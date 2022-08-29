Aşkı hangi dilde konuşuyorsunuz?

Herkesin sevgisi ve bunu ifade ediş şekli farklıdır. İnsanların sevgilerini ifade ederken kullandıkları dilleri öğrenmek kendinizi ve sevdiklerinizi daha iyi tanımınıza yardımcı olabilir...

Aşkı hangi dilde konuşuyorsunuz?
İlişki
29 Ağustos 2022 11:42
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Sevginin tek bir tanımı olmadığı gibi tek bir dili de yoktur. Kimisi sözleriyle kimisi gözleriyle belli eder. Hal böyleyken birbirlerini sevmelerine rağmen farklı sevgi dilleri kullandıkları için zorlanan ilişkiler olabilir. Böyle bir durumdan kaçınmak için, kendinizin ve sizi sevenlerin sevgi dillerini öğrenmek isteyebilirsiniz.


Sevgi dili nedir?

Sevgi dili, insanların sevdiklerine bu sevgiyi ifade ediş biçimlerine denir. Herkesin ana olarak bir sevgi dili olsa da insanlar bunu destekleyen bir ya da birkaç sevgi diline daha sahip olabilir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sevgi dilinin ne olduğunu öğrenmek için, beş ana sevgi dilinin nasıl "konuşulduğuna" ve "işitildiğine" göz atın!


1- Onay sözleri

Eğer övgüleri, cesaretlendirmeleri ve destekleyici sözleri takdir ediyorsanız siz de bu dili konuşuyor olabilirsiniz. Partneriniz "Bizim için bu geziyi planlamak için ne kadar çaba sarf ettiğinizi takdir ediyorum", “Bugün çok güzel görünüyorsun;” ya da “Bu kadar kibar olmana bayılıyorum.” gibi sözler söylediğinde sevildiğinizden emin oluyorsanız, bu çıkarımı yapabilirsiniz.


2- Kaliteli zaman geçirmek

Eğer sevgi diliniz zaman geçirmekse, biri size tüm dikkatini vermek için zaman ayırdığında sevildiğini hissedersiniz. Birlikte olduğunuz kişiden, yemek yerken veya önemli konuşmalar sırasında telefonunu sessize almasını ve sırf birlikte daha fazla zaman geçirmek için hoşlandığınız etkinliklere katılmasını bekliyor olabilirsiniz.


3- Hediye almak

Hediyenin boyutunun ötesinde ardında yatan düşünceden dolayı sevildiğinizi hissediyorsanız sevgi diliniz bu olabilir. Günlük hayattaki küçük şeyler de buna dâhildir. Ufak notlar bırakmak, en sevdiğiniz keki almak için fırında gitmek gibi şeyler sizi çok mutlu edebilir.


4- Hizmet etmek

Biri yardıma ihtiyacınız olduğunu bildiği bir konuda size yardım teklif ettiğinde veya genel olarak zorunlu olmadan size bir şeyler yapıldığında sevildiğini hissedersiniz. Sizin için önemli olan zor durumda olduğunuzun görülmesi ve yardım edilmeye çalışılmasıdır.


5- Fiziksel dokunuş

Sarılmalar, öpücükler, sarılmalar ve tüm bu dokunaklı hisler sizi mutlu ediyor olabilir. Ufak öpücükler, başınızın okşanması, gün içerisindeki temaslar sizin sevildiğinizi hissetmeniz için elzemdir.


Gerçek sevgi nasıl anlaşılır?
Gerçek sevgi nasıl anlaşılır?

Sevgi dili neye yarar?

Sevgi dili üzerine biraz düşününce, hayatınızda büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Partnerinizle sorun yaşıyorsanız temelinde sevgi dillerinizin farklı olmasının yatıp yatmadığına bir bakın. Siz ondan size yardım etmesini bekliyor olabilirsiniz ancak bunu dile getirmeden anlaması zor olabilir. Bu, sizi sevmediği anlamına gelmez, sadece farklı diller konuştuğunuzu ve daha iyi iletişim kurmanız gerektiğini gösterir.


Sevgi dili farkındalığı sadece ilişkilerinizi kolaylaştırmaz, yalnızlığınızı da güzelleştirebilir. Neye ihtiyacınız olduğunu bilmek, bunu tek başınıza karşılamayı sağlayabilir. Yapılacaklar listenizin kabardığı ve bir süper kahramana ihtiyaç duyduğunuz bir günde üzülmek yerine bazı hizmetler satın alarak yükünüzü hafifletebilir, kendinize jestler yapabilir ve size sürekli dokunabilecek bir evcil hayvan edinebilirsiniz.


Partnerinizin sevgi dilini konuşmak

İlişkinizi daha sağlam tutmak için sevdi dilleri üzerine partnerinizle beraber çalışabilirsiniz. Birbirinizin neye ihtiyaç duyduğunu bilmek, iyi ve kötü günde birlikte olmayı kolaylaştırabilir. Bunun için sevgi dillerinizin aynı olması gerekmez. Size önemsiz gelen şeylerin anlamlı olduğunu bilmek ve çabalamak yeterli olabilir. Birbirinizin dilini öğrenmeye istekli olmanız çok şey değiştirebilir.


Referans: Anna Lee Beyer. “Love Languages 101: A Crash Course in the 5 Ways We Express Feels.” Şuradan alındı: https://greatist.com/grow/what-are-love-languages (14.10.2021).


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