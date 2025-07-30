Günlük burç yorumları: 31 Temmuz 2025 Perşembe

Bugün Şiron, 2 Ocak'a kadar sürecek geri hareketine başlıyor. Bu dönem, içe dönmek ve zihinsel ile fiziksel sağlık programlarımızı değerlendirmek için güçlü bir zaman. Bugünkü ilk durağanlık kafa karışıklığına ve uyum sağlama sürecinde kararsızlığa yol açabilir; bu süreçte sabır ve anlayışın önemli olduğunu unutmamak gerekir. Venüs bu gece Yengeç burcuna giriyor ve 25 Ağustos'a kadar burada kalacak. Yengeç burcundaki Venüs, besleyici, temkinli, verimli, koruyucu ve kendini koruyan bir enerjiyi temsil eder. Bu etkinin altında, artan hassasiyet ve etkilenebilirlik nedeniyle duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Sevgimizi bağlılık, özen ve ilgi göstererek ifade ederiz ve kendimizi güvende hissettiğimizde en iyi halimizi ortaya koyarız. Bu döngüde, ev hayatı ve gelişimine, yuva kurmaya, evden iş yapmaya, ailevi ve ev içi aktivitelere, konfora, güvenliğe ve uzun vadeli alımlara daha çok ilgi duyarız. Ay tüm gün Terazi burcunda olacak ve tüm gün boşlukta kalacak. Terazi'deki Ay, hayatımızı uyumlaştırmamızı ve dengelememizi teşvik eder. Bu Ay geçişi, bir hikâyenin ya da durumun diğer tarafını görmemize yardımcı olur. Yine de Ay'ın tüm gün boşlukta olması nedeniyle yeni projelere başlamaktan kaçınmak en iyisidir. Ay'ın boşluk süresi bugün boyunca devam ediyor.