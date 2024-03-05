Leopar desen nasıl kullanılır?

Leopar deseninin kullanılması diğer desenlere göre daha zordur. İşte sizin için hazırladığımız leopar desen giyme rehberi...

Moda
Giriş: 05 Mart 2024 20:00
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  • Leopar desenlerin özellikle kış mevsiminde kullanılan kalın kumaştaki tüylü çantalarda kullanımını biz oldukça beğeniyoruz. Üstelik leopar desenin en risksiz kullanımlarından biri olduğu için birçok kombine eşlik edebilir. Benzer tonlardaki trençkotlarla ve kombinlerle tercih edebilirsiniz.

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  • Leopar desen genel olarak spora yakın giyim tarzında pek fazla tercih edilir bir desen değil. Fakat bu deseni klasik kombinlemeyi sevmeyenler için aslında spor kombinlere dahil edilmesi bir o kadar kolay. Altına giyeceğiniz siyah bir ayakkabı ile birlikte içerisindeki bir renkte (genelde siyah) devam ettireceğiniz kombininizle kolay görünümler yaratabilirsiniz.

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  • Leopar desenin en havalı ve çekici görünümü kuşkusuz ip askılı elbiseler. Özel bir günde iddialı görünmek istediğiniz zaman bu tarz elbiselere şans vererek tüm gözleri üstünüzde toplayabilirsiniz. Üstüne alacağınız deri ceket ve siyah topuklu ayakkabılarla görünümünüzü hızlıca tamamlayabilirsiniz.

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  • Leopar desenin en kolay kullanımlarından bir diğeri de bluz şeklinde kullanılması. Özellikle iş yerinde tercih edeceğiniz kumaş pantolonlarla leopar desenini bluz olarak rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gömlek ya da bluzda yer alan desene benzer tonlarda pantolonlar seçerek işinizi kolaylaştırıp riski azaltabilirsiniz.

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  • Leopar desenli kemerler klasik parçalardan biri. Özellikle siyah ve krem renkteki pantolonlarla çok yakıştırıyoruz biz. Bunun yanında havanın durumuna göre krep kumaş şortlara eşlik ederek daha zarif bir detay elde etmeyi başarabilirsiniz.

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  • Leopar desenin dikkat çeken kullanımlarından bir diğeri ise ceket, mont veya kaban olarak dış giyimde kullanılması. Aslında birden fazla rengi ve deseni birbirine karıştırmadığımız sürece demode duran görünüme yaklaşmamış oluruz, bu kadar basit.

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  • Leopar desenini biz ayakkabılar arasında en çok topuklu ayakkabılara yakıştırıyoruz. Düz siyah bir elbisenin altına giyildiğinde dahi kombinini bambaşka bir havaya kavuşturan leopar desenli ayakkabılar özellikle bronz tende kendini daha fazla gösteriyor.

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  • Son olarak leopar desenini fular veya atkı olarak kullanabilirsiniz. İster boynunuza isterseniz de saçınızda bağlayabileceğiniz parçaları tercih ederek zarif bir görünüm elde etmeniz mümkün. Siyah veya deve tüyü renginde bir kabanın üstüne leopar desenli bir atkının ne kadar şık duracağını şimdiden hayal edebiliyoruz.

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