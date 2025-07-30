Günlük burç yorumları: 31 Temmuz 2025 Perşembe

31 Temmuz 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 30 Temmuz 2025 09:38
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  • Bugün Şiron, 2 Ocak'a kadar sürecek geri hareketine başlıyor. Bu dönem, içe dönmek ve zihinsel ile fiziksel sağlık programlarımızı değerlendirmek için güçlü bir zaman. Bugünkü ilk durağanlık kafa karışıklığına ve uyum sağlama sürecinde kararsızlığa yol açabilir; bu süreçte sabır ve anlayışın önemli olduğunu unutmamak gerekir. Venüs bu gece Yengeç burcuna giriyor ve 25 Ağustos'a kadar burada kalacak. Yengeç burcundaki Venüs, besleyici, temkinli, verimli, koruyucu ve kendini koruyan bir enerjiyi temsil eder. Bu etkinin altında, artan hassasiyet ve etkilenebilirlik nedeniyle duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Sevgimizi bağlılık, özen ve ilgi göstererek ifade ederiz ve kendimizi güvende hissettiğimizde en iyi halimizi ortaya koyarız. Bu döngüde, ev hayatı ve gelişimine, yuva kurmaya, evden iş yapmaya, ailevi ve ev içi aktivitelere, konfora, güvenliğe ve uzun vadeli alımlara daha çok ilgi duyarız. Ay tüm gün Terazi burcunda olacak ve tüm gün boşlukta kalacak. Terazi'deki Ay, hayatımızı uyumlaştırmamızı ve dengelememizi teşvik eder. Bu Ay geçişi, bir hikâyenin ya da durumun diğer tarafını görmemize yardımcı olur. Yine de Ay'ın tüm gün boşlukta olması nedeniyle yeni projelere başlamaktan kaçınmak en iyisidir. Ay'ın boşluk süresi bugün boyunca devam ediyor.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Şiron bugün burcunuzda geri hareketine başlıyor ve önümüzdeki beş ay boyunca yaydığınız şifalandırıcı enerji içe dönüyor, bu da kendinizi iyileştirmeye yönelik çabalar için uygun bir zaman anlamına geliyor. Bu haftaki değişim bazı alanlarda yanlış anlaşılmış ya da savunmasız hissetmenize neden olabilir, ancak önümüzdeki süreç rahatlama bulmak için oldukça elverişli. İnsanlar bir süredir sizin iyi enerjinize, desteğinize, şifalandırıcı gücünüze ve tavsiyelerinize başvuruyordu, ancak artık kendi sorunlarınıza yönelmeniz uygun. Başkaları için bir şeyler yapmaya ara vermek bunu başarmanıza yardımcı olabilir. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar kalacağı güneş dördüncü evinize giriyor. Önümüzdeki haftalarda aile ve ev hayatınızda daha fazla keyif bulabilir veya ev ortamınızda daha eğlenceli ve zevkli bir enerji yaşayabilirsiniz. Kalbinizi biraz daha koruma eğiliminde olabilir, alıştığınız ve güvende hissettiğiniz alanlarda kalmayı, duygularınızı açıkça ortaya koymaya tercih edebilirsiniz.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Şiron bugün geri hareketine başlıyor ve 2 Ocak'a kadar sürecek bu dönem, geçmişinizi ve ruhsal ile duygusal ihtiyaçlarınızı anlayarak şifa bulmak için güçlü bir zaman olacak. Bu değişim bir miktar kafa karışıklığına, şüpheye veya güvensizlik hissine yol açabilir ancak bu geçici bir durum. Bu hafta göreceğiniz rüyalar ve tesadüfi gibi görünen olaylar, içsel olarak hangi konuların özel ilgi ve şifa gerektirdiğine dair ipuçları sunabilir. Dış dünyadaki programınız net olmayabilir ancak içsel düzenlemeleri yaptıktan sonra her şey daha anlaşılır hale gelecek. Son zamanlarda yardıma ihtiyaç duyan birçok kişiyi kendinize çekmiş olabilirsiniz, bu nedenle duygusal olarak biraz kapanma eğilimi hissedebilirsiniz; artık kendi ihtiyaçlarınıza daha çok zaman ayırma vakti. Bugün ayrıca yönetici gezegeniniz Venüs, 25 Ağustos'a kadar kalacağı iletişim alanınıza geçiyor. Önümüzdeki haftalarda günlük işlerde, arkadaşlarla iletişimde, zihinsel ilgi alanlarını keşfetmede ve yeni şeyler öğrenmede daha fazla keyif bulacaksınız.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Şiron bugün geri hareketine başlıyor ve özellikle sosyal hayatınızdaki mevcut sorunlar zihninizde daha fazla önem kazanabilir. Bu durum, kendinizi daha derinlemesine sorgulamanız için bir tetikleyici işlevi görebilir. Örneğin, son zamanlarda başkalarını memnun etmeye fazla çabalıyorsanız, bunu fark etme ve geri çekilme isteğiniz artabilir. Neden bu kadar fazla telafi etme ihtiyacı hissettiğinizi sorgulamanın zamanı geldi. Alternatif olarak, arkadaş çevrenizden, bir iş ortağınızdan veya belirli bir dostunuzdan kopuk hissettiyseniz, bunun nedenini anlamak için daha derin bir içsel arayışa girebilirsiniz. Başkaları için daha çok şey yapmak ilişkileri onarmakla kalmaz, aynı zamanda sorunun özünden daha da uzaklaşmanıza neden olabilir. Şiron'un 2 Ocak'a kadar sürecek geri hareketiyle birlikte, bunu fark etmek önümüzdeki aylarda daha kolay olacak. Bugün ayrıca Venüs burcunuzdan ayrılarak kaynaklar alanınıza geçiyor. 25 Ağustos'a kadar özgüven baskısı olmadan kendinizden keyif almanız daha kolay olacak. Odak, kaynaklarınızı güçlendirmek üzerine olacak. Aşk ise daha çok güvenlik ve konforla ilgili olacak, duygularınız ise daha basit zevkleri değerli buldukça dengelenecek.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Şiron bugün durağanlaşıyor ve beş ay sürecek geri hareketine başlıyor. Bu değişim, mevcut yaşam yolunuz, başarınız, liderlik becerileriniz veya kariyerinizle ilgili şüpheleri ya da güvensizlikleri gündeme getirebilir. Bu alanlarda korkular veya hassasiyetler geçici olarak artabilir ve bunların kökenlerini keşfetme ihtiyacı ya da isteği doğabilir. Önümüzdeki aylarda bu konularda aşırı telafi etme, erteleme veya endişe eğilimlerinizin nedenlerini daha iyi anlayabilirsiniz. Aslında bu döngü, farklı şifa teknikleriyle çalışmak için mükemmel bir dönem. Gerçek ihtiyaçlarınız ve hedeflerinizle daha iyi bağlantı kurma olasılığınız yüksek. Bugün ayrıca Venüs burcunuza giriyor. Önceki Venüs geçişi, duygularınızı işlemeniz, geçmişteki duygusal ve romantik deneyimlerinizle bağ kurmanız veya eski yaralarınızı iyileştirmeniz için size zaman ve fırsat verdi. Şimdi Venüs'ün 25 Ağustos'a kadar burcunuzda kalmasıyla birlikte, ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı daha net bir şekilde ifade edeceksiniz. İnsanlar doğal tarzınızı ve sergilediğiniz özellikleri takdir edecek. Bu döngü, keyif ve aşka odaklanıyor.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Şiron bugün yıllık geri hareketine başlıyor ve 2 Ocak'a kadar bu hareket devam edecek. Bu dönem, inançlarınızı ve hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için güçlü bir zaman. Mevcut eğitimlerinizin veya uğraşlarınızın sizi ve güncel inançlarınızı ya da ilgi alanlarınızı ne kadar yansıttığını sorgulayabilirsiniz. Bu mücadele, geri hareket süresince daha çok içsel bir boyutta yaşanacak ve kendinizde şifalanması gereken alanları incelemenize imkân tanıyacak. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar etkili olacak güneş on ikinci evinize geçiyor. Bu döngü, duygularınızı fazla analiz etmeden, kendiliğinden akışına bırakarak keşfetmenizi teşvik ediyor. Önümüzdeki haftalar, biraz dinlenmek ve iç dünyanıza çekilmek için güzel bir zaman olabilir. Aşk hayatınızda, hislerinizde ve duygularınızda bir miktar gizem de söz konusu olabilir.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Şiron bugün beş ay sürecek geri hareketine başlıyor ve bu durum, desteği nasıl aldığınız, bağımlılık, yakınlık, güç paylaşımı ve finans konularıyla başa çıkma alışkanlıklarınızda bir değişime işaret ediyor. Şiron'un güneş sekizinci evinizdeki mevcut geçişi, başkalarının en iyi yanlarını ortaya çıkarmanıza yardımcı olsa da, zaman zaman başkalarının duygusal yükünü ve sorunlarını fazlaca üstlendiğinizi hissedebilirsiniz. Şiron'un geri hareketi size bu konuda biraz nefes alma fırsatı sunarken, aynı zamanda bu alanlarda neden aşırı telafiye yöneldiğinizi veya kendi sorunlarınızdan kaçındığınızı incelemek için güçlü bir zaman olacak. Bu hafta yaşanacak bir durum bu içsel yolculuğu tetikleyebilir. Bugün ayrıca Venüs burcunuzla uyumlu bir konuma geçiyor. Son dönemde hedeflerinizi yeniden düzenleme ve itibarınızı yumuşatma veya güçlendirme fırsatı bulmuş olabilirsiniz. Şimdi ise mutluluk hedefleriniz ön plana çıkıyor ve arkadaşlık ilişkilerinizde güzel bir canlanma yaşanabilir. 25 Ağustos'a kadar sürecek bu geçiş, başkalarıyla veya özel bir projeyle bağlantı kurma ihtiyacınızı uyandıracak.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Şiron bugün geri hareketine başlıyor ve bugün veya bu hafta yaşanabilecek farkındalıklar, ilişkiler konusunda şifa veya daha derin bir inceleme ihtiyacını işaret edebilir. Eğer başkaları için fazla fedakârlık yaptıysanız veya aşırı telafiye yöneldiyseniz, bu dengesizliği fark edeceksiniz. Önümüzdeki beş ay boyunca (Şiron 2 Ocak'a kadar geri harekette kalacak), kendiniz için daha fazla şey yapmanızı engelleyen korku veya yaraların özüne inebilir ve şifa sürecine adım atabilirsiniz. Şiron'un yön değişimine uyum sağladıktan sonra, bu geri hareket döngüsü ilişkilerdeki ihtiyaçlarınızı öğrenmek açısından oldukça güçlü bir zaman olacak. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar sürecek kariyer ve itibar alanınızdaki transitine başlıyor. Bu süreçte iş veya resmi etkinlikler aracılığıyla sosyal ya da romantik fırsatlar yakalayabilir veya profesyonel yaşamınızda daha arkadaşça ve sıcak bir tavır benimseyebilirsiniz. İşinizden ve sorumluluklarınızdan çok daha fazla keyif alabilir, itibarınızı güçlendirebilir ve daha hoş bağlantılar kurabilirsiniz.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Şiron bugün geri hareketine başlıyor ve 2 Ocak'a kadar beş ay boyunca bu hareket devam edecek. Sağlık veya iş alanlarında aşırı telafiye yöneldiyseniz, bugün bunu fark edebilir ve nedenini sorgulamaya başlayabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde veya onlara yaklaşımınızda, kendinizi neden daha fazlasını yapmak ya da daha verimli olmak zorunda hissettiğinizi gözden geçirin. Ayrıca bir süredir başkalarına hizmet etmek ve yardım etmekle çok meşgul olmuş olabilirsiniz; şimdi ise yaşanacak olaylar ve farkındalıklar, bu şifalandırıcı çabalarınızı kendi ihtiyaçlarınıza yönlendirmeniz gerektiğini net bir şekilde gösterecek. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar kalacağı güneş dokuzuncu evinize geçiyor. Bu süreçte biri size ilham verebilir veya keyifli, ufkunuzu genişleten deneyimler yaşayabilirsiniz. Aşk, iş veya alışveriş konularında, rutinin dışına çıktığınız ortamlarda çok daha başarılı olabilirsiniz.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Şiron bugün yıllık geri hareketine başlıyor. Önümüzdeki beş ay boyunca (2 Ocak'a kadar) kendinizi ifade etme, romantizm veya yaratıcı uğraşlar konusundaki ihtiyaçlarınızı ve bu alanlarda sahip olduğunuz güvensizlikleri daha derinlemesine öğrenme fırsatınız olacak. Eğer aşırı telafiye yöneldiyseniz, bu süreçte bu davranışın kökenindeki korkuları daha net görebileceksiniz. Bugün ve bu hafta yaşanacak gelişmeler, kişisel şifa sürecinizi başlatmanız için birer katalizör görevi görebilir. Biraz geri çekilme isteğiniz olabilir çünkü artık başkalarına düşünmeden hizmet etmek yerine kendi ihtiyaçlarınıza yönelme zamanı. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar kalacağı yakınlık alanınıza geçiyor. Bu döngü, ilişkilerdeki daha karmaşık veya derin alanlarda, paylaşımda ve yakınlıkta ilerleme kaydetmek için harika bir dönem. Aynı zamanda kendi derin yönünüzü, en içten arzularınızı ve motivasyonlarınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Finansal açıdan da destek veya kaynak bulmanız mümkün görünüyor.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Şiron bugün geri hareketine başlıyor ve bu hareket 2 Ocak'a kadar beş aydan uzun sürecek. Bu yıllık döngü, kendini keşfetme ve şifa için ideal bir zaman. Sevdiklerinizi memnun etmek ya da hayatınızı güvence altına almak için çok fazla çaba harcadıysanız ve kendinizi tükenmiş ya da biraz da kırgın hissediyorsanız, şimdi bu sorunun farkına varmaya başlayacaksınız. Bu enerjinin büyük bir kısmını kendi bakımınıza ve kendinizi beslemeye yönlendirme ihtiyacı doğabilir. Önümüzdeki birkaç ay içinde, güvensizliklerinizin kökenlerini incelemek ve tanımlamak için çok iyi bir konumdasınız. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar kalacağı ortaklık alanınıza giriyor. Bu süreçte bağlantılarınızı güçlendirmek için harika bir dönemdesiniz. Yakın ilişkileri çekmek ve geliştirmek için sağlıklı bir döngü olacak.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Şiron bugün geri hareket döngüsüne başlıyor ve bu değişim, kendini ifade etme, öğrenme veya bağlantı kurma konularında hissedebileceğiniz güvensizlikleri geçici olarak büyütebilir. Ancak, önümüzdeki haftalar ve aylar içinde geri harekete alıştıkça, bu korkularınızın temelinde yatanları daha iyi fark etme fırsatları yakalayacaksınız. 2 Ocak'a kadar sürecek bu döngü, sorunlu alanları onarma ve iyileştirme yollarını görmenizi veya faydalı içsel çalışmalar yapmanızı sağlayabilir. Bugün ayrıca Venüs, 25 Ağustos'a kadar kalacağı iş ve sağlık alanınıza giriyor. Bu süreç, günlük yaşamınızda veya iş yerinizde uyumu artırmak için değerli olacak. Ayrıca ev işleri, rutinler veya sağlıkla ilgili faaliyetler aracılığıyla sosyal fırsatların artması mümkün.

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  • 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Şiron bugün beş ay sürecek geri hareketine başlıyor. Bu dönem, kendine değer verme duygunuzu ve bunun hayatınıza çektiğiniz şeyler üzerindeki etkisini, sadece gelir açısından değil, aynı zamanda hak ettiğiniz duygusal ve ruhsal faydalar bakımından da, yeni bir bakış açısıyla görmenize yardımcı olur. Bugün ve bu hafta yaşanacak olaylar, bu içsel yolculuk, içe dönme ve öz değerlendirme süreci için birer katalizör olabilir. Bugün başlayan bu değişimle birlikte, daha sağlam hissedene kadar bekleyip görmek en iyisi olacaktır. Ayrıca bugün Venüs, neşe alanınıza giriyor ve adeta taze bir nefes gibi geliyor. Venüs 25 Ağustos'a kadar sizi neşenizi keşfetmeye teşvik edecek. Doğal cazibeniz parlayacak ve aşk, eğlence, boş zamanlar, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular desteklenecek.

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