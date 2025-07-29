Mavi ve yeşilin buluştuğu yer: Amasra

Bart\u0131n'\u0131n Amasra il\u00e7esi, mavi ve ye\u015filin bulu\u015ftu\u011fu do\u011fal g\u00fczellikleriyle dikkati \u00e7ekiyor.. Tarihi zenginliklerinin yan\u0131 s\u0131ra do\u011fas\u0131yla da turistleri kendine \u00e7eken Amasra'da, ye\u015fil \u00f6rt\u00fcn\u00fcn i\u00e7ine kadar sokulan koylar ve deniz, g\u00f6renleri cezbediyor. . D\u00f6rt mevsim turizm hareketlili\u011finin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 il\u00e7ede, g\u00fcn bat\u0131m\u0131 sundu\u011fu manzarayla yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgisini \u00e7ekiyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . . . .
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