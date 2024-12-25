Hayal panosu nedir? Hayal panosu nasıl oluşturulur?

Hayal panosu nasıl yapılır?

Öncelikle hedeflerinizi belirleyin

"Hayatımda neyi başarmak istiyorum?", "Hayallerim neler?", "Nelerin gerçekleşmesini istiyorum?" Bu soruların yanıtı hayal panonuzu oluşturma yönünde ilk adımlarınızı atmanızı sağlayacaktır.

Malzemelerinizi hazırlayın

Karton veya mukavva, belki bir çerçeve, makas, yapıştırıcı, renkli kalemler, fotoğraflar ve ilham verici alıntılar toplayın. Eğer telefonunuzda ya da bilgisayarınızda bu panoyu oluşturuyorsanız işiniz daha rahat pek tabii...

Görseller ve yazılar seçin

Dergilerden hayallerinizi temsil eden resimleri kesin ya da internet ortamında beğendiğiniz görsellerin çıktılarını alın. Sonrasında kendi el yazınızla motive edici notlar ekleyin. Görselleri ve yazıları yerleştirirken sizi en çok motive eden ögeleri en belirgin yerlere koymayı unutmayın.

Panonuzu görünür bir yere koyun

Hayal panonuzu, her gün görebileceğiniz bir yere yerleştirin. Örneğin, çalışma masanızın yanına, dolap kapağına veya yatak odanıza koyabilirsiniz.