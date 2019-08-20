Parkinson ve D vitamini ilişkisi

D vitamini ve Parkinson hastalığı arasındaki ilişkinin varlığı bir süredir araştırılıyor. İşte yapılan son araştırmalar sonucu D vitamini ve Parkinson arasındaki ilişki...

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Parkinson ve D vitamini ilişkisi

Parkinson, üzerinde sürekli araştırma yapılan hastalıklardan birisi. Araştırmacılar sürekli Parkinson hastalığının kök nedenini öğrenmek ve semptomlarını tedavi etmek için yeni yollar arıyor. Yapılan en son araştırmalardan biri de, Parkinson ve D vitamini düzeyinin ilişkisi üzerineydi ve bu ay başında sonuçları açıklandı. D vitamini düzeyleri ile Parkinson arasında güçlü bir bağlantı bulan bu yeni araştırma, bizlerin de dikkatini çekti.

 

Parkinson ile D vitamini arasındaki bağlantı nedir?

Bu ayın başında yayınlanan bu çalışmada (1) Parkinson hastalığı olan 182 hastanın D vitamini düzeylerini test edilmiş ve bunlar 185 kişiden oluşan sağlıklı bir kontrol grubunun D vitamini düzeyleriyle karşılaştırmış. Acta Neurologica Scandinavia dergisinde yayınlanan sonuçlar, Parkinson hastalığı olan katılımcıların D vitamini düzeylerinin anlamlı derecede düşük olduğunu gösterdi. Sonuçlar D vitamini düzeyi düşük hastaların depresyon, anksiyete ve uyku sorunlarından daha fazla muzdarip olduğuna işaret ediyor. Bunlar, Parkinson hastalığına bağlı yaygın semptomlardan birkaçı.

 

Peki, bu araştırma Parkinson hastası olan birçok insan için ne anlama geliyor?

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Chun Feny, “Çeşitli semptomlar, Parkinson hastalığı olan bireyler ve onların bakıcıları, aileleri için bir yük oluşturduğundan, D vitamini takviyesi bu durumların iyileştirilmesi için potansiyel bir ilave tedavi yöntemi olabilir." diye açıklama yaptı.

 

VİTAMİNLER HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

 

D vitamini takviyesine ihtiyacınız var mı?

D Vitamini, hepimizin ihtiyaç duyduğu yağda çözünen bir vitamindir. D vitamini, yağlı balıklar, peynir ve yumurta sarısı gibi bazı gıdalarda bulunur, ancak çoğunlukla vücudumuzdaki D vitamini üretimini güneşle alıyoruz.

 

D vitamini eksikliği ne kadar yaygın?

Bu vitaminin eksikliğinin yaşanması oldukça yaygındır. Hatta 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 41,6’sının yeterli miktarda D vitamini almadığı ortaya çıkmıştır. (2) Pek çok bütünsel ve fonksiyonel tıp doktoru, hemen hemen tüm hastalarına, özellikle de iç mekanlarda çok fazla zaman harcayanlara, daha soğuk iklimlerde yaşayanlara ve daha koyu tenlere sahip olanlara D vitamini takviyesi önermektedir.

 

D vitamini ne işe yarar?

D Vitamini, kemiklerimizin bütünlüğünü korumak, hücre büyümesini modüle etmek, enflamasyonu azaltmak, bağışıklık sistemini desteklemek ve kalsiyum emilimini teşvik etmek gibi birçok önemli rol oynar. Başka bir deyişle, genel sağlığımız için D vitamini gerçekten önemlidir. Bu çalışmadan da görebileceğimiz gibi, Parkinson hastalığı da söz konusu olduğunda D vitamini anahtar vitaminlerden.

 

 

Referanslar:

1- Relationship between 25‐Hydroxyvitamin D, bone density, and Parkinson’s disease symptoms, Hui‐Jun Zhang Jin‐Ru Zhang Cheng‐Jie Mao Kai LiFen Wang Jing Chen Chun‐Feng Liu, Acta Neurologica Scandinavica, 6 Ağustos 2019

2- Nutrition Research Volume 31, Issue 1, January 2011, Pages 48-5, Prevalence and correlates of vitamin D deficiency in US adults, Kimberly Y.Z. Forrest

 

D VİTAMİNİ NEDİR? D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

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