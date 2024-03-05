Leopar desen nasıl kullanılır?

Leopar desen genel olarak spora yakın giyim tarzında pek fazla tercih edilir bir desen değil. Fakat bu deseni klasik kombinlemeyi sevmeyenler için aslında spor kombinlere dahil edilmesi bir o kadar kolay. Altına giyeceğiniz siyah bir ayakkabı ile birlikte içerisindeki bir renkte (genelde siyah) devam ettireceğiniz kombininizle kolay görünümler yaratabilirsiniz.