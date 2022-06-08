Okyanus ve içindeki canlılar ile ilgili 6 eğlenceli gerçek

2- Okyanusun altında da göller, nehirler ve hatta şelaleler olabilir

Sualtı evreni aslında dünyanın yeryüzündeki haline çok benzer. Okyanusların altında da devasa dağlar, uçurumlar, volkanlar ve hatta göller ve nehirler var. Bu kütleler ve akıntılar, tuzlu su tatlı su ile buluştuğunda oluşur ve farklı yoğunlukları tabakalaşma etkisi yaratır. Atlantik'te İzlanda ve Grönland arasındaki Danimarka Boğazı kataraktı gibi okyanusta şelaleler bile görünebilir. 3.500 metreden fazla düşüşle dünyanın en yüksek su altı şelalesi olan bu şelale, doğudan gelen daha soğuk suyun, daha sıcak batı suyu tarafından aşağı doğru itilmesiyle oluşuyor.