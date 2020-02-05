Kedi sahiplendiren kitapçı

Normalde kedi sahiplenmeyi düşündüğünüzde ilk gideceğiniz yer kitapçı değil hayvan barınağı olur, değil mi? Ama Kanada'da durumlar biraz daha farklı. Halifax şehrinde bulunan bu kitapçıda hem kahve içebiliyor hem de etrafta dolaşan sevimli kedileri sevebiliyorsunuz. Hatta dilerseniz bir kediyi sahiplenip onun için yuva olabiliyorsunuz...
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