve sanat dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmişlerdi. "Bihter" filmiyle, Aşk-ı Memnu'nun klasik hikayesine modern bir yorum getirmeyi amaçlıyorlar.

Film, çeşitli eleştiri platformlarında ve sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Ekşi Sözlük ve The Magger gibi popüler mecralarda yapılan eleştiriler, filmin Aşk-ı Memnu hayranlarını tatmin etmekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Eleştirilerde, özellikle Bihter karakterinin modern ve hınzırca bir yaklaşımla kameraya doğrudan konuşması ve bu sunumun Fleabag dizisindeki Phoebe Waller-Bridge'in karakterine benzetilmesi dikkat çekiyor.

Yönetmenlik ve reji konusunda, filmin çekim teknikleri ve oyuncu yönetimi eleştiriliyor. Eleştirilerde, Farah Zeynep Abdullah'ın performansı ve kamera ile etkileşimi, yönetmenlik açısından yetersiz bulunuyor. Senaryonun da, karakterlerin motivasyonları ve hikayenin akışı açısından eleştirildiği belirtiliyor. Filmdeki sahnelerin mantıklı bir akış içerisinde ilerlemediği ve önemli karakterler arasındaki gerilimin yeterince hissedilemediği ifade ediliyor.

Karlar Ülkesi’nin 3. ve 4. filmleri için Disney onay verdi

Disney'in en sevilen film serilerinden Karlar Ülkesi (Frozen), ilk ve ikinci filmleriyle neredeyse tüm dünyada kendine bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Disney CEO’su Bob Iger, serinin dördüncü filmi "Frozen 4" üzerinde çalışmaların başladığını açıkladı. Henüz üçüncü filmi için hazırlıklar devam ederken, serinin dördüncü filmine dair bu açıklama hayranları heyecanlandırdı.

Disney'in CEO’su Bob Iger, popüler animasyon serisi Karlar Ülkesi'nin dördüncü filminin geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. İlk iki film büyük başarı elde ettikten sonra, serinin devam etmesi bekleniyordu. İlk film dünya genelinde 1.2 milyar dolar, ikinci film ise 1.4 milyar dolar hasılat elde etmişti.

Frozen 4 ne zaman yayınlanacak?

Frozen 4'ün yayın tarihi hala belirsizliğini koruyor. İlk iki film arasında altı yıl geçmişti ve ikinci filmin ardından üçüncü film dört yıl sonra duyuruldu. Benzer bir gelişme süreci varsayılırsa, üçüncü filmin 2025'te, dördüncü filmin ise en erken 2027'de çıkması bekleniyor.

Disney, geçmişte Avatar serisinde benzer bir strateji kullanarak, filmlerin bazı bölümlerini önceden çekmişti. Bu, serinin yeni filmlerinin çıkış sürelerini kısaltmıştı. Benzer bir yaklaşımın Karlar Ülkesi'nin yeni filmleri için de uygulanması muhtemel görünüyor. Bu durum, serinin hayranlarını daha fazla bekletmeden Elsa ve Anna'nın yeni maceralarını sunabilir.

Netflix’te “Terzi”, üçüncü sezon ile final yapıyor

2 Mayıs 2023'te Netflix'te yayınlanmaya başlayan "Terzi" dizisinin, başlangıçta “Süslü Korkuluk” ismiyle TV8’de yayınlanacağı duyurulmuştu ancak yapımcı şirket, daha sonra Netflix ile anlaşarak diziyi burada yayına koydu. Final sezonu olan 3. sezonu yakın zamanda yayına giren dizi, 23. bölümü ile final yaptı.

Dizi, psikiyatrist bir doktorun hastalarının deneyimlerinden yola çıkarak kurgulanan bir hikaye sunuyor. Peyami Dokumacı, büyükbabasından kalan yetenek ve başarılı bir işi miras alan genç ve ünlü bir terzi olarak karşımıza çıkıyor. Büyükbabasının ölümüyle başa çıkmak zorunda kalan Peyami, zihinsel engelli babası Mustafa'yı da İstanbul'daki hayatının merkezine taşırken, Dimitri'den kaçan Esvet de onların hayatına gizemli bir şekilde giriyor.

Terzi dizisi ne anlatıyor?

"Terzi", OGM Pictures tarafından üretildi ve dizinin yönetmenliğini ödüllü yönetmen Cem Karcı üstleniyor. Daha önce de Ezel, Karadayı, Ömer gibi dizilerde yönetmen koltuğuna oturmuş olan Karcı’ya, senarist olarak Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı eşlik ediyor.

Dizinin eleştirileri genel olarak olumlu yönde. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin performansları beğeni toplarken, hikayenin derinlikli ve duygusal yönleri vurgulanıyor. Ancak, bazı eleştirmenler dizinin bazı bölümlerinde senaryonun zayıflıklarını ve karakter gelişimlerindeki eksiklikleri dile getiriyor. Yine de "Terzi", izleyicilere psikolojik derinliği olan, duygusal ve etkileyici bir hikaye vaat ediyor.

Dizinin öyküsü, psikiyatri uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek oluşturulmuş. Camdaki Kız, Çöp Adam, Yalı Çapkını, Ab-ı Hayat, Ömer gibi dizilerde de Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikiyatri deneyiminden yola çıkarak yazdığı eserlerden esinlenilmişti.

Kızılcık Şerbeti zirveden inmiyor

Show TV imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, yedi haftadır Box Office’in reyting trendlerinde liderliğini koruyor.

28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan dizi, Melis Civelek'in kaleminden çıktı ve yönetmenliğini Ketche üstleniyor, dizi ayrıca Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Dizinin yapımcılığını ise Faruk Turgut üstlenmiş​​.

Dizinin özeti, iki farklı kültüre sahip ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör) yıldırım nikahıyla evlenmesi ve bunun getirdiği çarpıcı olayları konu alıyor​​. Kıvılcım (Evrim Alasya), iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olarak tanıtılıyor. Eşinden boşandıktan sonra iki kızını, Çimen (Selin Türkmen) ve Doğa'yı, inandığı değerler doğrultusunda yetiştirir. Ancak Doğa'nın üniversitede erkek arkadaşıyla evlenmesi ve Fatih'in muhafazakar ailesiyle tanıştırması, Kıvılcım'ı şaşkına çevirir. "Kızılcık Şerbeti", farklı değerlere sahip iki ailenin ortasında kalan bir aşk hikayesini anlatıyor​.

“The Crown” final sezonuyla yayında

Netflix'in popüler dizisi "The Crown"un altıncı ve son sezonu, eleştirmenler arasında farklı görüşlere yol açtı. Prenses Diana'nın trajik ölümüyle tanımlanan 90'ların sonu ve 2000'lerin başını anlatan bu sezon, magazin basınının Diana ve Dodi çiftinin hikayesine ve Paris'teki trafik kazasına odaklanıyor.

Bazı eleştirmenler, dizinin senaryosunda Diana'ya olan takıntının aşırıya kaçtığını ve tarihsel doğruluk eksikliği olduğunu belirtiyorlar. The Guardian'dan Lucy Mangan sadece bir yıldız verirken, The Telegraph'tan Anita Singh iki yıldız veriyor ve Diana'nın hayaletinin dizide sıkça karşımıza çıktığını vurguluyor. Diğer taraftan, The Times'tan Carol Midgley, diziye dört yıldız verirken, Elizabeth Debicki'nin Diana olarak performansını övüyor. Ancak, Independent gazetesi dizinin dedikodu ve spekülasyonları duygusal temsilin önüne koyduğunu eleştiriyor.

Kraliyet tarihçisi Kelly Swaby, dizinin tarihi bir drama olmasına rağmen izleyicilerin gerçekçilik beklentisine karşılık vermediğini vurguluyor. Sezonun son kısmında ise Prens Charles ve Camilla'nın yanı sıra William ve Kate'in düğünlerine yer verilecek ve bu bölüm 14 Aralık'ta yayınlanacak.

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın vizyon tarihi ertelendi

Ünlü Türk yönetmen Zeki Demirkubuz'un merakla beklenen yeni filmi "Hayat", 1 Aralık'tan 15 Aralık'a ertelendi. Demirkubuz, bu erteleme kararını, aynı gün vizyona girecek olan komedi filmi "Ölümlü Dünya"ya atıfta bulunarak duyurdu ve "O tarihte memleket gülüp eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret..." şeklinde bir açıklama yaptı.

"Masumiyet", "Kader", "Yeraltı" gibi başarılı filmlere imza atan Demirkubuz, sekiz yıl aradan sonra "Hayat" ile beyaz perdeye dönüş yapıyor. Filmin prömiyeri Filmekimi'nde yapıldı ve ilk olarak 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşması planlanmıştı. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve fenomen haline gelen "Ölümlü Dünya"nın devam filmi de aynı tarihte vizyona girmesi planlanıyordu. Bu durum, Hollywood'da "Barbie" ve "Oppenheimer" filmlerinin aynı gün vizyona girmesiyle benzetildi.

Fenomen polisiye dizi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" yeniden ekranlarda

Türk televizyonlarının sevilen polisiye dizisi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi", ikinci sezonuyla geri dönüyor. Blu Tv'de 7 Aralık'ta başlayacak olan dizi, geçen sezon büyük beğeni toplamıştı. Ankara’nın kaotik dünyasında çözümler arayan Behzat başkomiser ve cinayet büro ekibinin hikayesini sürdürecek olan dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Yönetmenliğini Devrim Yalçın'ın üstlendiği, senaryosunu Ercan Uğur'un kaleme aldığı dizinin ikinci sezonunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal gibi isimler yer alıyor. Ekibe, geçen sezondan Özge Yağız ve Selen Öztürk'ün yanı sıra yeni sezonda Sergen Deveci, Alper Kut ve Devrim Yakut da katılıyor. İlk sezonuyla izleyicilerden büyük ilgi gören "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi", yeni sezonda da heyecan dolu bir polisiye serüven vaat ediyor.