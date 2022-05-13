MET Gala nedir? MET Gala teması ve ünlüler

Üzerinden günler geçse de konuşulan bir moda hadisesi, MET Gala veya diğer adıyla MET Balosu... "MET Gala nedir ve neden bu kadar önemseniyor?" diye merak ediyorsanız, işte her yıl farklı temalarla görücüye çıkan kostümlerin hikayesi...

MET Gala nedir? MET Gala teması ve ünlüler
Moda
13 Mayıs 2022 Cuma

Moda dünyasının en büyük gecesi gerçekleşti. Onlaraca ilginç giysi, MET Gala 2022’de kırmızı halı ünlüleri üzerinde görüntülendi. O günden bu yana 10 gün geçmesine rağmen galanın yankıları sürüyor. Biz de “Nedir bu MET Gala ve neden bu kadar önemseniyor?” sorusunu masaya yatırdık.


Avize gibi giyinen ünlüler, frak giyen erkekler, binlerce dolarlık biletler… Gösterişli kıyafetler, teatral pozlar, iyi bir kırmızı halı karesi yakalamak için yarışan fotoğrafçılar ve elbiselerin mükemmel görünmesi için onları giyenlerin etrafında koşuşturan insanlar… MET Gala bir moda olayı olarak adından günler sonra bile bahsettirmeyi başarıyor.


Geçtiğimiz hafta, 2 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen MET Gala, Amerikan basınını adeta salladı. Bugüne kadar en çok konuşulan MET Gala kostümlerinden birini giyen Rihanna hamileliğinin son haftalarını yaşadığı için mi yoksa zirvede bırakmak istediği için mi tekrar katılmadı, bilinmiyor. Ancak MET Gala’nın temaları ve katılımcıları her yıl konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.




Rihanna 2015 yılında Çin'le ilgili MET Gala temasında bu kostümle görüntülenmişti.



MET Gala nedir?

MET Gala, kırmızı halı geçişleri hakkında “Kim ne giymiş?” diye konuşulan Oscar törenlerinden sonra her yıl beklenen en büyük etkinlik.


Metropolitan Museum of Art, Türkçesiyle Metropolitan Sanat Müzesi, New York’un ünlü sanat mekanı. MET Gala da New York Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü için yapılan bir bağış etkinliği. Biletlerin 30 bin dolardan başladığı ve üç haneli rakamlara çıktığı, bilet fiyatları ile galaya giriş ve fotoğraflanmaya dair statülerin belirlendiği ise konuşulan diğer detaylar. Bu özel gece, Met Ball yani MET Balosu adıyla da biliniyor. Etkinliğin resmi adı ise Kostüm Enstitüsü Galası.


Kostüm Enstitüsü, 1995’ten beri müze galasının başkan üyesi ve Amerikan Vogue dergisinin yöneticisi olan ünlü yayıncı Anna Wintour’a saygının bir ifadesi olarak “Anna Wintour Kostüm Merkezi” şeklinde adlandırılıyor. Bu da moda ile ilgilenenlerin bildiği bir ayrıntı.


1948’de yayıncı Eleanor Lambert tarafından başlatılan etkinlik, New York yüksek sosyetesinden bağış toplamak için düzenlenen bir balo olarak yıllar içinde dikkatleri üzerine çeken bir moda hadisesine dönüştü.


MET Gala için her yıl bir tema belirleniyor. MET Gala teması haftalar öncesinden konuşulmaya başlıyor ve “MET Gala’da kim ne giydi?” sorusunun cevapları merakla bekleniyor.



Rihanna 2017'de katıldığı MET Gala'da da bu kostümüyle çok konuşulmuştu.


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2022 MET Gala teması: “In America: An Anthology of Fashion”

“Gilded glamour” yani yaldızlı cazibe… Amerika’nın “gilded” (yaldızlı) olarak nitelendirilen moda tarihini kırmızı halıya taşıyan tema 2022 MET Gala’da ünlülerin kostümlerinde kendine hayat buldu. Amerikan tarihinde 19. Yüzyılın sonlarına kadar olan dönem “Gilded Age” olarak anılıyor. MET Balosu’nun 2022 teması da bu ifadeye ithafen “Gilded Glamour” olarak anılıyor. Bazıları ise bu “yaldızlı” olma halinin Amerika’da son 200 yıl içinde kapitalist sistemle birlikte yükselen sınıf farklılıklarını ve zenginlerin kendilerini halktan ayıran giysilerini, bol kullanılan kumaşları yansıtmaktan başka bir şey olmadığı yönünde yorum yapıyor. Vogue’a göre ise bu tema ve serginin amacı “Amerikan modasının canlılığını ve çeşitliliğini kutlamak.” Resmi adıyla Kostüm Enstitüsü Galası, her halükârda adından söz ettirmeyi başarıyor.


“Yaldızlı çağın giysileri”

Her yıl merakla beklenen etkinlik, dileyen katılımcıların temaya uygun kostümlerle adından söz ettirdiği ve Metropolitan Müzesi’ne milyonlarca dolarlık bağış toplanan bir balo. Mayıs ayının ilk Pazartesi günü yapılması planlanan MET Gala, koronavirüs nedeniyle ertelenmiş ve Eylül ayında gerçekleşmişti. 2022 yılının balosu ise 2 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti. Spot ışıklarını gösteri, sanat, spor ve müzik dünyasının yıldızlarına çeviren MET Gala, konukların giysilerinin magazin ve moda sayfalarında boy göstermesiyle dikkat çekiyor. Galaya ev sahipliği yapan mekânın sanat müzesi olması elbette bu etkinliği sıradan bir olay olmaktan çıkarıyor. Etkinliğin biletleri dudak uçuklatacak tutarlarla satılıyor.


Akılda kalan MET Gala ünlüleri 2015 yılında Beyonce, 2018 yılında Rihanna, 2019 yılında Zendaya ve Lady Gaga, Hem 2021 hem de 2022 yıllarında Kim Kardashian oldu. (AP Photo) Kim Kardashian, 2022 MET Gala’da Marilyn Monroe’ya ait orijinal elbiseyi 6 milyon Dolar’a satın aldı ve özel bir diyetle kilo verdikten sonra galada giydi.






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