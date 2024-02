Kuru fırçalama yüze yapılır mı?

Kuru fırçalama, özel, sert kıllı (genellikle at kılı denilen) bir fırça kullanarak cildinizi nazikçe temizlemenizi sağlar. Bazı insanlar, sıkılığını yeniden kazanmak, kuru cilt pullanmasından kurtulmak ve vücudun belirli bölgelerine kan akışını artırmak için bunu cilt rutinlerinin bir parçası olarak kullanıyorlar.

Eskiden gelen bir gelenek olan kuru fırçalama son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yeniden gündeme geldi. Çoğu zaman vücutta kullanılan kuru fırçalama yöntemi cildiniz için de işe yarayabilir mi, ne dersiniz?

Kuru fırçalamanın faydaları

Kuru fırçalamanın yararını gösteren büyük bilimsel araştırmalar olmasa da güzellik sektöründe revaçta olan bu yöntemin bazı faydaları olduğu öne sürülüyor:

Peeling

Kuru fırçalama cildinizi pul pul dökmek için işe yarayan bir yöntem. Özellikle kuru iklimlerde veya kış mevsiminde cilt, onu yumuşak tutmaya yarayan neminden yoksun kalır. Kuru ciltten kaynaklanan cilt pulları gözeneklerinizi tıkayabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Kuru fırçalama, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilecek cilt pullarından ve ölü deri hücrelerinden kurtulmanızı sağlar. Bu nedenle yüzünüzü kuru fırçalamak sivilce oluşumunu önlemede işe yarayabilir.

Lenfatik drenaj

Kuru fırçalama, lenfatik drenajı uyarmaya yardımcı olabilir. Lenfatik sisteminiz bağışıklık sağlığınız için önemlidir. Düzgün veya tamamen boşaltılmayan lenf düğümleri, selülit görünümünü kötüleştirebileceği gibi uzuvlarınızda şişmeye de neden olabilir.

2011 yılında yapılan küçük bir çalışma, manuel lenf masajı tedavisinin 10 seans boyunca şişliği önemli ölçüde azalttığını ve selüliti önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi. Ancak kuru fırçalamanın gerçekten lenfatik drenajı uyarıp uyarmadığına dair net bir araştırma yok.

Kırışıklığı azaltma

Pek çok cilt bakımı meraklısı, pul pul dökülmeyi kırışıklıkların önlenmesi ve tedavisine bağlar. Lazer ablasyon tedavileri, cilt peelingleri, glikolik asit ve retinallerin tümü, cildin derinlemesine eksfoliye edilmesi ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin daha genç görünmesini sağlar. Kuru fırçalama eksfoliasyon yapar ancak tek başına eksfoliasyonun kırışıklıkları önemli ölçüde tedavi etmek için yeterli olup olmadığı belli değil. Kuru fırçalama, tedavi ettiğiniz bölgede kan dolaşımını artırsa da kuru fırçalama bittikten sonra kan akışı o bölgede uzun süre konsantre olarak kalmayacaktır.

Kuru fırçalamanın zararları

Kuru fırçalama her cilt tipi için güvenli değildir. Rosacea, egzama veya sedef hastalığınız varsa yüzünüzü kuru fırçalamak cildinizi daha da kötüleştirebilir ve muhtemelen yarardan çok zarar verir. Aslında kuru fırçalama aşırıya kaçıldığında herkesin cildini tahriş edebilir. Kuru fırçalama cildinizi pul pul dökmek için işe yarar ancak bu aynı zamanda cildinizi kurutabileceği ve hatta cildinizin en üst katmanı olan epidermise yüzeysel hasar verebileceği anlamına da gelir.

Kuru fırçalama nasıl yapılır?

Doğru fırçayı kullanın

Temiz bir kuru yüze doğru bir araçla uygulama yapmanız gerekli.

Doğru sırayla ilerleyin ve yukarıdan başlayın

Yüzünüzün üst kısmından kalbinize iniyormuş gibi uygulayın. Alnınızı burun kemiğinizden saç çizginize doğru fırçalayarak başlayın. Yüzünüzün diğer tarafında ters yönde tekrarlayın.

Elmacık kemiklerinize doğru ilerleyin

Elmacık kemiklerinize doğru ilerleyin, çenenize doğru hafif vuruşlarla fırçalayın. Fırçayı bilinçli, yavaş fırça darbeleriyle hareket ettirmeye çalışın ve hafif bir baskı uygulayın.

Cildinizi temizleyin

Yüzünüzü kuru fırçaladıktan sonra cildinizde kalan cilt pullarını temizlemek için ılık su kullanın.

Nemlendirin

Kuru fırçalamanın ardından son adım olarak yüzünüze mutlaka nemlendirici bir serum veya losyon sürün.

Kuru fırçalama, kuru, pullanan cilde iyi gelmenin ve kan dolaşımınızı canlandırmanın yeni ve düşük riskli bir yolu. Ancak bu, hiçbir zaman doktorunuzun önerdiği tedavinin yerine geçmez. Sivilce, kırışıklık, egzama veya başka herhangi bir cilt rahatsızlığıyla ilgili endişeleriniz varsa ilaç ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bir dermatologla görüşmelisiniz.

Referans: Cynthia Cobb & Kathryn Watson. "How to Dry Brush Your Face for Maximum Benefit". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/dry-brushing-face. (23 Ekim 2019).