Paşa kılıcını bu 3 yere koymayın! Feng Shui'ye göre şans ve bereket için doğru yer neresi?

EVİN GİRİŞİNE KOYULMASININ ÖZEL BİR NEDENİ VAR

Feng Shui'ye göre evin giriş kapısı, dışarıdan gelen enerjinin yaşam alanına ulaştığı en önemli noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle paşa kılıcının giriş bölümüne yerleştirilmesinin pozitif enerjiyi desteklediğine ve olumsuz etkileri uzak tuttuğuna inanılıyor.

Bitkinin dik ve güçlü yapısı da bu anlayışta evin korunmasını simgeleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.