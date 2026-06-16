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Ruh

Güne enerjik başlamak için 9 öneri

Bu önerileri dikkate alarak gününüzü enerjik geçirebilirsiniz.

Giriş: 16 Haziran 2026, Salı 10:00
Güncelleme: 16 Haziran 2026, Salı 11:18
1

Yorgunsanız

Eğer çok yorgunsanız kendinizi daha da yorup zorlamayın. Öncelikle biraz sakinleşin.

2

Kahveyi ölçülü için

Uzmanlara göre alışık olduğunuzdan daha az veya çok kafein alımı sizi huzursuz ve yorgun yapabilir.

3

Yere uzanın

Bebeğiniz için birkaç oyuncak ve kitap alarak onunla birlikte yere uzanın. Siz biraz dinlenirken o da sizin hemen yanıbaşınızda olmaktan mutlu olacaktır.

4

Kendinize süre verin

Çok yorgun olduğunuz zamanlarda kendinizi kötü hissetmek yerine acilen yapılması gerekmeyenleri bir kenara koyun ve işleri önceliğine göre yeniden düzenleyin.

5

Herkes biraz kestirmeli

Bebeğiniz gündüz uykusuna yattığında kendinize ayrılan bu kısa süreyi uyumakla geçirmek istemeseniz de ne kadar çabuk uykuya dalıp ne kadar enerjik kalktığınıza çok şaşıracaksınız.

6

Bol sıvı tüketin

Susuzluk sizi her zamankinden daha yorgun bırakabilir. Günde yaklaşık bir litre sıvı almaya (sebze, meyve suyu ile süt, kahve ve çay dahil) özen gösterin.

7

Öğün atlamayın

Yemek yapıp yemeye vaktiniz yoksa bile 1 dilim tam tahıllı ekmekle peynir daha iyi odaklanmanızı sağlayıp enerji verecektir.

8

Tatlıya çok yüklenmeyin

Arada sırada yemek sonrası midenizde tatlıya yer ayırsanız da aç karnına tatlı besinler tüketmek büyük ölçüde enerji çöküntüsüne neden olacaktır.

9

Erken yatın

Uyku saatlerini biraz öne çekin. Hem bebeğiniz hem siz yatağa biraz daha erken girerseniz ertesi sabah daha dinç kalkarsınız.

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