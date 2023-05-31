Müjde Uzman kimdir?

26 Eyl\u00fcl 1984'te \u0130stanbul'da do\u011fan Uzman, Bilgi \u00dcniversitesi Halkla \u0130li\u015fkiler b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirdi. Kariyerine Elite Model Look yar\u0131\u015fmas\u0131yla ba\u015flad\u0131.. 2001 y\u0131l\u0131nda bu yar\u0131\u015fmada birinci olduktan sonra bir s\u00fcre sunuculuk ve modellik yapt\u0131ktan sonra 2008 y\u0131l\u0131nda Parampar\u00e7a A\u015faklar dizisiyle oyunculu\u011fa ba\u015flad\u0131.. 2010 y\u0131l\u0131nda Kapal\u0131 \u00c7ar\u015f\u0131, Akasya Dura\u011f\u0131, Halil \u0130brahim Sofras\u0131 ve A\u015fk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak rol ald\u0131.. 2013 y\u0131l\u0131nda ise Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l dizisine Armin Hatun rol\u00fcyle girdi ve kariyerinde y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti.. 2015 ve 2016 y\u0131llar\u0131nda E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu, ard\u0131ndan Kiral\u0131k A\u015fk ve Sava\u015f dizilerinde de oynad\u0131.. \u015eu g\u00fcnlerde K\u0131z\u0131lc\u0131k \u015eerbeti dizisinde Alev karakterini canland\u0131r\u0131p b\u00fcy\u00fck ses getiren oyuncunun yine kariyerinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2008 senesinden itibaren birden fazla filmde de yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz.. Recep \u0130vedik 2, Kutsal Damacana 4 ve \u0130llegal Hayatlar bu filmlerden birka\u00e7\u0131.. \u0130\u015fte oyuncunun Instagram payla\u015f\u0131mlar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131.... . . .
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