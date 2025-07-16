Kral Koyu doğal güzelliği ile görenleri büyülüyor

Antalya'n\u0131n 180 kilometre do\u011fusunda yer alan Gazipa\u015fa il\u00e7esindeki Kral Koyu (Delik Deniz), do\u011fal g\u00fczelli\u011fiyle dikkat \u00e7ekiyor. . Antiochia Ad Cragum Antik kenti i\u00e7inden ge\u00e7ilerek gidilen koy, kentin k\u0131y\u0131 b\u00f6lgesinde yer alan kal\u0131nt\u0131lar aras\u0131nda bulunuyor. . Ad\u0131n\u0131 antik d\u00f6nemde Kral I. Antiochos'un burada denize girmesi nedeniyle alan koya, \u00e7evresini saran muz bah\u00e7eleri aras\u0131ndan ge\u00e7en patika yoldan y\u00fcr\u00fcyerek ula\u015f\u0131labiliyor. . Kayal\u0131klarla \u00e7evrili koyun giri\u015finde teknelerin giri\u015f yapabilece\u011fi geni\u015flikte do\u011fal bir kemer de yer al\u0131yor. . Turkuaz ve ye\u015fil tonlar\u0131n\u0131n hakim oldu\u011fu koy, sakinli\u011fi ve do\u011fal yap\u0131s\u0131yla yerli ve yabanc\u0131 ziyaret\u00e7ilere farkl\u0131 bir deneyim sunuyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . .
YORUMLAR