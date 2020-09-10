Kediyi benden daha çok seviyorsun

Anneme kediyi benden daha çok seviyorsun dediğimde saçmalama diyor sadece.

Kediyi benden daha çok seviyorsun
İlişki
10 Eylül 2020 Perşembe

Benim çok harika bir annem yok. Arkadaşlarımın annelerine bakıyorum, hepsi çok sevgi dolu, çocuklarını çok seviyorlar ve onlara bunu gösteriyorlar. Ama benim annem genelde sevgisini hiç göstermeyen biri, saçımı bile okşadığını hatırlamam. Bir kez olsun ağzından seni seviyorum cümlesini duymamışımdır. Böyle olmasına alıştım aslında ama beni asıl üzen şey yeni bir durum... Bir ay önce eve bir kedi yavrusu getirdim ve annem ilk başta kesinlikle evde kalamaz diye kızdı. Birkaç güne alıştı kediye ve evde kalması için ikna oldu. Hatta artık kediyi o kadar çok seviyor ki... Süreki ona canım, güzel yavrum, ballı çöreğim gibi kelimelerle sesleniyor. Sürekli onu seviyor. Ve ben annemin aslında sevgi gösterebilen biri olduğunu öğrendim bu sayede, ne yazık ki sevgisini göstermediği kişi benmişim. Bu durum beni kahrediyor, anneme kediyi benden daha çok seviyorsun dediğimde saçmalama diyor sadece. Arkadaşlarıma anlattığımda bir kediyi mi kıskanıyorsun diye tepki gösteriyorlar ama kediyi kıskanmıyorum ben aslında. Sadece annemin bu sevgisini ben niye hiç göremiyorum? Buna çok üzülüyorum.


Rumuz: dışlanmış

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir Selam
    CEVAPLA
  • Misafir ????annenle konuşsan,onun sevgisine sıcaklığına ihtiyacın olduğunu söylesen yada git birşey demeden sarıl..eminim olumlu dönüş alırsın..
    CEVAPLA
  • Misafir Anneler evlatlarını her zaman çok sever de büyüdükçe çocuklar değişiyor kediler öylemi annelere ters cevap vermiyor evlatlar herşeye bir cevap bir azar kedi gibi git yol-iş annene bak senide şecere öyle
    CEVAPLA
  • Misafir Sizin annenize Baba geni var.... Benim annemde de aynı şey var çünkü
    CEVAPLA
  • Misafir Üzülme bazı anneler böyle davranabiliyor mutlaka bi nedeni sebebi vardır annenin kendine göre ve mutlaka seni çok seviyor dur bunu göster memenin ne kadar büyük bir hata olduğu nun farkına inşallah çabuk varır
    CEVAPLA
  • Misafir Her anne sever emin ol
    CEVAPLA
  • Misafir Aynı şeyi babamda yaşadım malesef sende onu takmayacaksin sevmiyorsa sende onu sevmeyeceksin bir nevi eski sevgilinden ayrılır gibi ondan ayrılacaksın üzgünüm ben böyle yaptım başka bir şekilde yardımcı olamam
    CEVAPLA
  • Misafir Takma kafanaa ileride evlenip gittiginde yalniz kalacak olan kendisi
    CEVAPLA
  • Misafir Hangi anne evladını sevmezki... canından kanından bir parçasını. Bence... her insanın sevgiyi gösterme tarzı farklıdır. Yada onlarda ailelerinden öyle görmüş olabilirler.
    CEVAPLA
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.