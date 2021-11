Olgun bir erkeğe ilgi duymak için geçerli 8 sebep

“Neden olgun erkeklere ilgi duyulur?” sorusu hem kadınlar hem de erkekler tarafından ortaya atılabiliyor. “Olgun erkekler nasıl davranır?” sorusunun cevapları birkaç geçerli sebep ortaya koyuyor.

Deneme-yanılma aşaması kolayca geçilir

Çoğu erkek, gençken bir kadına nasıl davranılacağını deneme-yanılma yoluyla öğrenir ve genellikle hata yapar. İlk birkaç kız arkadaş tecrübesi çok da iyi geçmeyebilir. İlk öpücük, ilk seks ve ilk randevuya utanç verici anıların eşlik etmesi muhtemeldir. Hemen hemen her erkek bu aşamadan geçmek zorundadır. Hiçbir erkek, bir kadına nasıl davranacağını bilerek doğmaz. Farklı ilişkilerden deneyim yoluyla çok şey öğrenilir. Erkekler zaman içinde ilişkilerde deneyim kazandıkça neyin işe yarayıp yaramadığını öğrenir. Mesele şu ki, kadınlar deneme yanılmanın bu ilk aşamasında fazla bir şey bilmeme güvensizliğine de sahip olurlar. Ancak, daha önce o evreyi yaşamış olan ve sonuç olarak kendini nasıl idare edeceğini bilen daha yaşlı bir adamla birlikte olmak, kadına iyi hissettirir. Ayrıca, ilişkinin daha az hata ile ilerlemesi, daha az yıpratıcı olmasını sağlar.

Kadınlar daha çabuk olgunlaşır

Çoğu erkeğin kendi yaşlarındaki kadınların olgunluk düzeyine ulaşması uzun zaman alır. Bu durumun ilk olarak lise çağlarında farkına varılır. Kızlar ile erkeklerin ilgilendiği konular ve olayları yorumlama şekli oldukça farklıdır. Çoğu erkek hem fiziksel hem de karakter açısından kadınlardan çok daha yavaş olgunlaşır. Ve sonuç olarak, bir kadının olgunluk seviyesi genellikle daha yaşlı bir erkekle daha uyumlu olur. Bu da doğal olarak birbirleriyle iyi ilişki kurmalarını sağlar. Genel bir not olarak da şunu eklemek gerek, çoğu kimse hayatlarına katkıda bulunacak bir şeyleri olan insanlara ilgi duyar ve genellikle olgun erkekler bunu yapacak konumdadır.

Olgun erkekler daha istikrarlı olur

Kadınların bir erkekte doğal olarak çekici buldukları en önemli şeylerden biri, zihinsel, duygusal ve profesyonel/finansal yönlerden istikrarlı olmaktır. Yaşamında istikrar olan bir erkeğin, aile kurmak ve birlikte çocuk yetiştirmek için istikrarlı bir ortam sağlaması daha olasıdır. Bu nedenle, ister bilinçli ister bilinçsiz şekilde olsun, her yaştaki kadın doğal olarak istikrarlı bir erkeği tercih edecektir. Yaşlı erkeklerin genellikle genç erkeklerden çok daha kararlı olduğunu bir gerçektir. Olgun erkekler, elde ettikleri şeyler için çok çalışmıştır. Artık ne istediklerini bilir ve bunu korumak için emek vermekten kaçınmazlar. Bu da onlara daha disiplinli ve güvenilir bir hale getirir. İstikrarlı bir yaşam onlara doğal bir şekilde özgüven verir. İnsanlar söyledikleri ve yapacakları konusunda olgun erkeklere genç erkeklerden daha çok güvenir. Güçlü bir karakter, oldukça çekici bir özelliktir.

Olgun davranışlar başlı başına bir sebeptir

Olaylara olgun bir bakış açısıyla yaklaşmak, daha az gürültülü, kavgacılıktan ve dramatik davranışlardan uzak olmayı beraberinde getirir. Drama kralı olmak ise hiçbir kadına çekici gelmez. Olgun yaştaki adamlar gösteriş yapma ve kendine dikkat çekme dürtüsü tarafından yönetilmez. Elbette ki gençliğinin belli bir evresinde “kalmış” ve o zamanlara geri dönme isteğiyle bilinçsizce dolu olan bir erkekten bahsedildiğinde, yaşı ile uyumlu davranışlar söz konusu olmaz. Ancak olgun erkekler çoğunlukla daha sakin yapıdadır. Bu da bir kadın için sadece çekici olmakla kalmaz, aynı zamanda kadının onun yanında kendini güvende hissetmesini sağlar. Uç davranışlar gösterme ihtimali olan biriyle birlikte olmayı kimse istemez. Zihinsel dayanıklılığı arttırmanın birçok yolu bulunuyor.

Yön ve amaçları belirlidir

Çoğunlukla genç erkekler, hala hayatlarıyla ilgili birçok şeyi çözmeye çalışır halde olurlar. Kariyerlerine tutunmaya çalışabilir veya tekrar akademik yaşama dönüp dönmeme konusunda kararsızlık çekebilirler. Genç bir insan için hayatta ne yöne gideceğini anlamaya çalışmakta yanlış bir şey olmamasına rağmen, bu yön eksikliği kadınlara pek çekici gelmez. Daha yaşlı adamlar zaten bu ilk deneme-yanılma aşamasından geçmiş olurlar. Bir amaç duygusuyla yaşarlar ve büyük olasılıkla nereye gittiklerini zaten bilirler. Bu, kadınlar için çok çekicidir çünkü istikrarı işaret eder. Ancak genç erkekler için durum o kadar da ümitsiz değil! Ne istediğini bilen bir erkek, hayatın hangi aşamasında olursa olsun çekicidir.

Karakteri oturmuştur

Genç erkekler daha bencil ve sabırsız olabilirler. Genç yaştaki çoğu erkek hayata hala büyük, heyecan verici bir macera olarak bakar ve bazılarının karşı cinsin nasıl olması ve nasıl görünmesi gerektiği konusunda hala gerçekçi olmayan beklentileri olacaktır. Bir erkek yaşlandıkça, genellikle daha mantıklı düşünmeye başlar. Daha yaşlı bir adam daha fazlasını görmüş ve deneyimlemiştir ve bu nedenle kadını daha iyi tanıyabilir. Kadının istek ve ihtiyaçlarını anlaması onun empati kurma becerisine katkı sağlar. Bu da daha sabırlı, nazik ve özenli olması sonucunu getirir. Yaşlı bir adam, rencide edilmeye izin vermeden kibar ve anlayışlı olmayı becerebilir.

Finansal açıdan güven verir

Erkeğin evi geçindirmesi fikri cinsiyet rolü ile ilgilidir. Bu tarz fikirler artık geçerli olmamaya başlasa ve çağdışı kabul edilse de birçok kadın, erkeğin en azından kendi kendini sorunsuz şekilde geçindirebilmesini bekler. Kadınların dünyasında, ekonomik sorunlarla uğraşmak zorunda kalan diğer kadınların olumsuz hikayeleri çokça bulunur. Bu sebeple kadınlar, “zengin erkek avcısı” oldukları için değil, çok geçerli nedenlerle daha fazla para kazanan erkeklere doğal bir ilgi duyabilirler. Olgun yaştaki erkeklerin ise geçimi sağlama konusunda daha iyi bir konumda olması adeta kaçınılmazdır. Ancak bu, kadınların bir ilişkide masaya hiçbir şey getirmelerine gerek olmadığı anlamına gelmez. Konuyu tekrar erkeklere getirecek olursak; yaşını almış bir adam büyük olasılıkla kariyerinde daha uzun süre çalışmış, daha uzun süre tasarruf etmiş, daha fazla terfi yaşamış ve büyük olasılıkla birkaç kez maaş artışı yaşamıştır. Bunun da finansal istikrarını henüz kuramamış bir erkekten daha çekici gelmesi çok doğaldır. Aynı şeyin erkekler için de geçerli olup olmadığı tartışılır. Erkeklerin kendilerinden daha fazla para kazanan kadınlarla ilgili tutumları sıkça tartışılsa da bunun hem bireysel hem de toplumsal dinamikleri olduğunu belirtip bu maddeyi burada bırakalım.

Liderlik özellikleri vardır

Olgun adamlar hayatın iniş-çıkışlarından geçmiş olur. Bu deneyim sayesinde de fırtınayı nasıl atlatacaklarını bilirler ve çoğunlukla da fırtınadan bir şeyler öğrenmiş ve gelişmiş olarak çıkarlar. Bu nedenle, kadın bir zorlukla karşılaştığında, erkek ona yardımcı olacak tavsiyelerde bulunabilir. Daha fazlasını yaşamış bir adam, bunun verdiği özgüven sayesinde kadına iyi bir destekçi olabilir. Başka bir deyişle, kadın zihinsel ve duygusal açıdan dengesiz hissettiği bir dönem yaşarsa, olgun erkek bir istikrar unsuru olabilir. Bu önemlidir çünkü bir kadın, hayatında ne zaman zor bir noktaya gelse, bir omuz veya bilgelik sağlaması için erkeğe güvenebileceğini bilirse, onu daha çekici ve saygın bulacaktır.

Tabii ki, tüm kadınların kendilerinden daha büyük erkeklere ilgi duyması her zaman böyle değildir. Ayrıca, tüm yaşlı erkekler bu özellikleri sergilemez. Kendilerinden daha genç erkeklere ilgi duyan kadınlar olduğu gibi, bu genç erkeklerin de oldukça olgun davrandığı bir gerçek.

Kadınların çekici bulduğu şey aslında yaş değil, erkeklerin yaşlandıkça zamanla oluşturmaya meyilli olduğu karakterleridir. Ve yaşlandıkça bu özelliklerin ortaya çıkması daha olasıdır. Ancak bir erkeğin bu özelliklere daha genç yaşta sahip olması da elbette ki mümkündür.

