HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Magazin 2026 yılında hayatını kaybeden ünlüler
Magazin

2026 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2026 yılı vedalarla başladı... İşte bu yıl aramızdan ayrılan ünlüler...

2026 yılında hayatını kaybeden ünlüler
Giriş: 09 Şubat 2026, Pazartesi 11:19
Güncelleme: 11 Şubat 2026, Çarşamba 10:46
1

Kanbolat Görkem Arslan

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, geçtiğimiz gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. İşte bu yıl aramızdan ayrılan diğer isimler...

2

Haldun Dormen

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı ve çevirmen Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 21 Ocak 2026 tarihinde vefat etti.

3

Seha Okuş

Türk halk müziği sanatçısı ve akademisyen Seha Okuş, 25 Ocak 2026'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayata veda etti.

4

Fatih Ürek

Şarkıcı ve tiyatro oyuncusu Fatih Ürek, 30 Ocak 2026 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.

5

Necdet Kökeş

Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından Necdet Kökeş, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda kaldıktan sonra Kökeş, 2 Şubat'ta hayata veda etti.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar