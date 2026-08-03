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Seyahat

Hollanda'nın yıldız biçimli şehri: Naarden

Avrupa'nın en etkileyici kale şehirlerinden Naarden, yıldız biçimindeki şehir planı ve tarihi dokusuyla mimari ve kültürel mirası bir arada yaşatıyor.

Giriş: 03 Ağustos 2026, Pazartesi 11:28
Güncelleme: 03 Ağustos 2026, Pazartesi 11:29
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Hollanda'nın en iyi korunmuş tarihi kentlerinden biri olan Naarden, yıldız biçimindeki surları ve hendek sistemiyle Avrupanın en dikkat çekici kale şehirleri arasında yer alıyor.

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17. yüzyıldan günümüze özgün yapısını büyük ölçüde koruyarak ulaşan kent, taş döşeli sokakları, tarihi evleri, kiliseleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. 

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Savunma mimarisinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilen Naarden, simetrik şehir planı ve tarihi dokusuyla kültürel miras ile mimari estetiği bir arada sunuyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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