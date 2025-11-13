Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı

Bal\u0131kesir'deki Manyas Ku\u015f Cenneti Milli Park\u0131'nda, g\u00f6l \u00fczerinde g\u00fcn\u00fcn son \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte renk de\u011fi\u015fimleri g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken b\u00f6lgede bulunan ku\u015flar bu anlara e\u015flik etti.. Manyas Ku\u015f Cenneti, geni\u015f ve s\u0131\u011f tatl\u0131 su g\u00f6l\u00fc ve makilik ile sazl\u0131klar\u0131yla \u00e7ok say\u0131da ku\u015f t\u00fcr\u00fcne ev sahipli\u011fi yapmaya devam ediyor. . B\u00f6lgedeki t\u00fcrler aras\u0131nda flamingolar, \u00f6rdekler, s\u0131\u011f\u0131rc\u0131klar, sumrular yer al\u0131yor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA ve \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir. . . . . . . . . .
