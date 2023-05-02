Kırmızı Halı: 2023 MET Gala

Amanda Seyfried\n \nMET Gala nedir? haberini okumak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z.... Anne Hathaway. Ashley Graham. Aubrey Plaza. Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz. Cara Delevingne. Cardi B. Doja Cat. Dua Lipa. Elle Fanning. Florence Pugh. Gigi Hadid. Gwendoline Christie. Jared Leto. Jennifer Lopez. Kendall Jenner. Kim Kardashian. Lily Collins. Lily James. Margot Robbie. Miranda Kerr. Naomi Campbell. Paris Hilton. Pedro Pascal. Penelope Cruz. Rachel Brosnahan. Rihanna \n*Haberin g\u00f6rselleri AP taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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