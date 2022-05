Öğün atlamanın zararları nelerdir?

Yiyecekler vücudumuzdaki her sisteme güç sağlamaya yardımcı olur, bu nedenle bir öğün atladığınızda vücudunuzun hemen hemen her kısmı etkilenir. Kilo vermek için günlük kalori alımını kısıtlamanın kolay bir yolu olarak görülse de öğün atlamak, vücudunuz usun süreli aç kalmasına ve buna bağlı olarak birçok soruna yol açar. İşte öğün atlamanın vücudunuza etkileri…

1- Anksiyete

Bir öğünü atlamak veya genel olarak çok uzun süre yemek yememek, zihinsel sağlığınız üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir. 2018 tarihli bir araştırma, kahvaltıyı atlayan ergenlerin, düzenli olarak kahvaltı yapanlara göre stres ve depresyon yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Çok uzun süre yemek yemediğinizde, kan şekeriniz düşer ve vücudunuza kortizol üretmeye başlama sinyali verir. Genellikle "stres hormonu" olarak adlandırılan kortizol, kan şekerindeki düşüşü düzenlemeye yardımcı olmak için salınır, ancak aynı zamanda vücutta bir stres tepkisi yaratır. Bu sadece sizi endişeli veya depresif hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda huysuz, sinirli ve bitkin hissetmenize de neden olabilir.

2- Enerjiniz düşer

Kan şekerindeki bu büyük dalgalanmalar, enerji seviyeniz için hiç de iyi değildir. Aç olduğunuzda ne kadar kötü hissettiğinizi bir düşünün! Bununla birlikte, insan beyni kelimenin tam anlamıyla glikoz ile çalışır bu yüzden açlık halinde kafanız pek de kolay çalışmaz. Bir öğünü atlamak, vücudunuzun çalışması için daha az kalori anlamına gelir ve bu yetersiz enerji her hareketinize yansır. Eğer bir öğünü atladıysanız, egzersiz yoluyla kalori yakmayı kesinlikle hedeflememelisiniz çünkü bu, beyninizin kullanması için daha da az kalori demektir.

3- Açlık-tokluk hissi kaybolur

Vücudumuzda hormonlar şeklinde yerleşik açlık ve tokluk sinyalleri vardır. Basitçe söylemek gerekirse, leptin, vücudunuz yeterli olduğunda iştahınızı azaltmaktan sorumlu hormondur ve ghrelin, vücudunuzun daha fazla yakıta ihtiyacı olduğunda sizi acıktırır. Bu hormonlar, onları dinlemediğinizde, belirli bir pencerede yemek yeme uğruna bile kolayca atılabilir. Vücudunuzun açlık ve tokluk ipuçları, ne zaman beslenmeye ihtiyacınız olduğunun harika bir göstergesidir. Dış odaklı bir beslenme programını takip etmek için bunları gözden kaçırmak, zamanla bu ipuçlarıyla teması büyük ölçüde kaybetmenize neden olabilir. Sizin için aç ve tok hissetmenin nasıl bir şey olduğunu kavramak, olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilir ve bunlar zor olabilir.

4- Şeker krizleri

Düşük kan şekerine sahip olmanın ve açlık ve tokluk ipuçlarınızı göz ardı etmenin sonuçlarından biri, özellikle basit karbonhidratlar ve şeker için bazı ciddi aşermeler olabilir. Bunların ikisi de size hızlı, kısa enerji patlamaları verir, bu da vücudunuzun bu noktada istekli olduğu şeydir. Öğün atlamak üzerine yapılan çalışmalar, özellikle rafine karbonhidrat kaynakları söz konusu olduğunda bir sonraki öğününüzü yeme üzerindeki kontrol kaybının yanı sıra kalıcı, müdahaleci düşüncelere sebep olduğunu söylüyor. Bu, öğün atlayarak veya belirli bir pencerede yemek yemeye yönelik açlık ipuçlarını görmezden gelerek kilo verme çabalarınızın aslında geri tepebileceği ve aşırı yemeye yol açabileceği ve yeme bozukluklarına sebep olabileceği anlamına gelir.

5- Vitamin ve mineral eksiklikleri

Öğün atlamak, çeşitli nedenlerle beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Birincisi, öğün atlamak aynı zamanda vücudunuzu gelişmesi için ihtiyaç duyduğu düzinelerce temel besin maddesiyle besleme fırsatını da kaçırdığınız anlamına gelir. Uzun süre yemek yemedikten sonra rafine karbonhidrat isteğine teslim olmak sizi bir anlığına doldurur, ancak bu yiyecekler vücudunuzu gerçekten beslemek için gereken maddeleri içermez. Karbonhidratlar insan diyetinin önemli bir parçası olsa da bu ihtiyacı; tam tahıllar, meyve, baklagiller ve süt gibi besin değeri yüksek ürünlerden temin etmelisiniz.

6- Sindirim düzensizlikleri

Öğün atlamak mide bulantısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim rahatsızlıklarına davetiye çıkarabilir. Endişeli hissettiğinizde olduğu gibi, öğünler arasında çok uzun süre kaldığında vücudun açığa çıkardığı stres tepkisi sindirim sistemini rahatsız edebilir. Eğer bir öğünü atlamak ve ardından aşırı yemek yemek gibi bir kısır döngü içindeyseniz, bu, sindiriminizi daha da zorlaştıracaktır. Vücudunuz tam olarak neyle başa çıkabileceğini bilir ve bu açlık ve tokluk ipuçlarını dinlemenin yanı sıra lif açısından zengin bitki besinleri yemek, uygun sindirim alışkanlıklarını yeniden kazanmanıza yardımcı olacaktır.

7- Yeme bozuklukları geliştirebilir

Öğün atlayan kişilerin yeme bozukluğu geliştirme riski daha yüksektir. Öğün atlamak sadece tıkınırcasına yeme bozukluğuna yol açmaz, aynı zamanda anoreksiya, bulimia ve hatta ortoreksiye yol açabilir. Daha az kalori almak için, daha önce yediğiniz bir şeyden dolayı suçluluk duyarak veya etrafınızdaki yiyecekler "yeterince sağlıklı" olmadığı için öğün atlamak sadece beyniniz için değil, aynı zamanda zihniyetiniz için de sağlıksız.

Zevk, yemek yemenin önemli bir parçasıdır. Tat alma tomurcukları boşuna yok değil mi? Yemeyi bir angarya gibi yaparsanız, daha az zevkli ve tamamlanması daha çok bir görev gibi olabilir. Yemek bir zorunluluktur, ancak besleyici olduğu kadar zevkli de olmalıdır.

Sağlık ve kilo yönetimi için gerçek, araştırma destekli faydaları olduğunu gösteren iki uygulama, mindful beslenme ve sezgisel yemedir. Mindful beslenme, yemeğinizin tadını çıkarmak için tüm duyularınızı kullanmayı gerektirir. Bir projenin ortasındayken öğle yemeğinizi masanızda yemek yerine, dikkat dağıtıcı şeyleri bir kenara bırakın ve sadece yediğiniz yemeğin ve sağladığı beslenmenin tadını çıkarmaya odaklanın.

Sezgisel yeme, diyet zihniyetinden kurtulmanızı ve bunun yerine rehberiniz olması için vücudunuza güvenmenizi gerektiren daha da kişisel bir yaklaşım benimser. Sezgisel yeme, kişinin açlık ve tokluk ipuçlarını dinlemesi, yiyecekleri veya yiyecek gruplarını kısıtlamaması ve her şeyden ılımlı bir şekilde zevk almasıyla ilgilidir.

