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Seyahat

Eber Gölü'nde görsel şölen

Son yağışlarla yeniden canlanan Eber Gölü, flamingolara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Giriş: 22 Temmuz 2026, Çarşamba 11:15
Güncelleme: 22 Temmuz 2026, Çarşamba 11:16
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Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından ve zengin habitatlarından biri olan Eber Gölü, son dönemdeki yağışların ardından yeniden canlanırken, flamingoları da ağırlamaya başladı.

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Her yıl göç yolları üzerinde önemli bir durak olan Eber Gölü'nde mola veren flamingolar, gölün doğal güzellikleriyle bütünleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu. 

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Yağışlarla birlikte su seviyesinin yükseldiği gölde konaklayan göçmen kuşlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için adeta görsel bir şölen sunuyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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